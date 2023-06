Yulimar Rojas consigue primera medalla de oro en la Liga de Diamante 2023 #16Jun

La venezolana Yulimar Rojas se alzó con la victoria en la prueba de salto triple en la quinta parada de la Liga de Diamante 2023, celebrada este jueves 15 de junio en Oslo, Noruega.

La campeona olímpica logró un salto de 14,91 metros, el mejor de la temporada, y se impuso a sus rivales con una amplia ventaja.

- Publicidad -

Rojas, que debutaba en esta competencia, demostró su dominio absoluto en la disciplina y se acercó al récord mundial que ella misma posee con 15,67 metros. La segunda clasificada fue la portuguesa Patricia Mamona, con 14,50 metros, y la tercera la española Ana Peleteiro, con 14,33 metros.

La atleta criolla expresó su satisfacción por el resultado y agradeció el apoyo de sus seguidores. «Estoy muy feliz por esta primera medalla de oro en la Liga de Diamante. Ha sido un gran salto y me siento muy cómoda y confiada. Quiero seguir mejorando y dar lo mejor de mí en cada competencia. Gracias a todos los que me acompañan y me animan», dijo Rojas en sus redes sociales.

La próxima cita de Rojas será el 1 de julio en Estocolmo, Suecia, donde buscará seguir sumando puntos para clasificar a la final de la Liga de Diamante 2023, que se disputará el 8 y 9 de septiembre en Zúrich, Suiza.

- Publicidad -

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí