Jefe de Grupo Wagner responde a Putin, afirmando que no es un traidor y no se entregará #24Jun

El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, respondió este sábado al presidente ruso, Vladímir Putin, que sus hombres no son traidores y no se entregarán a la autoridades.



«Sobre aquello de traición a la patria, el presidente se equivocó profundamente. Somos patriotas. Hemos combatido y combatimos (…) y nadie piensa entregarse por exigencia del presidente, del Servicio Federal de Seguridad (FSB) o quien sea», dijo Prigozhin en un nuevo audio publicado en su canal de Telegram.



Agregó que él y sus hombres no quieren que «el país siga viviendo sumido en la corrupción, la mentira y la burocracia».



«Cuando combatimos en África no dijeron que necesitábamos a Africa y luego la abandonaron porque robaron todo el dinero destinado a las ayudas», señaló Prigozhin.



Subrayó que cuando comenzó la campaña de Ucrania los Wagner fueron a combatir, «pero resultó que la munición, el armamento y todo el dinero destinados a ellos también los robaron».

«En cambio, los funcionarios ahorran en su beneficio, para el caso que se ha producido hoy, cuando alguien avanza hacia Moscú. Ahora no ahorran nada: atacan con aviones y helicópteros columnas pacíficas», denunció.

Yevgeny Prigozhin, que alguna vez fue un empresario de bajo perfil que se benefició de tener al presidente ruso Vladímir Putin como un poderoso patrocinador, ha pasado a captar la atención mundial con la guerra de Rusia en Ucrania.

En su papel de dirigente de una fuerza mercenaria que dice estar librando muchas de las batallas más duras de las fuerzas armadas rusas en Ucrania, Prigozhin, de 62 años, ha pasado ahora a desempeñar su papel más peligroso hasta la fecha: predicar la rebelión abierta contra la cúpula militar de su país.

Prigozhin, propietario del Grupo Wagner, aliado del Kremlin, ha intensificado lo que han sido meses de duras críticas hacia el manejo de la guerra por parte de Rusia, exhortando el viernes a un levantamiento armado para echar al ministro de Defensa. Los servicios de seguridad rusos reaccionaron inmediatamente, abriendo una investigación penal y ordenando el arresto de Prigozhin.

En una muestra de la seriedad con la que el Kremlin se tomó la amenaza, miembros de la policía antidisturbios y de la Guardia Nacional fueron desplegados con rapidez para reforzar la seguridad en Moscú, incluidas agencias del gobierno e infraestructura de transporte, reportó la agencia estatal de noticias Tass.

