Terminal de Ferrys: Una obra millonaria que quedó en el olvido #26Jun

En el municipio Sotillo hay varias obras que fueron iniciadas, pero quedaron a medias. Algunas de esas son el nuevo mercado municipal y la clínica Paul Harris.

No obstante, uno de los proyectos que generó mayor expectativa y que nunca fue terminado es el Terminal de Ferrys de Puerto La Cruz.

Este recinto fue demolido en julio de 2014, ya bajo la administración, Nicolás Maduro, para que empezara la construcción de una moderna estación marítima con una amplia sala de espera, restaurantes, pasarelas entre la edificación y los muelles, y mucho más…

Casi una década después, en el lugar donde se estaba desarrollando la obra sólo hay una pequeña edificación que tiene varias paredes agrietadas, algunas partes del techo caídas y una que otra ventana rota. Además, el espacio luce abandonado en la actualidad.

«La última vez que vimos a alguien trabajando allí fue el año pasado, pero al parecer no vinieron más porque no les pagaban», expresó una señora que labora en el popular Bulevar de Las Empanadas, que se encuentra ubicado cerca de esa edificación.

Inversión millonaria

Al momento de anunciarse la demolición del terminal marítimo, el para entonces ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, señaló que en los trabajos de remodelación de este sitio serían invertidos, aproximadamente, 701 millones 543 mil bolívares.

Igualmente, indicó que el proyecto se desarrollaría entre el ministerio y la gobernación del estado Anzoátegui y que comprendería, además del nuevo terminal, la creación de nuevos muelles, la adecuación de los muelles 3 y 4 para la llegada de cruceros y un estacionamiento para la carga pesada.

«Todas estas iniciativas se van a materializar en el corto plazo y permitirán, tanto a los turistas que visitan el estado Anzoátegui, como a los mismos anzoatiguenses, recibir un servicio de calidad, además de la generación de empleos dignos», aseguró en ese momento.

Además, García Plaza estimó que la obra estaría lista en julio del siguiente año, pero todo quedó en palabras.

En abril de 2015, Carlos Andrés Michelangeli, quien era diputado a la Asamblea Nacional (AN), inspeccionó el lugar y denunció que el presidente Maduro y el gobernador de la época, Aristóbulo Istúriz, permitieron que el ministro Hebert García Plaza incurriera en un desfalco con el proyecto, pues en ese mismo año el funcionario fue acusado por las autoridades por su supuesta participación en la compra irregular de tres ferrys.

«Hago un llamado al ciudadano alcalde para que vayamos entre todos, concejo municipal, alcalde y gobernador, a tratar de rescatar nuevamente ese icono turístico que teníamos en nuestro municipio. Lamentándolo mucho estos señores (gobierno chavista) todo lo que tocan lo echan a perder, y esa es una referencia, no estamos inventando nada. Ahora pusieron una fachada para que la gente no vea cómo se encuentran las instalaciones del terminal de Ferrys en estos momentos».Antonio Acosta

Concejal de Sotillo

«Para esa obra inconclusa se destinaron 250 millones de bolívares, a los que sumó 300 millones para la recuperación de molinos mientras arrecia la escasez de harina, 71 millones para sanear la bahía de Pozuelos y 15 millones para producir cereales en Aragua de Barcelona. No vemos invertidos los recursos porque son unos corruptos y negligentes. De ahí la importancia de lograr una nueva Asamblea Nacional (AN). No hacemos nada con llevar una denuncia como la de Consolida de Ferrys (Conferry) a un parlamento que no la va a tomar en cuenta», expresó en esa ocasión el asambleísta anzoatiguense.

Paso a paso

Cuando fue demolida la anterior estructura, las autoridades instalaron dos carpas, una donde se vendían entradas al aire libre en trailers y otra que tenía aire acondicionado y hacía las veces de sala de espera, pues contaba con una sillas, baños y televisores, entre otras cosas.

Desde 2014, y durante algunos años, las actividades se desarrollaron en el terminal marítimo de Puerto La Cruz con cierta normalidad pese a las dificultades y las nuevas condiciones producto de la obra.

No obstante, ya para 2018 los viajes sólo se hacían desde el puerto de Guanta hasta Punta de Piedra o El Guamache, ambos ubicados en el estado Nueva Esparta.

Para sorpresa de algunos, justo en ese año, el que era presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Reinaldo Castañeda, afirmó que el proyecto del nuevo terminal de ferrys llevaba un «avance representativo de 80% en su reconstrucción».

Esto fue desmentido en ese momento por el sindicalista Alfredo Santamaría, quien aseguró que la obra sólo había avanzado 5%.

“Luego de tener una infraestructura de primera, que recién había sido acondicionada, la derrumbaron y ahora construyen un cajón de tercera y sólo serán oficinas administrativas para la comodidad del personal de Bolipuertos”, dijo.

Al día de hoy sólo se puede observar el pequeño edificio antes mencionado y aún están instalados los trailers que fungen como taquillas de venta de boletos.

Situación de los muelles

En lo que respecta a los muelles de la estación, ya no son usados para embarcar pasajeros, pues todos los viajes salen desde el puerto de Conferry habilitado en Guanta.

El equipo de El Tiempo intentó hacer un recorrido completo por el lugar, pero no fue posible porque el acceso se encuentra restringido.

Sin embargo, se pudo observar desde lejos que la embarcación Concepción Mariño está atracada en el muelle en evidente estado de deterioro. Otro de los ferrys, uno de los que se hundió hace algunos años, ya se ve poco. Las partes superiores de la embarcación han sido picadas casi en su totalidad.

Un sitio que llama la atención es el área de espera que contaba con un banco y un techo verde para taparse del sol. Y es que una gran parte de este espacio se encuentra prácticamente destruido y oxidado.

«Estos ferrys están siendo picados por empresas privadas en negociación con la Corporación Ezequiel Zamora», expresó un trabajador de Bolipuertos, quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

Historia

Desde la fundación de la Naviera Conferry en 1957, el terminal se llamó Salomón Velásquez.

Luego de la expropiación de la empresa en 2011, bajo la administración del presidente Hugo Chávez, fue bautizada como Terminal Comercial Eulalia Buroz.

Según trabajadores de la naviera, antes de ser nacionalizada laboraban unas ocho embarcaciones (dos ferrys convencionales, dos de carga, tres exprés y una chalana).

En 2013 fueron adquiridas tres lanchas rápidas y aumentó la flota a siete. Cinco años después ya sólo estaban operativos dos ferrys: el Virgen del Valle II y el Croazia Jet.

En la actualidad sólo está activo el Virgen del Valle II, el cual traslada pasajeros desde Guanta hacia Margarita los días jueves y domingos, y realiza retornos los viernes y martes. El resto de la semana es usado para hacer mantenimiento a esa embarcación.

El precio del pasaje de ida para adultos es de Bs 273 ($10), mientras que para los ciudadanos de la tercera edad y los niños cuesta la mitad (Bs 136,50 o $5).

En el caso de los vehículos el costo oscila entre Bs 1.589 y Bs 8.601 (los autobuses grandes).

Si el pasaje es ida y vuelta se tienen que duplicar todos los montos citados.

Críticas

Al ser consultado sobre el estado actual del terminal de ferrys de Puerto La Cruz, el edil de Sotillo, Antonio Acosta, mostró su descontento y aseguró que la decadencia del lugar perjudicó en gran manera al municipio porteño.

«Vemos que esas instalaciones se convirtieron en sitio de escombros, gente bota basura. Hoy por hoy es difícil acceder a estas instalaciones porque están custodiadas por la guardia, no permiten que tiren fotos a las cosas que están haciendo allí. Se están picando los ferrys, no sé cuál es el motivo, me imagino que los están vendiendo como chatarra, pero aparte de eso la gran mayoría de esos comerciantes de Sotillo dejó de percibir el salario para mantener a su familia, me refiero a los restaurantes que eran famosos en Venezuela, y actualmente están cerrados. Pero además de eso perjudicó al municipio en cuanto a los impuestos para ser reinvertidos en obras de beneficios de las diferentes comunidades», manifestó.

Según la percepción del concejal de la fracción opositora, cuando la empresa Conferry estaba en manos del sector privado prestaba un servicio que sí era accesible «para el pueblo de a pie».

«Hoy se ha convertido en una compañía con precios inaccesibles. Justamente ahora cuando la empresa es del Estado los precios son exorbitantes, el de un vehículo cuesta 180 dólares ida y vuelta, aproximadamente», afirmó.

«Cómo piensan en turismo cuando tienen una compañía de ferry que está en abandono. Tienen una chatarra allí que está contaminando el mar desde hace años, en vez de fomentar la inversión privada y mejorar lo interno para atraer el turismo. Si bien es cierto que nuestro estado tiene potencial turístico para enamorar, tenemos que enamorar primero a los habitantes del estado, que tengan y sientan ese orgullo porque viven en ciudades limpias y asfaltadas».Beatriz Pérez Blanco

Exconcejal de Sotillo

Acosta informó, además, que en los próximos días solicitará un derecho de palabra en sesión del concejo municipal para solicitar que se realice una inspección del Terminal de Ferrys Eulalia Buroz a fin de constatar su estado actual y presentar una propuesta de mejora del lugar.

«Nosotros necesitamos rescatar el municipio Sotillo en cuanto al turismo y en cuanto a comercio se refiere», agregó.

Ventas por el suelo

Recientemente algunas de las empanaderas que prestan servicio en la estación marítima afirmaron al equipo de El Tiempo que desde el momento que los traslados se empezaron a hacer desde el puerto de Guanta sus ventas bajaron notablemente.

«Esas temporadas buenas de hace nueve años atrás ya no se ven. Uno ni se sentaba cuando había tantos clientes y se tenían que preparar hasta tres bultos de harina (de maíz precocido)», comentó la señora Leonor Pereda, quien labora en el Bulevar de Las Empanadas desde hace 28 años.

Su colega, la señora Rosalba Astudillo también lamentó la situación. Según dijo, le ha tocado vivir días donde sólo atiende «dos o tres clientes».

Ambas instaron a las autoridades a que remodelen por completo el lugar en aras de fortalecer el turismo en la jurisdicción porteña.

Tocará esperar a ver si el régimen reactiva esta obra millonaria que quedó en el olvido. Por los momentos en el terminal marítimo reina la soledad, escombros y desidia.

