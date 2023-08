Aislados, en desidia y víctimas de las FARC: así conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Venezuela #9Ago

Las comunidades indígenas en Venezuela no cuentan con ningún tipo de protección social, viven aisladas y son víctimas de la guerrilla colombiana, denuncio este miércoles el diputado Romel Guzamana, dirigente de Voluntad Popular, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

“A las comunidades indígenas no llega ningún tipo de política social, están desamparadas desde hace más de 22 años, tiempo que lleva este régimen. Hay un deterioro total, tanto social como en su dignidad. No son atendidos por nadie y la ayuda humanitaria no les ha llegado”, expresó el líder político indígena.

- Publicidad -

Sostuvo que los pueblos indígenas ancestrales originarios, dueños propios de este país, están aislados. “No tienen ningún tipo de beneficio, les falta medicina, hospitales, empleo, alimentación y un estatus digno como lo establece la Constitución. Es imposible que en estos momentos los indígenas puedan estar estabilizados con una Constitución que los defienda”.

Guzamana alertó que la soberanía de los indígenas es violada por la guerrilla. “Los guerrilleros de las FARC entran a nuestros territorios y hacen desastres con nuestras comunidades indígenas y aún así la Guardia Nacional y todos los militares de este país, en vez de cuidar la soberanía y ciudadanía indígena, lo que hacen es entregarla a las fuerzas irregulares. Ya basta”, apuntó.

El dirigente de Voluntad Popular denunció además que existe una migración forzosa de los pueblos indígenas. “Los yanomamis y todos los indígenas que están en las fronteras con Brasil y Colombia han emigrado. No sabemos las estadísticas para complementar con el éxodo masivo de venezolanos. Esto suma aún más venezolanos que se van en busca de paz y estabilidad para sobrevivir”.

- Publicidad -

Guzamana expresó que, desde Voluntad Popular, seguirán trabajando y uniendo esfuerzos para atender las necesidades de los pueblos indígenas venezolanos, para que vivan con dignidad, seguridad social, en un país libre y democrático.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí