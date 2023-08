Diputado Castro: Denuncian orfandad de Estado ante desastres por lluvia: No hay prevención de ningún tipo #1Ago

Los venezolanos están bajo orfandad de Estado ante los daños ocasionados por las lluvias, debido a que no existe ningún tipo de mantenimiento ni prevención para evitar los desastres, denuncio este martes, Lawrence Castro, diputado de la legítima Asamblea Nacional legítima.

“Debemos señalar la orfandad que tiene nuestro pueblo no solamente ante el drama que vivimos, sino también porque no hay cómo prevenir y atender cualquier desastre natural. Tenemos sinfines de puentes caídos, trochas sin reparar y ahí es donde decimos que se manifiesta la ineficiencia del Estado. Vivimos como en las cavernas, sin luz, sin gasolina y, aparte, cada vez que llueve no hay posibilidad de atender los desastres. Se caen árboles, casas, puentes y los ríos se desbordan. Esto tiene que ver con la orfandad en la que está el Estado de Venezuela”, expresó el parlamentario por Voluntad Popular durante la sesión de la Comisión Delegada.

Castro enfatizó que, debido a la corrupción que impera en el régimen, no existe ni hay voluntad para atender al pueblo venezolano por los desastres generados por las precipitaciones. “No hay seguridad de ningún tipo. Podemos entender que los desastres naturales muchas veces son impredecibles, lo que no podemos entender es que todos los años llueva en nuestro país y no haya ningún tipo de prevención. Se desbordan los ríos, se caen las casas, los árboles, se desbordan las cloacas. No hay mantenimiento”, insistió.

El legislador expuso que los organismos del Estado no tienen insumos ni presupuesto para asistir en las contingencias. “Sabemos las condiciones en las que está Protección Civil en el territorio nacional. Sabemos la situación de los bomberos y la imposibilidad de tener un presupuesto digno e insumos para que puedan ejercer su tan abnegada función ante la sociedad”.

El diputado denunció la inacción de la Guardia Nacional para cuidar el medio ambiente. “La situación es cada vez peor porque durante todo el año ha llovido. Los desastres permanentes por las lluvias también afectan a los ganaderos, agricultores y campesinos”, precisó.

