Macario González: «No luchamos por bajar a María Corina, sino por subir a Superlano» #17Jul

La inhabilitación de María Corina Machado, candidata de “Vente Venezuela”, gran favorita para las primarias opositoras, como se esperaba, fue víctima de la penúltima trampa electoral realizada por la revolución bolivariana y ha provocado una oleada de apoyos y adhesiones tanto dentro como fuera de Venezuela.

Estas medidas dictadas por la Contraloría General de la República son de carácter inconstitucional y contrarias a los estándares internacionales sobre derechos humanos.

La estrategia de la oposición en los supuestos de que todos los candidatos que participarán en la primaria presidencial sean inhabilitados o triunfe uno de ellos es incierta y muchos ciudadanos se preguntan: ¿Qué debería hacer la oposición en caso de que un candidato inhabilitado gane la primaria?

El Diputado Macario González, uno de los líderes políticos del Estado Lara más calificado señala que, “nosotros estamos luchando por el pleno rescate de la vigencia de la constitución en nuestro país, y ello nos obliga a defender nuestros derechos y a no declinar al ejercicio de los mismos, no obstante el control de las instituciones del Estado que ejerce de manera arbitraria el señor Nicolás Maduro”.

En este sentido, agrega, seguiremos impulsando el desarrollo de las primarias que incluye a aspirantes de la Presidencia de la República por parte de la alternativa democrática, sobre los cuales pesa la inconstitucional inhabilitación como el caso de María Corina, Freddy Superlano y Henrique Capriles, por ahora, porque como se sabe del régimen se puede esperar cualquier medida perversa, cuyo objetivo es bloquear la estructuración sólida de las fuerzas democráticas, y por supuesto, poner de bulto el terrorismo de Estado para generar desesperanza, razón por la cual exhortamos al país democrático a no rendirse y seguir adelante cumpliendo las instrucciones, tanto de la plataforma unitaria democrática como de la Comisión Nacional de primarias.

Ya se cumplieron, subraya, las etapas de inscripciones de los candidatos, y los equipos técnicos por cada entidad electoral han confirmado a la comisión de primarias para su estudio los centros de votación de los cuales se va a disponer para que el electorado asista a ejercer con su voto la soberanía popular que le permitirá seleccionar a la candidata o candidato, con el cual competiremos en las elecciones presidenciales del 2024 para derrotar a Maduro y su régimen, y salir de la tragedia que hoy padecemos como nación.

Como lo dije al inicio de la entrevista, María Corina goza de mucho respaldo. ¿Está arrasando ya en las primarias?

—Es público y notorio que goza de muy buen apoyo popular reflejado también en encuestas. Sin embargo ninguno de los candidatos tiene todavía el respaldo de la contundente mayoría de venezolanos quienes deben expresarse en la votación del 22 de octubre. Es una mayoría sobre la cual tienen que profundizar su trabajo los candidatos y las organizaciones que le respaldan para sacarlos de la indiferencia ante el tema de la política y las primarias y convertirlos en votos. De manera que todo no está dicho en cuanto al resultado de manera definitiva.

—En mi caso como miembro de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular que respalda a Freddy Superlano en esta contienda, puedo afirmar que eso no nos molesta. Ojalá todos los candidatos logren motivar a su electorado y simpatizantes para que todos al final del proceso que está en desarrollo sumen al resultado electoral que registre el 22 de octubre millones de votos. No necesitamos una contienda entre escuálidos sino entre candidatos que finalmente fortalezcan el resultado de las primaras.

Con esto digo, sostiene Macario González, “que no luchamos por bajar a María Corina sino porque Superlano, este estratega que le propinó al régimen el golpe político más contundente que haya recibido en los últimos años, logre un respaldo popular que le abra la posibilidad de triunfar en ellas, o en todo caso signifique un buen aporte para quien resulte ganador”.

Advierte el profesor universitario que por supuesto María Corina está en esa posibilidad, porque si “algo tenemos claro es que es la lealtad al resultado electoral en el sentido de que quien gane el proceso contará con nuestro más entusiasta respaldo. En este sentido ratificamos que estamos jugando limpio respecto a lo que ya se ha suscrito ante la comisión nacional de primarias”.

¿Cuál es el papel de la comunidad internacional al respecto?

—Hemos recibido el respaldo de la comunidad internacional expresada en vocerías de la OEA, ONU, Unión Europea y su parlamento, de personalidades influyentes internacionalmente condenando las inhabilitaciones y exigiendo elecciones libres en Venezuela para retornar a la democracia.

Además, dice el exalcalde de Barquisimeto, anuncian que tienen sus técnicos electorales ya preparados para asistir en calidad de observadores del proceso electoral previsto para el año entrante.

Sabe el régimen, sostiene Macario, que de no atender dicho llamado su situación de aislamiento se profundizará y entrará en el estatus de ser calificado como un gobierno forajido y su situación económica se tornará más precaria colocando al régimen en una situación de absoluta inestabilidad.

Sobre esto, estima, el régimen debe meditar porque considera que basta con tener el respaldo de la cúpula militar para sentirse blindados y protegidos, y eso puede ser un espejismo o una falsa ilusión que sea desmentido por acontecimientos que la historia ha demostrado se producen cuando no hay salidas viables para que el país se exprese a través del voto.

Casi tres horas demoró el debate de los ocho precandidatos presidenciales de la oposición venezolana apegado al ideal democrático, dejando de participar Henrique Capriles y Manuel Rosales, actitud que le hace el juego al régimen.

El debate fue moderado de forma eficiente entre Tamara Adrián, María Corina Machado, César Pérez Vivas, Andrés Velásquez, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Carlos Prósperi y Andrés Caleca.

¿Qué impresión le dejó a Macario González este evento?

—No califico la ausencia de Manuel Rosales ni de Capriles como una posición de beneficio al régimen. Por supuesto, no la comparto porque considero que perdieron un escenario en el cual exponer las razones por las cuales hubiesen preferido, la no realización del debate.

En el caso de Manuel Rosales, aclara el Diputado Macario González, no es candidato porque no se ha inscrito como tal. Por lo demás, creo que quienes concurrieron dejaron muy bien parada a la alternativa democrática.

Dice que se comportaron a la altura del compromiso que pesa en los hombros de cada uno de quienes allí estuvieron, ratificaron su compromiso con la unidad y el país, quedando evidente que hay más coincidencia que diferencias y dejaron con los crespos hechos al régimen que esperaba una canibalización del debate.

De manera, expresó, fue una gran contribución al desarrollo de las primarias y merecen un aplauso de pie.

¿Qué hay de las negociaciones en México?

—Que no se hayan reanudado es una irresponsabilidad que recae absolutamente sobre el señor Nicolás Maduro quien instruyó a la delegación que lo representa en la misma, encabezada por Jorge Rodríguez a no comparecer ante la misma, todo para evadir el punto que corresponde abordar en la agenda del próximo encuentro que se contrae al tema de las elecciones en Venezuela, y las condiciones de la misma en la cual se prevé abordar el de las inhabilitaciones, de los presos políticos, del equilibrio en los integrantes del CNE y el respeto a las leyes electorales del país, pero “como sabemos, esta es una materia a la cual el régimen le huye como los vampiros a la luz del sol”.

Nuestra delegación, dice el Diputado González, encabezada por el doctor Gerardo Blyde, las delegaciones que representan a la comunidad internacional y el Reino de Noruega, que son los facilitadores y el país sede del encuentro (México), esperan porque Nicolás Maduro abandone la renuencia a atender esta responsabilidad que tiene que ver con la paz en Venezuela, la cual asumió al suscribir el acta del acuerdo que creó esta mesa de negociación, y la agenda que está allí contemplada.

“Por eso califico como muy irresponsable la posición de Nicolás Maduro, quien cuando tiene la soga al cuello comienza a clamar por el diálogo, pero sin embargo se burla de Venezuela que quiere acuerdos para solucionar la crisis política que tenemos, y de la comunidad internacional que de buena fe nos acompaña en la búsqueda de las soluciones que deben emanar de esa instancia.

