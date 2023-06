OPINIÓN Gaveta azul: El educando activo existe ¿Puede construirse? #26Jun

En dos gavetas consecutivas de fecha reciente comenté varios aspectos de la educación, desde el pasado remoto cuando el conocimiento y el saber constituían un tesoro del que solo disponían las iglesias, en las personas del alto sacerdocio, hasta nuestros días en que la preocupación por los procesos educativos de cuanto atañe al conocimiento y el dominio de saber hacer, operar, producir y/o crear y dirigir en cualquier ámbito de realización de las sociedades actuales, se convirtió en inquietud universal que obligó a la ONU mediante el activo brazo ejecutor de UNESCO, a intervenir estudiando a fondo las necesidades educativas del momento.

Del estudio realizado por la comisión de ocho intelectuales bajo la dirección de Edgar Fauré, resultó el informe editado en libro, titulado “Aprender a Ser” (1972). De este texto convertido en Best Seller se han escrito millones de páginas comentando su impacto y significado en la educación…Pero con resultados contradictorios que se manifestaron prontamente, ampliando la brecha existente en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje entre países de elevados status socioeconómico, plena institucionalización de sus estructuras de regencia, 100% alfabetizados, donde problemas como desnutrición infantil, y las muchas carencias comunes en países de bajo desarrollo se desconocen o son mínimas excepciones accidentales rápida y eficazmente atendidas.

No obstante un panorama en el que Aprender a Ser lo máximo que llegó a estimarse en los países más necesitados de su aporte, fue en su condición de valioso jarrón chino; UNESCO insistió (Informe Delors, 1994-95) en re-abordar el problema, al observar que recursos y políticas educativas se acercaban demasiado a tendencias mercantilistas, dejando de lado o dando escaso énfasis a lo más importante del propósito universalista de un nuevo humanismo. Este enfoque y la necesidad de un nuevo educador a tono con tan elevados propósitos, con cuánto significa construir nuevas magistraturas de escolaridad, regidas por modernos criterios de participación, previa demolición de arcaicos hábitos de trabajo casi mineralizados, fueron los aspectos tratados.

Tratemos ahora la parte más dura de la ecuación. La audiencia educativa. La perentoria necesidad de un educando activo. Cómo resolver el viejo problema del nuevo vino y los odres viejos. That is the question…

Sorprendido amigo lector: La Biblia y el propio Shakespeare en el mismo canasto. De eso se trata, sorprender a la audiencia de manera inteligente, inquietar al estudiante, de hecho provocarlo, motivar constantemente sin dejar de recordarle, como lo enunciaba un viejo y recordado profesor que “el orden de los tractores no altera la cosecha”. Discutir la temática del día enfatizando dos cosas: La primera es que el maestro, profesor, instructor, o como quieran llamarle no puede enseñar por arte de magia. Lo que está a su alcance es dar a su audiencia un grupo de datos, números, fechas, estadísticas, explicaciones e interpretaciones, en síntesis, entregar el mayor volumen posible de INFORMACIÓN al respecto, estructurada en un discurso con ejemplos y simplificaciones conceptuales que lo hagan comprensible. Luego y a partir de una breve serie de preguntas exploratorias, resumir los datos más significativos, repasar las ideas madres relevantes del caso y agregar que debe haber más información sobre el mismo tema, explicando que cada fuente de esos mismos datos o de otros adicionales, pueden ser explicados, analizados e interpretados desde puntos de vistas diferentes a los que se han oído en la clase ofrecida.

A continuación expondrá el segundo elemento importante del proceso en el que está involucrado junto a esa audiencia: El conocimiento no se transmite, el conocimiento se elabora y construye a partir de la información obtenida, considerando exhaustivamente las múltiples combinaciones posibles entre los datos a mano, las diversas explicaciones conocidas, más el resultado de comparar las varias interpretaciones existentes, y/o también, el riesgo de intentar un estudio analítico propio.

Es perentorio apuntar que no toda materia, técnica, artesanía o disciplina es abordable de la misma forma y que lo dicho no es universalmente. En materias artesanales es fundamental la práctica operativa y seguir al pie de la letra las instrucciones iniciales. Pero sea cual sea el objeto enseñanza-aprendizaje en el que estemos involucrados es privativo y fundamental una atención activa, dinámica si es posible, que reafirme segundo a segundo la concentración memorizante. Si falla la atención, se diluye o pierde la memoria y sin esta no hay aprendizaje.

Hay un tercer elemento a considerar, el menos tratado por maestros e instructores, pese a su elevado valor desde cualquier ángulo que se le quiera considerar. Veámoslo a continuación.

El conocimiento es impermanente. Debe ser renovado de manera constante y si esto se hace práctica rutinaria los resultados serán sorprendentes…Pero no adelantemos resultados.

Pedro J. Lozada

