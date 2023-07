OPINIÓN Entorno en viñetas: Elecciones primarias y María Corina #7Jul

-La Comisión Nacional de Primaria (CNP) extendió el plazo para que los venezolanos en el extranjero actualicen sus datos hasta el 9 de julio.

-Más de 50.000 venezolanos han actualizado sus datos, siendo Chile el país con mayor inscripción. Las elecciones del 22 de octubre serán autogestionadas por la oposición y participan 14 partidos políticos, pero Un Nuevo Tiempo aún no ha presentado a su candidato.

-Henrique Capriles Radonski, Freddy Superlano y María Corina Machado están inhabilitados para inscribirse ante el CNE.

-María Corina lidera las encuestas, pero recibió la noticia de su inhabilitación durante un reciente acto en Barinas.

-Aunque los principales candidatos de la MUD están inhabilitados, la fragmentación de la oposición es de tal magnitud, que vemos muy difícil un triunfo en las presidenciales. Se estima que al menos participaran en las elecciones presidenciales unos cuatro candidatos por la oposición lo que entrada da una gran ventaja al oficialismo. No entendemos porque el gobierno nacional inhabilitó a María Corina, ya que esto le resta credibilidad y robustez al proceso electoral tanto en Venezuela como en el exterior. La oposición hasta el momento ha mostrado una ralea “autosuicida”, diría Carlos Andrés Pérez, por lo que un triunfo oficialista es inminente.

Exportaciones a Colombia aumentaron

-El presidente de Cavecol, Luis Alberto Russian, reveló que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia ha alcanzado los 187 millones de dólares hasta marzo, con un crecimiento del 76%.

-Las exportaciones de Venezuela han aumentado un 150%, incluyendo productos como laminados, hierro, carbón mineral y envases de vidrio. Las importaciones desde Colombia incluyen baldosas, suministros médicos y materias primas para calzado.

–El presidente de Cavecol advirtió sobre el impacto negativo del comercio ilegal en varios sectores económicos, señalando la necesidad de abordar este desafío.

–Aunque es gratificante presenciar un aumento del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, lejos estamos de observar el máximo intercambio histórico de cerca de 7 mil millones de dólares anuales que tuvimos en el pasado reciente.

-Las relaciones comerciales binacionales se han activado a un ritmo bastante lento, con una intención indudablemente loable de reciprocidad y protección de los sectores productivos nacionales ante los precios inminentemente más bajos y competitivos de Colombia.

-La mayoría del comercio entre Venezuela y Colombia ocurre de manera ilícita a través de la frontera terrestre. Al respecto, resulta perentorio el afinar controles y trabajar con el gobierno colombiano para que el paso de productos colombianos por vía terrestres a Venezuela sea considerado como exportaciones. Por leyes del vecino país solo la carga área y marítima pueden ser catalogadas como exportación, lo que sin duda incentiva el tráfico fronterizo.

Roszarubezhneft y Pdvsa

-La empresa estatal rusa, Roszarubezhneft, que adquirió las operaciones de Rosneft en Venezuela, busca obtener autorización de Pdvsa, para tomar control de las exportaciones en sus empresas conjuntas en Venezuela.

-El objetivo es reactivar el flujo de dinero de sus compañías, que han sido afectadas por sanciones estadounidenses. Actualmente, las empresas dependen de intermediarios designados por Pdvsa, quienes obtienen una parte considerable de los ingresos.

–Roszarubezhneft desea comercializar el crudo y fueloil producidos por las empresas mixtas en las que participa. Actualmente el gobierno venezolano adeuda alrededor de 3.200 millones de dólares por concepto de las ventas manejadas por Pdvsa, así como otros 1.400 millones por préstamos del pasado.

–Compleja situación para Venezuela, no solo por la enorme deuda por concepto de petróleo que tenemos con Rusia, sino también por ruido que esto produciría internacionalmente por el conflicto Rusia-Ucrania.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 29,42 (-1,01%*)

Tasa de cambio BCV: 28,16 (1,62%*)

Devaluación acumulada año (paralelo): 52,42%

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 112.40 (+1.25%*)

Inflación acumulada año: 62.7%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 51%

Commodities

Petróleo Brent: $75,95 por barril (4.59%*)

Oro: $1.933,60 (0.54%*)

Criptoactivos

BTC: $30.769,64 (0,40%*)

ETH: $1.941,05 (2,62%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 34.418,47 (1,45%*)

S&P500: 4.455,59 (1,76%*)

NASDAQ: 13.816,77 (1,93%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 34.923,43 (6,31%*)



-El Banco Central de Venezuela continúa con las intervenciones cambiarias y sus esfuerzos por contener el precio del dólar. Esta semana, luego mes y medio consecutivas subiendo agresivamente, la tasa de cambio paralela retrocedió en 1.01%, alcanzando los 29,42 bolívares por dólar. Esperamos ver en las próximas semanas los resultados de las recientes intervenciones del BCV, como una tendencia a la estabilización del precio del paralelo.

-Debido a un recorte en la oferta, la última semana, los precios del petróleo aumentaron significativamente. Arabia Saudita reducirá su producción en 1 millón de barriles por día, extendiendo esta medida durante un mes adicional. Rusia también disminuirá sus exportaciones en 500.000 barriles por día en agosto. Estas decisiones buscan impulsar los precios y se dan en un contexto de preocupaciones sobre la economía mundial y disminución de la demanda en China.

-A pesar de que la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) rechazó las solicitudes de empresas como BlackRock, Invesco y Fidelity para crear un fondo cotizado (ETF) de Bitcoin, la popular criptomoneda ha tenido un buen comienzo de mes al superar los 30.000 dólares. La SEC argumentó que las solicitudes presentadas no eran claras ni completas, lo que llevó a la negativa. No obstante, no solo aumentó el precio del Bitcoin, sino Ethereum ha mostrado una tendencia también al incremento de su valor, lo que demuestra que las criptomonedas siguen despertando interés entre los inversores.

DE MERCADOS

-Los índices bursátiles estadounidenses se han mantenido relativamente estables con tendencias al alza. De hecho, la refractariedad de su valor no obstante las políticas restrictivas de la Fed permiten avizorar un próximo incremento de tasas.

-Los principales índices asiáticos subieron, mientras que otros se mantuvieron estables a la espera de datos económicos globales de la Reserva Federal de EE. UU.

-El Índice de compras de las empresas (PMI) manufactureras de la Eurozona retrocedió a 43,4 puntos. En EE. UU., el PMI cayó a 46,3 en junio. Lo señalado es un indicador de contracción económica.

LATAM ENLATADA

–Nayib Bukele busca mantenerse en el poder en El Salvador a pesar de la prohibición de reelección en la Constitución de ese país. Bukele, cuenta con gran popularidad y control institucional, a pesar de las críticas por medidas controvertidas en términos económicos y de seguridad ciudadana. La oposición se ha unido para enfrentarlo en las elecciones de 2024. Bukele ha logrado sortear la prohibición constitucional con el respaldo de jueces leales. Esta contradicción respecto a sus posturas previas en contra de la reelección ha generado críticas.

– China y Rusia han obtenido los derechos de explotación de las importantes reservas de litio de Bolivia. Ambos países se comprometieron en aumentar la producción de carbonato de litio con el objetivo de involucrar a Bolivia en el lucrativo mercado global de este recurso estratégico. Empresas de ambos países invertirán 1.400 millones de dólares en la construcción de dos plantas para producir y exportar 50.000 toneladas de litio anualmente a partir de 2025.



-A pesar de la prohibición constitucional en El Salvador, Nayib Bukele busca mantenerse en el poder, generando críticas por su cambio de postura sobre la reelección. Sin embargo, su popularidad y control institucional reflejan la implementación de medidas bien recibidas por la población, lo que indica confianza en su liderazgo. Por otro lado, la inversión de China y Rusia en las reservas de litio de Bolivia ofrece oportunidades de desarrollo económico y creación de empleo. A pesar de los desafíos y controversias, estas situaciones plantean oportunidades de crecimiento y desarrollo en ambos países.

