VIDEO Cilara en su 3er congreso empresarial: Si no te ajustas a las herramientas tecnológicas, tu organización no se va a mantener en el tiempo #3Ago

“La inteligencia de negocios y su impacto en la gestión humana”, fue uno de los temas desarrollados la mañana de este jueves 3 de agosto en la continuación del Congreso Empresarial “Construyendo Futuro”, evento organizado por la Cámara de Industriales del Cámara de Industriales del estado Lara (Cilara) en el auditorio de la Universidad Fermín Toro.

Para este día, una de las ponencias estuvo a cargo de Rolando Smith Ibarra, doctor en ciencias de la educación y profesor de la Universidad de Carabobo, quien habló acerca de cómo la gestión humana enfrenta los desafíos de la tecnología y “la inteligencia de negocios”.

“Queríamos disertar de la gerencia disyuntiva, los nuevos modelos de negocios y cómo ello impacta en la gerencia de recursos humanos. Estamos hablando de negocios inteligentes y cómo las organizaciones pueden hacer uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación de los desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial aplicable a la gestión de recursos humanos”, aseguró Smith.

El profesor universitario destacó que para las empresas es muy importante la actualización permanente “porque el mundo competitivo de hoy exige manejo de información, tener innovaciones tecnológicas con capacidades para la innovación y así poder incidir mediante oferta de valor y oferta de servicio todo aquello que le permita ser competitivo y crear construcción de redes productivas”.

En este segundo día del Congreso Empresarial, coincidieron en que lo importante es que los desarrollos tecnológicos conecten con un sistema asociado y colaborativo con los trabajadores en la construcción de un sistema social, es por eso, señalan, que la OIT ha sido reiterativo en que los grandes problemas que tiene que afrontar la sociedad son el trabajo del futuro, porque se están transformando, los trabajos asalariados, que tienden a desaparecer y trabajos no convencionales, los cuales no están sujetos a regulaciones y se corre el riesgo de explotación.

Por su parte, Marieta Jarek, directora de Cilara, comentó que la tecnología es parte fundamental del desarrollo de las organizaciones, acotando que “se trata de aprovecharlas para que las organizaciones puedan crecer en el futuro”.

“Si no te ajustas a las herramientas tecnológicas, a las diferentes estrategia de información, no manejas data, no te has avalado de la Inteligencia artificial, que te permite simplificar los procesos, tu organización no se va a mantener en el tiempo”.

Joel Segura, presidente de Cilara, destacó también que Venezuela “no va a escapar de esto”, a pesar que el país vive en una “obsolescencia” para estar a la par a otros países, “no vamos a escapar de esa que es una tendencia mundial. Hay muchos trabajos que se pueden realizar a distancia. No va a ser sencillo, lo que nosotros podemos esperar es que la industria petrolera se levante y arrastre a las demás empresas en lo que es la adecuación de las tecnologías”.

Para finalizar, desde la Cámara de Industriales del estado Lara (Cilara) invitaron a las personas a sumarse a otras actividades que esperan realizar, tales como la Expocilara que se realizará en el mes de septiembre, sumado al Premio de Creatividad e Innovación, más un encuentro para hablar acerca de la ética empresarial.

