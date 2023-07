Joven larense participará en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Japón #4Jul

Un estudiante de 15 años de edad, oriundo de Barquisimeto, viajará a Japón para competir en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (OIM), el evento más prestigioso de su tipo a nivel mundial.

Se trata de Juan José Martínez Barreto, quien cursa el tercer año de bachillerato en el Colegio Las Colinas y ha demostrado su talento y pasión por las matemáticas desde muy pequeño.

- Publicidad -

El joven, logró clasificar a la OIM 2023 luego de superar varias etapas eliminatorias en las que participaron más de 25.000 estudiantes de todo el país. Obtuvo la medalla de oro en la prueba nacional presencial y se ganó el derecho de representar a Venezuela junto a otros tres jóvenes: Marcela Huatuco, Cristina Puyosa y Francisco Molina, este último tutor y exolímpico.

La OIM 2023 se celebrará en la ciudad de Chiba, Japón, del 7 al 13 de julio. En ella participarán más de 600 estudiantes de 112 países, que deberán resolver seis problemas matemáticos en dos días consecutivos. Los mejores obtendrán medallas de oro, plata y bronce, así como menciones honoríficas.

Este se realiza desde 1959 y es considerada la competencia académica más importante para los estudiantes de secundaria. Venezuela ha participado desde 1981 y ha obtenido un total de 7 medallas (2 de plata, 5 de bronce) y 26 menciones honoríficas.

- Publicidad -

El barquisimetano espera sumar un nuevo logro para el país y para su ciudad natal. Antes de partir hacia Japón, expresó su entusiasmo y confianza: «Me siento muy feliz y orgulloso de poder representar a Venezuela en esta olimpiada. He estudiado mucho y me he preparado con dedicación. Espero hacer un buen papel y disfrutar de esta experiencia única».

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí