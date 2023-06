PDV Holding, Inc. recupera certificado de acciones de CITGO Holding, Inc. #26Jun

Un certificado de acciones que representa el 49,9% del capital social de su filial CITGO Holding, Inc., de una de las filiales de la compañía petrolera rusa Rosneft recuperó, el miércoles 21 de junio, PDV Holdin Inc.

De acuerdo con la información emanada de la empresa, este hecho pone fin a años de esfuerzo para recuperar el certificado de acciones, las cuales habían sido dadas como garantía en violación de la ley venezolana por funcionarios de PDV Holding, Inc. y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) designados durante el régimen de Nicolás Maduro, para garantizar un préstamo de «pago anticipado» de 1.500 millones de dólares a la compañía hermana de PDV Holding, Inc., PDVSA Petróleo, S.A., en el año 2016. En virtud del acuerdo de pago anticipado, PDVSA Petróleo, S.A. debía pagar el préstamo con envíos de petróleo crudo a Rosneft Trading durante un período de cuatro años.

Se recuerda que en mayo de 2023, la OFAC emitió una licencia a PDV Holding, Inc. autorizando la transferencia del certificado de acciones, y la terminación de la garantía a favor de Rosneft Trading. Poco después, en respuesta a una solicitud de PDV Holding, Inc., Rosneft Trading acordó devolver el certificado, que se mantenía en custodia en Nueva York. El certificado de acciones se recuperó el 21 de junio de 2023, y ahora está en posesión de PDV Holding, Inc. en su sede corporativa en Houston, Texas.

