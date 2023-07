VIDEO Alertan que en Lara hay un crecimiento del 40% de empresas funerarias ilícitas #6Jul

Desde la Cámara Nacional de Empresas Funerarias (Canadefu) han alertado que el sector está “fuertemente golpeado” debido a que los servicios informales en el país donde abarcan hasta 60% de la demanda, otro índice se vive en el estado Lara donde existe un crecimiento de al menos 40% de empresas ilícitas.

Arturo Medina, presidente de la Cámara de Empresas Funerarias en Lara, destacó que en el último censo realizado en la región se contabilizaron 48 funerarias, quienes han alertado sobre el aumento ilegal de empresas que se ubican cerca de los centros hospitalarios para llegar a los ciudadanos y ofertar sus “servicios engañosos”.

“Aquí hablamos de un 40% de crecimiento de funerarias ilícitas. Nos hemos abocado mucho, ahora hay un organismo que se llama la Policia Nacional Ambiental que es la encargada de visitar todas las empresas funerarias, las cuales a las que no están aptas son sancionadas y orientadas a adecuarse al funcionamiento debido”, comentó el también delegado de Asoproinfu (Asociación Profesional de la Industria Funeraria).

Medina señaló que esta problemática afecta a la instituciones que cuentan con precios establecidos por su estructura de costo, pero que las empresas no registradas realizan a las familias “ofertas engañosas de unos 100 dólares y que al final lo que hacen es estafarlos”.

Reinventándose ante esta problemática

Otras organizaciones se han reinventado para seguir ofreciendo servicios a bajos precios como la Red Cecosesola, donde han buscado distintas alternativas para abaratar costos y así ofrecer servicios de buena calidad asequible a la comunidad.

“Todos nos vemos afectados porque hay algunas empresas de maletín que no tienen sede, no declaran impuestos, no tienen nada, andan disfrazados… Pero por el contrario está Cecosesola, donde nosotros siempre hablamos de un servicio digno a bajo precio”, acotó José Crespo, trabajador asociado de la Red Cecosesola.

Crespo destacó que “en un momento pasamos de hacer la urnas metálicas a urnas de madera ante la situación del país, contamos con dos unidades de acompañamientos con la intención de bajar los costos para no pagarle a unidades de transporte de afuera, seguimos fabricando nuestras urnas y ahora nos seguimos reinventando incluyendo la cremación dentro del servicio”.

Para finalizar los citados instaron a las autoridades a aumentar los protocolos para gestionar los permisos, así como invitaron a las empresas que van surgiendo a realizar su debido registro ante la Canadefu para así poder laborar debidamente.

