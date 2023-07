OPINIÓN Por la puerta del sol (170): El mapa de la vida y sus caminos #8Jul

Cada hora el segundo cuchichea “Recuerda” que no eres una estatua de piedra, que tienes un límite, que eres carne, hueso, sentimiento, pensamiento, corazón, sangre etc. Cada día vivido es una ganga, hay que sacarle al privilegio de estar, todo que se pueda ahora que todavía podemos darnos el lujo de existir y de respirar, antes de que la racha implacable del tiempo nos cubra los caminos con las rudas nieves del ocaso…

En el viaje de la vida vertiginosos caminos ruedan bajo el cielo, la tarde avanza recordando al pasajero sus nostalgias y frustraciones, sus momentos de gloria y también los de caída; ante sus ojos corren veloces los paisajes y también sus pensamientos, el silencio ronda el pastizal, se duerme la neblina sobre las copas de los árboles, grato momento en el que no hay quien traduzca el recodo de la ruta por donde un amor pasó, como tampoco la tristeza del viejo que vio doblarse los juncos y no romperse ante las fuerzas del huracán, no hay quien traduzca las cruces de las voces pesadas y yertas del camino ni las manos anuladas, sin trabajo; no hay quien traduzca las viejas historias surgidas a la vera del crepúsculo, mucho menos quien logre traducir lo que podría reconstruir el deseo humano en los parques de su alma, tampoco hay ni habrá ¡quien pueda traducir el dolor de los niños y animales que se quedan dormidos y hambrientos como rosas marchitas, echados sobre los abandonados caminos del mundo!

Avanza el tren sobre la geografía, tras la tarde se oculta el día mientras allá arriba en la oscurana de la noche, como un cirio aparece la luna llena en todo su esplendor. De Norte a Sur, de Este a Oeste, mientras el hombre duerme su ambición trabaja, se enciende el ojo del viento sobre los silencios del viaje, sobre cada amanecer y cada noche. Al pálido reflejo de las luces del camino se proyectan las sombras de los árboles y la silueta del tren que avanza sin prisa hacia un destino marcado y una parada final.

Se encrespa el camino, apunta la aguja del día recordando su rutina a los hijos de la tierra. Al lado de los caminos hay tramos en los que ya no hay pueblos, solo quedan sus restos cenicientos, ya no hay praderas, al corazón se le cayeron las luchas, todo acabó como un fantasma en el vacío, aquella casa, aquel campo y aquellos recuerdos desaparecieron, el tiempo clausuró sus puertas…

Cada quien elige el camino a seguir, algunos recorren los senderos de la vida afanados en vivir el infierno, otros eligen ser felices, contar con el aire azul, otros prefieren vivir como la soledad de las aguas profundas y quietas, los más con el deseo de la sexualidad, con un corazón lleno de flores, ser cautivos del amor constante, otros prefieren quedarse encallados con sus tristezas, sus sueños muertos y sus raíces secas, los más tétricos prefieren bajo las nieblas de su camino decirle adiós a todo, mientras su tren avanza hasta dejarlos anclados en los brazos de la muerte.

El tiempo no se detiene, las horas corren, la oportunidad se va, el reloj dilapida los años. Con todo y sus contrariedades y dificultades, vivir y viajar en el tren de la vida es una delicia y un privilegio. Somos humanos, no estatuas de piedra…

Amanda Niño de Victoria

