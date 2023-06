Precandidatos presidenciales enfrentan persecución y ataques en medio de la campaña electoral #26Jun

Los precandidatos presidenciales se preparan para iniciar la campaña electoral de cara a la primaria opositora del 22 de octubre, sin embargo, han manifestado que se encuentran bajo la sombra del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los ataques de afectos al chavismo.

Según denuncias de los propios candidatos y sus equipos, el Sebin ha realizado seguimientos, allanamientos, detenciones arbitrarias e intimidaciones a varios de los aspirantes a la presidencia, así como a sus familiares y colaboradores.

- Publicidad -

“Yo no lo llamo acompañamiento, eso es persecución. Uno acompaña a la gente cuando es de manera voluntaria, no cuando es impuesto y no cuando es por parte de los órganos de represión del Estado”, manifestó Delsa Solorzano a el diario El Nacional.

Los candidatos han hecho referencia a que en sus traslados dentro de sus campañas por el país suelen ser seguidos por vehículos sin placa y con vidrios polarizados para evitar ser identificados.

Además de la persecución del Sebin, los precandidatos presidenciales también han sido blanco de ataques mediáticos, jurídicos y políticos por parte de sectores afines al chavismo, que los acusan de ser agentes del imperialismo, traidores a la patria, corruptos y terroristas.

- Publicidad -

Ante este escenario, los precandidatos presidenciales han manifestado su determinación de seguir adelante con sus aspiraciones y han llamado a la ciudadanía a participar masivamente en las primarias para elegir al candidato unitario que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí