Venezuela está muy lejos de producir la gasolina que requiere su parque automotor #2Ago

Rafael Quiroz Serrano, economista y especialista en temas petroleros, afirmó que la refinación de gasolina en Venezuela apenas llega a un 12 % de la capacidad instalada en las cuatro de las seis refinerías que hay en el país.

“Ninguna está en óptimas condiciones: no están trabajando a su máxima capacidad de refinación”, expresó Quiroz en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.

El experto petrolero afirmó que se deberían producir un millón 300 mil barriles de combustible al día. “Solo estamos produciendo 160 mil, según datos de Petróleos de Venezuela”, destacó.

“Con esa cantidad no cubrimos la demanda del parque automotor venezolano que suma ya más de 3,4 millones de vehículos, entonces estamos deficitarios”, sostuvo.

Añadió que solo en la zona metropolitana de Caracas hay un consumo de 35 mil barriles diarios, el resto del combustible no cubre las mil 575 estaciones de servicio en el resto del país.

Falta de inversión

Quiroz explicó que la crisis que viven las refinerías es por falta de mantenimiento, inversión y personal calificado en las refinerías, que han sufrido graves deterioros y accidentes en los últimos años.

“Hay refinerías que llevan más de tres años sin mantenimiento, son instalaciones con una alta tecnología que requieren de un protocolo de mantenimiento y eso es uno de los grandes problemas que adolece la industria venezolana”, expresó.

En la actualidad y a su criterio la industria requiere de grandes inversiones y capital extranjero –norteamericano, asiático o europeo-, pero el problema lo resolvió en una pregunta: ¿Cuándo va a llegar?

“Mientras no haya seguridad jurídica desde luego no llegará por no haber garantías (…) No hay confianza en las instituciones del Estado y en la industria petrolera”, apuntó.

En Venezuela operan 29 empresas trasnacionales petroleras, “lo que pasa es que están de brazos cruzados”.

Agregó que estas corporaciones internacionales no quieren invertir “hasta que Pdvsa lo haga”.

El experto también comentó que ocho trasnacionales ya se han ido y no volverán tan fácil.

De acuerdo con una nota publicada en el portal de Petroleos de Venezuela, se reactivó en el Centro de Refinación Paraguaná (CRP) las unidades de Craqueo Catalítico Fluidizado de la Refinería Cardón y de Desintegración Catalítica de la Refinería Amuay (DCAY).

Ambas de mayor capacidad en el Sistema de Refinación Nacional, donde se produce la nafta catalítica para las mezclas de gasolina, así como destilados, olefinas y gas combustible.

La entrada en funcionamiento de ambas unidades, cumpliendo los protocolos de seguridad de arranque seguro, permitió un aumento en la producción de combustibles para el mercado nacional, específicamente de gasolina y gas licuado de petróleo.

