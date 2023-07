OPINIÓN «Robots con nombre de mujer» #27Jul

La robótica es una disciplina apasionante que combina ciencia, tecnología e ingeniería para crear máquinas autónomas y versátiles.

Mucho de estos robots resultan ser una estructura de silicona o metal con nariz pequeña, tez blanca y habitualmente con pechos. Es decir una ginoide: un robot de aspecto femenino.

Entonces me pregunto:

— ¿Cuál es la razón de feminizar estos androides? —

Los robot son máquinas programables capaces de ejecutar tareas de forma autónoma o semi autónoma. Han sido diseñados para asistir a los seres humanos en una amplia gama de actividades.

En Pamplona – España, opera un robot que ha causado mucha gracia. Se trata del robot mesera Alexia, el cual sirve tragos en las mesas de un bar, atrayendo gran cantidad de clientes.

Pregunto:

— ¿En vez de Alexia, porqué no pudo ser un Alexis? —

Otro robot humanoide que causa sensación es Emma, el primer robot masajista. La semana pasada, le comentaba a mi amiga Cristina Mendoza, que desde el advenimiento de la inteligencia artificial (IA), se ha desarrollado el miedo a ser sustituidos por estos robots.

Mucha gente vive con incertidumbre sin saber a ciencia cierta, cuál de los oficios actuales desaparecerá con la IA, uno de ellos pudiera ser el oficio del masajista.

Según el creador de Emma, éste humanoide, ya es solicitado por una gran cantidad de pacientes, en especial aquellos que sufren de lumbalgia crónica.

Describen al robot Emma: totalmente ergonómico de fácil traslado con movilidad, que no asusta al paciente y que puede entrar en la habitación de un hotel o de un hospital pudiendo ser manejado por un operario.

A decir verdad en lo personal, prefiero las manos calientitas de carne y hueso y no las manos frías, nudosas y traqueteadoras de un robot; además, creo que me asustaría… imagínense si de adolescente me asustaba al ver los maniquí vivientes, dentro de los escaparates. Ja, ja, ja.

Los avances en la tecnología han permitido la creación de robots cada vez más sofisticados y versátiles; no obstante, ha llamado la atención la proliferación de robots femeninos y de asistentes virtuales femeninas como: Siri, (Apple) Alexa, (Amazon) Cortana (Microsoft). Igual que los androides Emma, Sofía, Ameca, Alexia, Grace, entre otros.

La Inteligencia Artificial parece tener un problema de género lo que ha llevado a recibir fuertes críticas en los medios de comunicación. Ya que dicha acción podría reforzar los estereotipos sobre las mujeres como objetos.

— ¿Tendrá acaso este asunto algún sesgo patriarcal? —

Un ejemplo de ello es: la rueda de prensa que se celebró en Ginebra el pasado 7 de julio, en dónde los periodistas le hacían preguntas a robots, androides que en su mayoría llevan nombres de mujer.

Las multinacionales argumentan que recurren a voces y cuerpo femeninos para que sean aceptados por la sociedad (?)

También aseguran que las personas, pueden encontrar más familiar y reconfortante interactuar con un robot que tiene una apariencia femenina, ya que esto puede evocar a la imagen de las cuidadoras o de la figura materna.

Sugieren que los rasgos faciales y de voz en las mujeres, pueden ser percibidos como más cálidos, amigables y comprensivos, lo que facilita una comunicación más efectiva entre humanos y robots.

«Observé que podía hablar perfectamente con los robots. No se maravillaban de nada. Un invento muy sensato». Stanislaw Lem

Natividad Castillo P. (Natty).

[email protected]

