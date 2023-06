Luis Florido: No hay que enamorarse de candidatos, el objetivo es derrotar a Maduro en el 2024 #22Jun

No hay que enamorarse de un candidato en el proceso de primaria, porque el objetivo es derrotar a quienes hoy están en el poder y entender que el candidato del cambio es el que hay que fortalecer con miras a las elecciones presidenciales del año 2024, asegura el Coordinador de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria Democrática, Luis Florido.

Afirmó que hay que fortalecer el candidato del cambio en la medida en que encarne en las fuerzas políticas opositoras, que se va a definir bien sea por primarias a celebrarse el 22 de octubre o por cualquier circunstancia que pueda venir.

- Publicidad -

“Nuestro objetivo es derrotar en el 2024 quienes hoy gobiernan. No va a ser fácil y eso hay que entenderlo. Vamos a enfrentar muchos obstáculos en el camino, por lo que hay que tener una clara visión hacia dónde vamos. Por supuesto, que el ardid de que renuncien unos rectores para crear la crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene que ver con la primaria. Contrario a lo que algunos decían. Nosotros decíamos que esa elección debía ser con el CNE, porque entraríamos dentro de su propia institucionalidad y eso le daría soporte y fuerza a la primaria”.

Sostuvo que era importante hacer la primaria con la participación del CNE, tanto que quienes están en el poder tuvieron que bloquear ese mecanismo y sabotearlo. “Ellos saben para dónde vamos. Un candidato electo a través del CNE tendría la fuerza telúrica enorme para derrotar a Maduro o a cualquier candidato”.

Estima que el tema alrededor del CNE enturbio las aguas y ante esta situación la oposición debe procurar una respuesta colectiva, porque aquí lo más importante es la unidad.

- Publicidad -

“Tenemos que procurar democratizar a Venezuela y para eso requerimos de mucha estrategia, por eso no se puede descartar nada en este momento. Por supuesto que las primarias tienen un beneficio de movilizar al pueblo y sacarlo del letargo, incluso de la abstención”.

Destacó que el proceso de la primaria está movilizando a la gente desde ya, lo que calificó de muy positivo, pero insistió en que hay que entender claramente que no hay que enamorase de un candidato, porque aquí puede ocurrir un escenario igual que el ocurrido en la elección de gobernador en el Estado Barinas, por lo que recomienda estar preparados para una situación igual o similar en el 2024.

“Desde ya hay tres de los candidatos para la primaria inhabilitados que no pueden inscribirse en el CNE porque tienen código 8 en el ente comicial, así funciona está gente. El código 8 es una restricción que impide inscribirse en los procesos electorales a quienes están inhabilitados, es ilegal, injusto e inconstitucional.”.

Considera que el camino que se va a recorrer hasta el 2024 es muy complejo, que no es fácil y hay que hablarle con franqueza y total transparencia a los venezolanos sobre el camino que se va a recorrer, activarse en el sentido de propiciar el cambio político que todos esperan. “Nos corresponde a nosotros ser actores del cambio y para ello tenemos que soportar aguantar e impulsar las propuestas de cambio. No va a venir nadie a resolvernos los problemas y sacar a quienes están en el poder”.

Subrayó Florido, que hay preocupaciones alrededor de la primaria muy válidas, en la cual pasamos de la participación del CNE a un proceso de autogestionado. Por lo que considera que la Comisión Nacional de primaria debe dar respuestas de donde serán los centros de votación, si van a prorrogar los lapsos, así como las garantías a la ciudadanía de su voto secreto, entre otras interrogantes.

Consultado sobre si Manuel Rosales puede ser candidato en el 2024 por consenso, en el caso que no se pueda celebrar el proceso de primaria, Florido manifestó que hay muchos venezolanos que pueden encarnar esa tesis.

“En momentos de aguas turbulentas necesitas un capitán experimentado y quien más que Manuel Rósales, pero evidentemente hay otros venezolanos que también cuentan con esas características, es decir no podemos pensar que después de mí no hay nadie. Lo fundamental es que los venezolanos sepamos para dónde vamos, nuestra tarea no es el 22 de octubre ese es un paso importante, pero después comienza la verdadera tarea que es derrotar a quienes están en el poder y allí es donde nos vamos a conseguir con muchísimos obstáculos y tenemos que superarlos como los venezolanos hemos superado tantos problemas en nuestra historia”, dijo Florido en Televen.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí