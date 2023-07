VIDEO Deyna Castellanos pide a la FVF visibilizar a todos los equipos vinotinto #6Jul

Deyna Castellanos se expresó este jueves sobre la nueva imagen de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

En un video publicado en sus redes sociales la delantera venezolana se refirió al nuevo escudo, al himno y al video promocional que publicó el órgano rector del fútbol nacional.

- Publicidad -

En el video, Castellanos explicó que la FVF es una institución que representa a varios equipos de fútbol. Entre ellos están los de fútbol campo femenino, masculino, fútbol playa y fútbol sala. Estos dos últimos no estuvieron presentes en el video de la federación, un detalle que la delantera señaló.

“En esta presentación que hicieron, dos de esos equipos no salieron. Los chicos de fútbol sala están haciendo un trabajo fantástico, los chicos de fútbol playa están clasificados a las semifinales y están trabajando. Somos la misma selección. Esto no va en contra de los jugadores de fútbol masculino, no, para mí somos lo mismo”, explicó.

La joven se refirió también a que la muestran a ella en el video pero dejaron por fuera a sus compañeras de equipo. “El tema es sacar a las jugadoras, al equipo femenino, al equipo de futsal, al equipo de playa. Mis compañeras van de mi lado, de mi mano, están aquí, no están detrás de mí, ellas van conmigo, ellas sudan la camiseta igual que yo. Esto sí me pareció bastante feo”, reveló.

- Publicidad -

Y añadió: “El hecho de que el mensaje de unión es para todo el país lo entiendo, pero inconscientemente o conscientemente, no lo sé, están separando a todos los equipos que la Federación representa. Al final todos los equipos representamos al mismo país así que… ojito con eso”.

Sobre el nuevo escudo, la joven que milita en el Manchester City señaló al principio del video que a ella no le correspondía decir si era un bonito diseño o no. “Del escudo no voy a hablar. No voy a decir si es bonito o si es feo, porque eso no me compete a mí”, dijo la atleta de 24 años.

Castellanos también afirmó que le gustó mucho el nuevo himno de la FVF, “Latidos Vinotinto”, una pieza interpretada por más de 330 músicos bajo la dirección de Andrés David Ascanio Abreu. “Me pareció que la orquesta hizo un trabajo fantástico y te genera un sentimiento bonito”, aseguró.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí