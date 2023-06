RETACITOS #18Jun

Con los resultados preliminares de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, se podría llegar a la conclusión que el Alma Matter también conocida como la “Casa que vence las sombras”, ya tiene claro y definido su norte, con la preselección de dos candidatos los catedráticos Humberto Rojas y Víctor Rago, quienes se medirán en una segunda vuelta ya anunciada para el 30 de junio, lo que quiere decir que el proceso de la escogencia de nuevas autoridades avanza, no tiene vuelta atrás, y por el contrario, pareciera que puede convertirse en un ejemplo para la mayoría de las universidades nacionales independientes que también tienen años a la espera de elegir nuevas autoridades. Después del chasco inicial del proceso electoral suspendido el 26 mayo, aún se temía que con siete candidatos aspirando al rectorado, ya que postularon sus nombres Amalio Belmonte, Enrique López Loyo, Víctor Raga, Paulino Betancourt, Humberto Rojas, Miguel Alfonzo y Rómulo Orta; sin embargo, al parecer la experiencia pasado les servicio de purga y de vomitivo y se tomaron todas las previsiones para que el proceso del 9 de junio, fluyera en forma expedita, lo que permitió que en casi a la hora del cierre del proceso, el presidente de la Comisión Electoral, Carlos Martín, anunciara que todo se había desarrollado en la más completa normalidad y los pocos problemas surgidos, fueron solventados sin entorpecer la escogencia de las nuevas autoridades de la UCV. Por supuesto que ha quedado nuevamente demostrado que la revolución bolivariana no tiene acceso a la universidad, el candidato que los representaba, Miguel Alfonso, de quien afirman que llegó “detrás de la ambulancia” y sin derecho a pataleo, porque ni siquiera hubo indicios de que pudieran impugnar el proceso, que se espera concluya el 30 de junio con la elección de Rector de Humberto Rojas quien sacó en la primera vuelta 903 papeletas contra 564 de Víctor Raga, aun cuando existe el consenso que cualquiera de los dos que gane el rectorado, será un representante digno de la Universidad Central de Venezuela.

***

- Publicidad -

Seguir el ejemplo que Caracas dio. Dicen que la oportunidad la pintan calva, por eso muchos profesores, estudiantes y personal administrativo de las universidades del país, estiman que ha llegado la hora para, sin mayores demoras, se pongan a trabajar en la elaboración de planchas, evaluación de las alternativas, las potenciales candidaturas para rectorados, vicerrectorados académicos y administrativos y secretarías, así como para los decanos de las diferentes facultades, recomendación que elevados principalmente para quienes están ocupando en estos momentos, en calidad de encargados, posiciones de dirección en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Por supuesto, la intención es que toda la comunidad universitaria se ponga de acuerdo en la escogencia de los mejores, dejar a un lado a todos aquellos que han estado en los últimos años, aprovechando la situación de acefalía en la que ha estado la UCLA, para mantenerse como caimanes en boca de caño, tratando de obtener beneficios personales, muchos de ellos sin llenar los perfiles requeridos para ser autoridades de la Casa de Estudios Superiores, a los cuales no hay que señalarlos con el dedo porque todos los conocen y saben cuál ha sido su actuación nefasta en los últimos años, en la toma de decisiones administrativas como el entregar la nómina a la Plataforma Patria, que lo que ha generado son problemas que no se han podido solucionar todavía. También hay que salirle al paso a cualquier persona que este aspirando a ocupar posiciones, amparándose en el prestigio y trayectoria de terceros. La UCLA ha tenido autoridades rectorales muy dignas, no se pueden elegir personas que no estén a su altura; esas son las observaciones que me han llegado de gente muy seria que quiere, defiende y tienen interés en salvar la primera casa de estudios superiores en Lara.

***

Son dos temas de la salud a los cuales el gobierno no les ha prestado ninguna atención, aun cuando los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil, de los gremios, han sido constantes, para quienes manejan el área esta área, pareciera que no tiene ninguna importancia. En efecto, desde hace más de seis años se suspendió “temporalmente” en Venezuela todo procedimiento para el trasplante de órganos, incluso aun cuando el número es incalculable, no existen estadísticas confiables del número de pacientes que están en largas listas de espera para un trasplante de riñón, de corazón, de la vista u otro órgano que se le haya dañado por una u otra razón. Recientemente, con motivo del Día Internacional del Trasplante se realizaron ruedas de prensa y se tocó de nuevo el tema, pero sin ninguna respuesta, aun cuando se sabe de qué numerosos personas, incluyendo niños en su mayoría, han perdido la vida esperando por un trasplante. Pues bien las cifras que se han dado a conocer en torno a la crisis que existe en los Bancos de Sangre del país, es dramática, al extremo que la Academia Nacional de la Medicina de Venezuela, a través de un comunicado, en el Día Mundial del Donante de Sangre, expresó su preocupación en relación al estado de precariedad que presentan los Bancos de Sangre del país y la disminución importante de los donantes voluntarios, instando a las autoridades de la salud a que proporcionen los recursos suficientes y establezcan los sistemas e infraestructura que permitan aumentar la obtención de sangre de donantes voluntarios no remunerados. En estos momentos, de cada 100 donantes, de 5 se redujo a solo 1, de allí que los bancos de sangre están obligando a los familiares de los pacientes, a reponer llevando donantes, la sangre que ha sido utilizada en sus pacientes. Ojalá que se tome conciencia de la importancia de esta sensible área de la salud.

- Publicidad -

***

Se multiplican las denuncias en torno a las irregularidades que se registran en una estación de servicio en Siquisique, donde al parecer la complicidad es total, vehículos entran llenan de combustible, salen, a la media hora retornan y vuelven a llenar, sin que nadie le ponga un parao a esta situación, ya que no se puede grabar, no se pueden tomar fotos, porque enseguida te caen encima las “autoridades. Cuentan que en una cola de 140 carros y solo les echan 30 litros, a las motos les ponen 7 litros y aplican el mismo procedimiento, siendo lo más grave que esto lo hacen sin ningún recato, delante de todo el mundo. La pregunta que todos se hacen, quien apadrina todos estos abusos, porque no se ha implementado un operativo de inteligencia donde los responsables puedan ser detectados en flagrancia, para que se apliquen las sanciones correspondientes de manera que pueda democratizar el proceso de suministro de combustible y se beneficie un mayor número de personas. No hay que olvidar que ante la escasez creciente de combustible que hay en el país, estos procedimientos irregulares, generan todo un mercado negro, donde el precio del litro lo fija quien tiene el producto y por supuesto, lo obtiene el que paga por él , en perjuicio de quienes carecen de divisas o no tienen contacto con los funcionarios encargados de fiscalizar la distribución, quienes al final del día presuntamente se convierten en los principales beneficiarios del negocio, ya que es público y notorio que para el jefecito al mando de los 13.000 litros de la gandola, le apartan 500 litros para que los comercialice entre su entorno y cobrando al precio que le acomode. ¿Se atreverá alguien a ponerle el cascabel al gato?.

***

Llega a nuestra mesa de redacción el siguiente informe: “El pasado jueves 8 de Junio. Una comisión del pacto unitario de sindicatos y gremios del estado Lara. Se movilizó hasta la ciudad de Carora ( Municipio Torres). La misma estaba conformada por los dirigentes sindicales: Orlando Chirinos, Porfirio Carpio, Julio César Marín , Robert Sánchez y Omar Agüero. Con el propósito fundamental de reunirse con los trabajadores del sector público de esta localidad; en especial con los trabajadores del sector salud y de educación; asi como con dirigentes sindicales de esta localidad , entre ellos: Meritz González y Xiomara Colina. Previo a la reunión se hizo una visita al principal centro Público de salud de este municipio. El hospital Dr Pastor Oropeza de Carora. Pudiendo constatar en una corta visita a algunos servicios de este importante centro de salud. La desidia y abandono por parte de las autoridades sanitarias nacionales y regionales. Por falta de inversión y presupuesto. El hospital en una instalación con enormes carencias. Dónde los trabajadores y usuarios padecen el colapso generalizado de los servicios públicos. Servicios tan importantes como el Banco de Sangre y laboratorio carecen de agua. En este último deben recolectar el agua de un aire acondicionado portátil para ser utilizado en el lavado del instrumental y de las manos del personal. El aire acondicionado integral no funciona. El servicio de laboratorio carece de reactivos para hacer los exámenes más elementales. No hacen Hematología completa, ní química sanguínea: glicemia en ayunas, urea, creatinina y ácido úrico. colesterol y triglicéridos. Solamente están procesando prueba de embarazo, VDRL y HIV. La mayor parte de este servicio se encuentra inutilizado, a oscuras y sin aire acondicionado. En la sala de Gineco obstetricia de 16 baños. Funciona uno solo. El personal de enfermería carece de un cuarto que reuna las condiciones para el descanso. Los usuarios deben cancelar la gasolina. Para el uso de la ambulancia. Tristemente los Caroreños van a buscar atención de salud en un hospital que está enfermo, por las graves carencias y deficiencia más elementales; de un centro que es catalogado como Hospital tipo II. Julio César Marín. Presidente de Sepeel. Robert Sánchez. Secretario General de Sepeel. Omar Agüero. secretario Ejecutivo de Sepeel Servicio de Laboratorio. Deficiencias de agua, Luz, aire acondicionados. Reactivos. Procesan solamente prueba de embarazo, VDRL, HIV La deficiencias de agua. Obliga a usar el agua del aire acondicionado portátil del laboratorio Cuarto de descanso del personal de Gineco obstetricia. Sin comentario.

***

Comentan por los predios de la siempre picante «Esquina de los lamentos» sobre los movimientos que se han producido ultimamente por los predios de la urb. «Piedras Blancas» al oeste de la ciudad con motivo de la convocatoria del ya conocido y muy comentado «cuartel de las feas» dirigido por «doña Gumersinda» y sus «retoñas». El motivo del mismo era evaluar la situación de «fuga de información» de su entorno, lo que consideran de muy grave. Tienen en la mira a la otrora «Cleopatra», hoy día llamada la «Mata Hari» larense. Le pretenden imputar aquella «especie» del famoso piso en el HCC en donde a través de una Fundaciòn controlada por el «ojitos lindos» han salido beneficiados con intervenciones quirúrgicas altos directivos políticos y en «cola» una directiva regional. Comentan también que tienen en la agenda de la orden del día, un asunto relacionado con el tema del «puerto seco» de palavecino, del cual se habría hablado en detalles en la calle 9 de Cabudare tema que tambien anda rodando en los corrillos. Las bases están «ojo avizor» con los movimientos de sus directivos. Esperaban para el inicio de la reunión completar el quórum reglamentario por: la «misión vivienda», la «Sara García» larense, «la sirenita», «la flaca» Vitola, la «loba» del norte y como invitados especiales, «gasparín» y el nuevo «chamarrrero». El tigre ruge y en su práctica número siete no asusta.

C O R T I C O S

Mucho malestar e indignación hay en CMI debido que se filtró que el viernes 24 de marzo a escondidas y sin pasar por la plenaria, fue aprobado por acta firmada por los 13 concejales un modesto crédito adicional de 14.000$ para ellos, ósea 1.076,92$ para cada uno, esto según comenta la concejala (CM) que es la que cuenta todo en los pasillos, dizque es un acuerdo al que llegaron con el Cocosette, donde este se comprometió a enviarles esta cantidad para sus gastos y para que los concejales levanten las manos para todo sin chistar; los días 9 y 10 de mayo volvieron a desfilar todos los concejales por la oficina de presidencia dizque a buscar su mesadita de 1000$ enviada por el alcalde, lo cual ha sido una constante desde marzo hasta el día de hoy que visibilizando esta anormalidad. ¿Sera que el alcalde envía un bono similar a este para los casi 600 trabajadores que laboran en el Concejo Municipal de Iribarren? ¿Sera que solo los concejales tienen derecho a estos grandes beneficios enviados por el alcalde? ¿Dónde quedamos los trabajadores de concejo municipal? Se pregunta el personal de a pie.

Recientemente producto de las lluvias que afectaron gran parte del país, ocurrió algo irregular en área de informática del CMI, resulta que en esos días se reabrió una filtración que supuestamente estaba arreglada y se mojó por completo el servidor donde está todo el sistema administrativo del Concejo Municipal, la pregunta que surge de inmediato es: ¿Cómo una obra de impermeabilización que se hizo en las dos sedes de la institución en abril del año 2022 y que costo 68.000$ léase bien 68.000$ , 11 meses después presenta nuevamente esta filtración? ¿Quién se responsabiliza por las consecuencias del daño causado a este servidor, que esta por el orden de 4.000$ y que tiene parado toda el área administrativa del concejo municipal? La otra pregunta es: ¿ese es el verdadero monto de la impermeabilización o esta abultado para beneficio de otro? Lo cierto es que estas irregularidades siguen desfavoreciendo a los trabajadores quienes son los verdaderos afectados, porque no hay nadie que se preocupe por ellos. Desastre total.

Aun cuando las disposiciones normativas establecen que en los procesos electorales, cuando no existe entre los participantes una ventaja entre el primero y el segundo superior a 51%, se impone la realización de una segunda vuelta. Sin embargo, para muchos de los integrantes de la Comunidad Universitaria de la UCV, Humberto Rojas al haber obtenido un total de 903 papeletas a favor, contra 564 de Víctor Raga, virtualmente se convierte en el rector de la UCV, ya que en este país y en cualquier parte del mundo, nadie vota a perdedor, todos están apostando a la victoria del que obtuvo una mayoría tan holgada en la primera vuelta, de manera que a menos que ocurra un cataclismo o que Rojas decline a última hora, las probabilidades para que le quiten de sus manos el rectorado del Alma Matter se convierten en un supuesto negado. En todo caso, amanecerá y veremos.

Denuncian vecinos que en la carrera 23 con calle 13 de Barquisimeto, está el C.C. Los Corales, ahí funciona una licorería llamada (TLT), esta licorería evidentemente viola la ley de convivencia ciudadana, vendiendo todo tipo de licor destapado y colocando música con alto volumen a lo que se suman los gritos de las personas, el abuso llega a extremos que los fines de semana en el estacionamiento coloca mesas de dominó, y venden licores en mesas al aire libre (según la ley no está permitido). Después que cierran los locales comerciales, al parecer se adueña del estacionamiento donde se ubican carros con tremendos equipo de sonido y los colocan con alto volumen, también se han visto algunas escaramuzas entre los bebedores que gracias a Dios, no han llegado a mayores. El propietario dizque dice estar apoyado por un general y varios jefes de un cuerpo de seguridad, todo aquel que le reclama por el alto volumen y la suciedad que dejan los borrachos, los insultan y los agreden verbalmente sin importar la edad, hasta amenazarlos con mandarlos presos. Los vecinos de los alrededores y dueños de los locales comerciales que allí funcionan, están cansados por la inmundicia que dejan los borrachos, al hacer sus necesidades en los frentes de sus casas, como también en los frentes de los locales comerciales. En reiteradas oportunidades se han formulado las denuncias pero no ha habido respuestas al SOS de la comunidad.

No mejora nada el enfermo en la Urb. Yucatán, allí recientemente se realizaron unas elecciones de la junta de condominio, se designó una Comisión Electoral, donde al parecer algunos de sus miembros estaban insolventes, se eligió una nueva junta, pero la anterior al parecer hasta estos momentos no ha presentado cuentas, nadie sabe si existe una Memoria y Cuenta , y las cosas al parecer están que arden, porque al parecer algunos vecinos han elevado las denuncias hasta el Ministerio Público para que abra las investigaciones correspondientes, por cuanto se trata de una urbanización de 1.900 casas y al parecer para solventar problemas internos están exigiendo 15$/por casa, que al sumar representa una cifra bastante respetable, aquí y en cualquier parte del mundo, y no se sabe quiénes serán sus administradores. Los vecinos creen que allí hay muchas cosas que deben aclararse.

Sería interesante averiguar si es cierto que en el Municipio Urdaneta del estado Lara, al parecer acaban de nombrar en la dirección del hospital a una persona, a quien presuntamente señalaron cuando la pandemia de COVID-19 estaba en su apogeo, de revender las vacunas y el oxígeno supuestamente al mejor postor, lo que motivo su destitución del hospital Luis Ignacio Montero en donde dizque se desempeñaba como segunda de a bordo, por la persona que dirigía el centro asistencial. Lo que nadie sabe es de qué medios de ha valido, para que ahora la estén premiando poniéndola al frente de la institución, situación que los vecinos estiman que merece una investigación, evitando poner a zorro a cuidar gallinas.

Llama la atención como en estos momentos, Porky tiene el tupé de salir a dar declaración a los medios de comunicación, afirmando que la promotora del proyecto de Plaza Mayor en el Triángulo del Este, que “el Grupo Hispania creaba empresas y después las quebraba”, pero se olvida que siendo presidente del Concejo Municipal de Iribarren, perfectamente ha podido ordenar una investigación en torno a estos hechos irregularidades y a muchos otros que se cometieron en complicidad con el “Pantera”, pero el poder que tenían en ese momento era tanto, que no podían ocuparse de nimiedades, es por eso que ahora si salen a ganar indulgencia con escapulario ajeno, a defender a las 600 familias que han sido estafadas en este sonado caso, cuya solución a un está muy lejos de conocerse.

Como se los advertimos hace tres o cuatro semanas, que el caso se estaba moviendo fuerte y que había llegado el momento de unir esfuerzos, por parte de los afectados para tratar de encontrar alguna salida justa; ya se sabe que la Asamblea Nacional tiene a la SubComisión de Administración y Servicios conociendo del caso y esta semana, los medios de comunicación de la región dieron a conocer que desde el Edificio Nacional, sede de los tribunales, se inició un juicio contra dos ejecutivos del Grupo Hispania, vinculados con la estafa inmobiliaria del Proyecto Plaza Mayor que debían haber sido entregados hace 12 años y aún las edificaciones no cuentan con los servicios básicos, por la irresponsabilidad de la empresa promotora. La Fiscalía Primera está conociendo del caso, los nombres que se han mencionado, no son precisamente de los principales responsables, de manera que progresivamente se irán conociendo detalles adicionales.

La renuncia de los rectores del CNE forma parte de las estrategias que viene adelantando el régimen, con la finalidad de ir generando las condiciones para “garantizar” el triunfo del inquilino temporal de Miraflores, quien en estos momentos tiene un rechazo cercano al 80%, ya que hasta los propios revolucionarios nada quieren saber del personaje, señalamiento que hizo el jueves pasado el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, quien dijo que este tipo de actuaciones no debía causar sorpresa, así como otras acciones descalificaciones, acoso, persecución e incluso prisión para algunos candidatos de la oposición que pudiera tener alguna oportunidad, sin olvidar por supuesto las inhabilitaciones que pudieran comenzar a aplicarse en cualquier momento, tampoco las detenciones por parte de los cuerpos de seguridad del régimen, así que ahora es que faltan por verse actuaciones de parte del alto gobierno y el partido oficial.

En función de magnificar en ocasiones resultados favorables ò inclusive triunfos obtenidos en disputas o confrontaciones pasivas o simplemente mediciones a pulso de votaciones, léase plenos, convenciones ò similares, se les oyó decir a varios cuadros dirigenciales de UNT en la región sobre el pase de don Guille a la Dirección Nacional de su partido, haya sido un gran logro que no es malo. Pero vistas así las cosas a primera vista sugiere un paso importante. Ya algunos y muy suspicaces observadores deslizan opiniones al respecto y concluyen que aguas abajo el gran ganador de ésta jugada no es otro que el Baquiano Lencho quien habría logrado su gran objetivo que no es otro que quedarse al mando pleno en Lara como gran jefe. Al final endulzó y cobró.

A propósito, el tema electoral toma fuerza, pero con algunas desviaciones como al parecer está ocurriendo con el Centro de Estudiantes del Decanato de Medicina, donde denuncian que la Comisión Electoral supuestamente dizque electa a dedo, no estaría actuando con la equidad y equilibrio que se requiere como árbitro imparcial, aseguran que se están dejando influencias por dirigentes de partidos políticos externos que quieren imponer el peso político que tienen en la entidad, dentro de la UCLA, lo que ha generado un gran malestar en la comunidad universitaria, quienes están exigiendo que no interfieran en los procesos internos de la Universidad, que dejen que los muchachos se “defiendan solos” sin ningún tipo de muletas, con lo cual ganarían los más capaces y los que son verdaderos líderes. Allí les dejo este mensaje.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí