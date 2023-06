Las mamás delfines usan el lenguaje infantil para llamar a sus crías, según estudio #26Jun

Un estudio publicado este lunes 6 de junio encontró que las hembras delfines nariz de botella cambian de tono cuando se dirigen a sus crías. Los investigadores registraron los silbidos característicos de 19 delfines madre en Florida, cuando estaban acompañados por sus crías y cuando nadaban solos o con otros adultos.

El silbido característico de los delfines es una señal única e importante, similar a gritar su propio nombre.

“Usan estos silbatos para seguirse unos a otros. Periódicamente dicen: ‘Estoy aquí, estoy aquí’”, dijo la coautora del estudio Laela Sayigh, bióloga marina del Instituto Oceanográfico Woods Hole en Massachusetts.

Al dirigir la señal a sus crías, el tono del silbido de la madre es más alto y su rango de tono es mayor de lo habitual, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences .

“Eso fue cierto para cada una de las mamás del estudio, las 19”, dijo el biólogo Peter Tyack, coautor del estudio de la Universidad de St. Andrews en Escocia.

Obtener estos datos no fue tarea fácil. Durante más de tres décadas, los científicos colocaron micrófonos especiales varias veces en las mismas madres de delfines salvajes en la Bahía de Sarasota en Florida para grabar sus silbidos característicos. Eso incluyó años en los que tuvieron crías y cuando no las tuvieron: las crías de delfín se quedan con sus madres durante un promedio de tres años en Sarasota y, a veces, más. Los padres no juegan un papel prolongado en la crianza de los hijos.

