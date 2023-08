OPINIÓN A sangre fría #5Ago

¡Elevo mi voz de protesta! Por los animales domésticos y por los de la calle, ante la crueldad y maltrato que se sigue imponiendo en el país, bajo la mirada indolente de los ciudadanos y “autorizados para protegerlos” que pasan de largo ciegos, sordos y mudos, ante los abusos que cometen con total impunidad los monstruos de la calle y sus propios amos.

– Adiós, inolvidable Negra – Solo Dios sabe todo lo que sufriste en ese lugar donde la humanidad no se vio reflejada nunca para haberte amado y tratado como reina, como cariñosa, fiel y constante vigilante de la casa a la que protegiste hasta el final. Sin ser vistos ellos sufren, sin poder hablar ni ser escuchados, ellos lloran y claman atención y cariño. Aún muriendo persisten en estar con sus amos y seguir acompañándolos, si se sienten solos se van consumiendo hasta morir. Si la mirada de un perro triste, visto en la calle o a través de una reja, flaco, macilento, descuidado y cargado de lagañas, no lo pone a uno a pensar, si esto no nos conmueve, es bueno que examinemos dentro de nosotros la clase de corazón y de conciencia que tenemos…

Ante la barbarie e irrespeto hacia los derechos de los animales, con todo y “Las leyes protectoras” la crueldad sigue saturando nuestras ciudades, vecindarios y calles, de sujetos a los que ya está bueno de no denunciarlos ante las autoridades y entidades protectoras de animales, para que paguen sus delitos y sangre fría empleada contra los que viven en la calle y con más razón contra la crueldad que emplean sus propios amos y familia a la que pertenecen…

A pesar de que el maltrato animal suscita cada vez más rechazo dentro de la sociedad y aparentemente dentro de las autoridades, todavía son muchos los que sufren en los circos, en las plazas de toro, en las galleras, etc. y más inaudito es ver y quedarse callado cuando el abuso se comete a un paso de nuestra casa. Los humanos esclavizan a sus animales, los castran y lo que es peor, siendo que son mascotas que los acompañaron por años, una vez muertos los descuartizan sin ningún remordimiento para no pagar una cremación o entierro digno, metiéndolos en una bolsa para tirarlos luego como si fueran basura en cualquier terreno abandonado. Aunado a esto está tristemente la indiferencia de la sociedad que no dice nada, alegando que “son solo perros”.

La “Negrita” fue héroe en su silencio, vigilante a toda prueba, la que cargó con sus dolencias y maltratos sin una queja, sin un reclamo. Es ella la linda inspiradora de este artículo. Este hermoso animal, apenas hace unos días acaba de descansar y elevarse para siempre, uncida a una estrella rumbo al delicioso albor del cielo, donde no hay sufrimiento y todo es perfecto.

Ante este y muchos casos que ocurren a diario, pareciera como si la violencia hubiera logrado hundir el alma de los seres humanos en una endemia terrible y sin cura, vorágine o abertura profunda por donde se han ido perdiendo los mejores sentimientos de la humanidad. La impunidad se va haciendo costumbre, puesto que no se ve castigo hacia los culpables que maltratan aún a sus propios animales, abusando de ellos que no tienen voz para gritar cuanto sufren, esta la evidencia que se ve en cada rincón de la patria.

Amanda Niño P.

