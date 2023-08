VIDEO Capriles afirma que no va a dejar a los venezolanos sin opción si gana la primaria y no logra resolver su inhabilitación #8Ago

🟡 Henrqiue Capriles: Una elección democrática no puede ser con candidatos inhabilitados.



🗣️ "Si yo gano la primaria y no logro que se resuelva la inhabilitación, los venezolanos pueden tener la absoluta certeza de que yo no los voy a dejar sin opción". Dijo.



📌 Entrevista… pic.twitter.com/xjhNnZMXWI