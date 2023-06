Fedenaga exige la liberación de los productores detenidos en Venezuela #20Jun

La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) emitió un comunicado este martes para exigir la liberación inmediata de los productores agropecuarios que han sido detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del Estado en diferentes estados del país.

Esto se da luego de la detención de los productores Jhonar Barazarte Trompetero (Trujillo) y Ysnet Antonio Rodríguez Mambel (Mérida), debido a que se viralizaron videos donde se observa que tuvieron que desechar su producción agrícola debido a falta de combustible para transportar.

“En la investigación le pedimos se ponga en lugar del humilde labriego, pues en los campos se está perdiendo la comida al no poder sacarla a los mercados al no tener el combustible necesario y las cosechas no esperan hasta que se arregle este tema, pues se siembra y se cosecha trabajando con las condiciones climáticas y los factores de riesgo sólo los asume el productor”, dice el texto.

Según la federación, los productores ademas son víctimas de extorsión, hostigamiento y violación de sus derechos humanos por parte de funcionarios de organismos que operan en las carreteras y en las zonas rurales. Asimismo, instan a las autoridades a garantizar la protección de los productores agropecuarios.

“Nadie siembra ni trabaja para tener sólo cayos en las manos. Se trata de que al menos pueda vivir dignamente con el sudor de su frente, tratamos en este escrito que se entienda que el problema debe ser tratado como la emergencia que es y debe ser resuelto de manera perentoria, pues ya es muy difícil sólo el hecho de producir la tierra”, dijo Fedenaga

Fedenaga alertó que estas fallas en el combustible son las que atentan contra la seguridad alimentaria del país y afectan la producción y distribución de alimentos. Además, rechazó la actitud de algunos funcionarios que transgreden la ley y pretenden opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional.

