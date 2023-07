Fedecámaras: No se alcanzan los objetivos en diálogos con el Gobierno #21Jul

Trabajo de: www.laverdad.com

Carlos Fernández Gallardo, presidente saliente de Fedecámaras, indicó la noche de este jueves que, desde el gremio, no se están alcanzando los objetivos previstos en los diálogos sostenidos con el Gobierno nacional. No obstante, instó a los empresarios del país a “no claudicar”.

El gremialista, quien entregará el cargo la tarde de este viernes tras cumplir sus dos años de gestión, ofreció las declaraciones en el acto de cierre de la instalación de la 79 Asamblea Anual de Fedecámaras en el Teatro Baralt, en Maracaibo.

Se refirió a los encuentros sostenidos entre los empresarios, cámaras gremiales, sindicalistas, y “con dirigentes de trabajo, con la gente del Gobierno y con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” para buscar soluciones a los problemas económicos del país, entre ellos el salario mínimo.

“No estamos consiguiendo las expectativas que la sociedad tenía en esos espacios (diálogo), y creo que no estamos logrando ni siquiera las expectativas que nosotros mismos nos fijamos al diseñar y al decidir participar en esos espacios”, aseveró.

Fernández Gallardo insistió en que “no podemos claudicar, la culpa no la tiene el espacio, cada vez que escuchemos que no están dadas las condiciones para el diálogo, insistamos por mantener las instancias de encuentro”, motivando a los empresarios y factores venezolanos a no rendirse.

Sobre esto, explicó que “las condiciones no son eternas, las condiciones cambian. Al mantener un espacio de diálogo hoy puedes estar en condición de ventaja, mañana en desventaja, al día siguiente puedes estar en condiciones de igualdad, pero lo importante es entender que ninguno de nosotros tiene el monopolio de la buena fe”.

Ezio Angelini, presidente saliente de Fedecámaras-Zulia, aseguró, previo al discurso de su colega, que «nosotros pusimos granos de arena en construir este puente tan importante que construimos con el Ejecutivo, un puente de bases sólidas en el que recuperamos el diálogo».

Hizo énfasis en que, a veces, «las victorias son pequeñas, no son las que nosotros queremos, pero estamos negociando, porque solamente unidos podremos rescatar al país», y recalcó que estos son «unos túneles», porque «muchas veces nos reunimos y nadie lo sabía».

Reconstrucción económica del país

Entrando en el tema económico, el gremialista resaltó que hay que trabajar por la reconstrucción de la economía, ya que “el venezolano se dio cuenta de que el rentismo (petrolero) se agotó (…) El venezolano ya sabe que no todo depende del precio del barril de petróleo”, motivando al progreso de la nación por la vía empresarial.

Aseveró que la situación económica del país motivó a que “menos del 20 % de la población activa genera sus ingresos a través de un ingreso formal, casi el 80 % lo tiene a través de los empleos autónomos, microempresarios y emprendedores”, detallando que estos últimos representan a unas 7 millones de personas.

Carlos Fernández Gallardo finalizó su discurso de casi 27 minutos en el Teatro Baralt invitando a todos los zulianos a participar en la Expo Fedecámaras 2023, la cual inició este miércoles en el Hotel Tibisay, y que finalizará el domingo 23 de julio.

La tarde de este viernes, Fedecámaras anunciará a sus nuevas autoridades, tanto nacional como regional, para el período 2023-2025.

