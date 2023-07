VIDEO Carlos Prosperi: Es la hora de políticos y no de politiqueros #12Jul

El candidato a la elección primaria de la oposición por el partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, se pronunció acerca de las inhabilitaciones políticas que pudieran ensombrecer el proceso electoral de la plataforma, de cara a las presidenciales de 2024.

En rueda de prensa, posterior al debate “Hablan los candidatos”, celebrado en la UCAB en Caracas, Prosperi aseguró que si por una razón fuera inhabilitado, no engañaría a Venezuela diciendo que va a participar en un proceso en el cual no se le permitirá.

“Pero no podemos evitar que los candidatos que han sido injustamente inhabilitados tengan la posibilidad de participar, pero tenemos que pensar con la cabeza. Barinas tiene que ser un ejemplo para los venezolanos, a pesar de las inhabilitaciones que hubo, ellos decidieron participar”, recordó Prosperi.

Asimismo, exhortó a tener madurez y comprender que hoy no se trata de un nombre o una persona, sino de Venezuela. “Yo no puedo pretender que si soy electo y mañana no me dejan inscribir o me inhabilitan, yo decir que el candidato es fulano (…) No estamos en esas condiciones. Hoy el candidato es Venezuela y actuemos de una vez por todas con desprendimiento y madurez política, porque es la hora de políticos y no de politiqueros que tanto daño han hecho”, concluyó.

"Si a Carlos Prosperi lo inhabilitan, nosotros diremos que no vamos a engañar al pueblo de Venezuela. No podemos participar donde no vas a negar la inscripción ante el CNE": @prospericarlos.



