PulsoEmpresarial Variedad de luminarias LED de Pickens resisten fluctuaciones eléctricas

Las fluctuaciones eléctricas persistentes afectan el funcionamiento y durabilidad de los dispositivos de iluminación, ante eso las luminarias Pickens, que incluyen variedad de bombillos, tubos y lámparas de tipo spot, todos de tecnología LED, han sido diseñadas para convertirse en una buena alternativa debido a las fallas del sistema eléctrico nacional.

El presidente de la marca Pickens, Ramón Abreu, explicó que, para poder adaptarse a las necesidades del país, los productos de iluminación trabajan con multivoltaje desde 85 voltios (v) a 285v, es decir, que cuentan con una alta resistencia a las variaciones de voltaje. Agregó que la tolerancia máxima de la electricidad 110v es 165v, por lo que decidieron elevar este valor a 285v.

Los bombillos, tubos y lámparas tipo spot LED de Pickens son fabricados, según los lineamientos y diseño de la marca venezolana, por una empresa manufacturera china 100% robotizada, que lleva a cabo pruebas de verificación automatizadas, supervisadas por personal directo de Pickens en China, quienes se aseguran de la calidad de los artículos, expresó Abreu.

De acuerdo con el presidente de Pickens, las luminarias para interiores requieren controles de calidad que evalúen su resistencia a la humedad, los golpes, el sobrevoltaje, así como pruebas que verifiquen el estado de los empaques, los cuales son realizados en una fábrica distinta dedicada especialmente a la realización del embalaje de los productos.

Explicó que la materia prima utilizada por la fábrica china, para elaborar las luminarias, es alemana y japonesa, debido a que estos son los países que presentan un mayor avance en el desarrollo de la tecnología LED, lo que permite que su vida útil sea mayor a 30 mil horas, inclusive pueden llegar a 50 mil horas de durabilidad, a diferencia de las luminarias fluorescentes que tienen una duración de 6 mil horas.

Las luminarias Pickens: bombillos, tubos y spot LED, tienen un menor consumo energético en comparación con otros tipos de bombillos LED, no hay emisión de calor, son de encendido instantáneo, la luz emitida es unidireccional, su eficiencia lumínica es de 90%, resisten golpes y temperaturas extremas, así como condiciones de mayor humedad y vibraciones; adicionalmente no emiten radiaciones ultravioletas ni infrarrojas, y no dañan el medio ambiente, ya que no poseen materiales tóxicos en su composición.

La marca dispone de una gran variedad de modelos, tamaños, grosor de rosca y voltajes en los bombillos tipo bulbo, también los hay tipo vela, Dicróico, y los de alta potencia. En cuanto a los tubos LED los hay de 62 cm y de 122 cm de largo, mientras que los Spot vienen de 3, 6, 12, 18 y 24 W, y también hay el Spot Superficial de 12, 18 y 24 W. Todos los productos cuentan con garantía de 2 años.

Fuente: Pickens – Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas

