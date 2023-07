OPINIÓN Red de instituciones larenses: ¡En acción! Nuestros principios… Nuestros valores #19Jul

“Cuando me preguntan que recibimos a cambio de nuestras contribuciones, respondo:

“Lo que toda persona espera recibir de la vida, satisfacción, alegría y paz”.

Lo que sí puedo garantizar es que hemos recibido mucho más de lo que hemos dado.”

William Cable.

El Rotary Internacional está próximo de celebrar su “octogésimo quinto (85) Aniversario” de presencia, continua y fructíficamente activa de servicio entre la comunidad barquisimetana (Distrito 4.380).

Larga trayectoria recorrida desde que el doctor Pedro Salom Lizárraga, con una idea fija, traída de los Estados Unidos de Norteamérica, emprendió el insigne recorrido, avalado en todo momento, por magnos principios y valores.

La Fundación Rotaria Internacional es una corporación sin fines de lucro, que apoya los esfuerzos desplegados por el Rotary Internacional para el logro de la comprensión mundial y la paz, a través de la implementación local, nacional e internacional de programas humanitarios, educativos y culturales.

Los integrantes de este Club de “Solidaridad Internacional” han sabido ejercer el compañerismo fortalecidos por el Objetivo de Rotary (Cito):

“El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y, en particular, estimular y fomentar:

PRIMERO. El desarrollo y el conocimiento mutuo como ocasión de servir.

SEGUNDO. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil, y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.

TERCERO. La puesta en práctica del ideal de servicio por parte de todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública.

CUARTO. El fomento de la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de las personas que ejercen actividades profesionales y empresariales, unidos en torno al ideal de servicio.”

La grandeza del Rotary radica en la sencilla sabiduría que les aporta…

“La Prueba Cuádruple, de lo que se piensa, se dice o se hace.” (Cito): “¿Es la verdad? ¿Es equitativa para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficiosa para todos los interesados?

Las interrelaciones entre los rotarios, de internacionalidad, compañerismo, de clasificación de cada ocupación, de desarrollo de la buena voluntad y comprensión mundial, el énfasis en elevar las normas de ética, el interés por los demás y mucho más, tienen su origen en la voluntad de servir.

Cliff Dochterman define al Rotary así (Cito):

“Rotary es una organización de líderes empresariales y profesionales en sus respectivos campos, que prestan servicios en sus comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y paz en el mundo. Los clubes rotarios enraizados en más de 168 países y regiones, fomentan la aplicación de elevadas normes de ética y llevan a cabo proyectos de servicio humanitario que incluyen la mitigación de la pobreza y el hambre, el mejoramiento de la salud y la educación, y la protección del medio ambiente.”

En la actualidad el Rotary cuenta con dos crisoles de formación para los jóvenes valores: “El Interac y El Rotarac”. Demostración fehaciente de que el espíritu rotario trasciende al espíritu empresarial propiamente dicho o comúnmente aceptado. Desde siempre he sido admirador del espíritu rotario, enseñanza de uno de sus fundadores:

Don José Rafael Oropeza Simancas.

Enseñanzas y experiencias compartidas con su hijo… mi hermano de la vida:

Eduardo Oropeza García.

Estas son personas que me guiaron hacia la manera de pensar de los integrantes de Rotary, institución a la cual no me integré por rehuir a las reuniones semanales. Pero, existe un número incuantificable de amigos que pertenecen a esta insigne institución. Es más, en mi casa paterna, la misma que está invadida por un grupo de delincuentes, ubicada en la carrera 16, número 39-86, de Barquisimeto, comenzó a funcionar lo que hoy es “El Hospital Rotario”

Ser rotario es una forma de vida digna de seguir.

El beneficio social que eleve la calidad de vida debe partir de la propagación del venezolano integralmente probo y supongo que es una labor educativa que debe comenzar en el seno del hogar, en las escuelas, liceos, colegios, en escuelas técnicas industriales y en nuestras magnas casas de estudio… “Las Universidades públicas y privadas.”

“TODO EL SISTEMA EDUCATIVO DEBE INTEGRARSE.”

Al igual que de otros países, se dice que, el denominado “MILAGRO JAPONÉS” tiene su génesis en la formación educativa que ha tenido su población. Y, en ese país (Japón), se reconoce esta labor de maestros y profesores al ser los únicos ciudadanos que pueden mirar a la cara del emperador, sin inclinar la cabeza.

Estamos unidos en principios y valores. Felicitaciones unidas al deseo de que el número de rotarios, eternamente, crezca de manera exponencial.

Larga vida al Rotary. Éxitos…