Gelvis Sequera: Energía renovable resolverá problema eléctrico en Venezuela #7Ago  

El equipo que está trabajando en la elaboración del programa definitivo de gobierno de Carlos Prosperi, precandidato presidencial de Acción Democrática en resistencia en el proceso de primaria, está proponiendo, para resolver el problema eléctrico, el cambio de matriz con energía renovable.

Esto significa, dijo el ingeniero Gelvis Sequera, quien encabeza dicho equipo, que donde haya terreno hay que poner plantas fotovoltaicas de gran capacidad de tierra.

Pero, donde haya posibilidad de utilizar embalses y canales, los vamos a utilizar, anunció. Y tenemos 115 embalses y canales con energía fotovoltaica.

En este sentido la solución para Lara está en Dos Cerritos, en Los Quediches de Carora, expuso a manera de ejemplo. Y en vez de llevar electricidad a todas esas poblaciones de El Tocuyo, Carora y sus alrededores, inclusive la costa oriental del Lago de Maracaibo, está ahí en esos embalses y en esas tierras que están baldías.

Insistimos en esa propuesta porque no podemos depender financieramente de PDVSA, en particular de sus derivados, porque ésta empresa debe entre 72 mil y 100 mil millones de dólares. No hay recursos disponibles para la industria petrolera sino a través de la empresa privada.

Nosotros, refirió a la representación de AD en resistencia que ha sido invitada a entidades internacionales, cuando hemos conversado con los organismos multilaterales, como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros, nos han dicho que tienen recursos financieros para la energía renovable, pero no así para fósiles.

Como se sabe, combustibles derivados del petróleo son indispensables para el funcionamiento de las centrales eléctricas y en vista de las interrupciones frecuentes del servicio, los profesionales que elaboran el proyecto de gobierno han considerado oportuno plantear una propuesta que funcionaría sin impedimentos, manifestó Sequera, quien fue profesor de la hoy Universidad Politécnica de Barquisimeto.

También propone el equipo un centro de planificación como lo fue la Fundación para el Desarrollo de la Región Centroccidental (Fudeco), que permita traer problemas comunes de Trujillo, Yaracuy y otras entidades federales, porque no todo puede ser decidido por Caracas.

Dentro del partido blanco se ha venido hablando sobre esta propuesta y la misma ha tenido gran aceptación, añadió. Y sostenemos esa idea porque cada región tiene su nombre y la posibilidad de resolver sus problemas.

Tras la intervención de Sequera en La Pochocha, el vicepresidente de la organización política, abogado Edgar Zambrano, clausuró la asamblea de presentación del programa de gobierno de Carlos Prosperi en el área de energía eléctrica y servicios públicos.

