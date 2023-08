VIDEO ASI Venezuela-Lara rechaza detención de los seis sindicalistas #10Ago

El Sindicato de Trabajadores de la Educación, filial de FETRASINED conjuntamente con la seccional Lara de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente (ASI) Venezuela, se concentraron la mañana de este viernes 11 de agosto en las inmediaciones del Ministerio Público en Barquisimeto para consignar un documento en rechazo a la criminalización del movimiento sindical en el país.

Norlys Palacios Flores, directora de empleados públicos de la Central ASI Venezuela, expresó a El Impulso que una vez más la dirigencia sindical se reúne “para consignar ante el Ministerio Público del estado Lara, así como en todo el país, las diferentes seccionales de ASI Venezuela, un documento probatorio de que el compañero Gabriel Blanco es inocente de tan aberrante injusticia así como 5 compañeros más”.

En declaraciones recientes, el fiscal general Tarek William Saab asumió desde el principio la responsabilidad del procedimiento y denunció “el intento de manipulación” planteado con las críticas a la medida.

“Estas personas no son dirigentes sindicales. No pertenecen a ningún sindicato. No son trabajadores activos. No están registrados en el Instituto Venezolano del Seguro Social. Están detenidos por labores conspirativas. Se les llama dirigentes sindicales para atacar a las instituciones, a la democracia venezolana”, refirió el fiscal.

En este sentido, los miembros de la central en la entidad, rechazaron dichas declaraciones y señalaron que Tarek William Saab “está errado totalmente”.

“Nosotros estamos tan seguros que el fiscal está tan errado totalmente, que ni sabe de lo que está hablando, y que si hay alguien a quien deberíamos poner preso es a él por incitación al odio. Esto es una patada al diálogo. Entonces no quieren conversar ni quieren que protestemos, ¿entonces qué quieren?”, manifestaron.

Es importante recordar que Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Nelson Astudillo, fueron sentenciados por la Fiscalía General a 16 años de cárcel por exigir mejoras salariales, acusándolos de presunta “conspiración y terrorismo”.

