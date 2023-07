Andrés Caleca presenta su programa «Venezuela sin hambre» para combatir la crisis alimentaria #7Jul

Andrés Caleca, candidato a la primaria, presentó su programa «Venezuela sin hambre» para combatir la crisis alimentaria que afecta al país.

Durante un evento en Valle de la Pascua, Caleca recordó que una investigación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) indicó que el 82% de los venezolanos vive en pobreza y la mitad en pobreza extrema, comiendo de la basura.

- Publicidad -

«No podemos permitir esto y, por lo tanto, mi primera decisión será declarar una emergencia alimentaria para abordar esta situación», dijo el candidato independiente.

Caleca dijo que la realidad que ha visto y el intercambio de opiniones con diferentes ciudadanos lo convenció de la necesidad de implementar este plan de emergencia alimentaria como primer paso. «Un programa de al menos dos años, que hemos llamado Venezuela sin hambre, que será financiado con la ayuda de organismos multilaterales, incluidas las Naciones Unidas en el contexto de la compleja emergencia humanitaria que vive el país».

El objetivo del proyecto Venezuela sin hambre es abordar la falta de alimentos y la desnutrición a corto plazo mientras se reactiva el aparato productivo del país. Para ello, se fomentará la inversión privada nacional e internacional para generar empleo estable y bien remunerado que permita a los venezolanos vivir con dignidad.

- Publicidad -

Caleca hizo un balance de lo que ha visto en sus recorridos por el interior de Venezuela, donde encontró un país paralizado. «La gente está desnutrida, triste, sin esperanza, esperando una bolsa CLAP que nunca llega y cuando llega está llena de gorgojos porque todo se roba en el camino. No podemos permitir eso».

El candidato del Movimiento por Venezuela señaló que «hemos lanzado esta candidatura para inspirar al país, para decirle que podemos cambiar, que tenemos el poder para hacerlo, que no es otro que el inmenso poder del voto de todos los venezolanos como uno solo porque Venezuela merece más».

Caleca señaló que no se puede caer en la provocación montada por el gobierno de Maduro con la cual espera que la oposición abandone la ruta electoral. En ese terreno es donde está la fortaleza de la oposición. «El gobierno sabe que los colectivos no funcionan porque la gente perdió el miedo», aseguró Caleca.

Propone a los venezolanos formar una gran Coalición Nacional para el Cambio. Recordó que Hugo Chávez llegó a obtener casi nueve millones de votos, pero en noviembre del 2021 solo 3.4 millones votaron por el chavismo. «Perdieron esa diferencia y nunca volverán a votar por ellos».

Preguntó quién «inventó eso de que no se vota en dictadura», para precisar que «los demócratas siempre votamos y donde no hay elecciones las pedimos y exigimos». Por lo tanto, hizo un llamado a los venezolanos que no ven una salida para activarse y participar para derrotar a Maduro y su camarilla.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí