PulsoEmpresarial Natulac única empresa venezolana con naranja 100% fruta, relanza línea premium

Para reforzar su portafolio y fortalecer la distribución y presencia en todo el país, la marca Natulac de Industrias Maros, C.A., lanzó oficialmente su línea Natulac Premium, que incluye Agua de Coco 100% Natural y Jugo Clarificado de Manzana, a la cual ha incorporado el nuevo Jugo de Naranja 100% Natural.

Sobre el evento especial realizado en Barquisimeto, la Gerente de Mercadeo de la empresa, Ariadna Nieves, destacó que “fue una mañana fabulosa con invitados de lujo, donde estuvieron presentes clientes, influencers, aliados y medios de comunicación, ante quienes presentamos oficialmente nuestra línea Natulac Premium, conformada por Agua de Coco, Jugo Clarificado de Manzana y Jugo de Naranja 100% fruta, te invitamos a disfrutar con la familia”.

- Publicidad -

Nieves detalló que estos productos están en presentación Tetra Pak de 1 litro y también en presentación de 250 cm3, “para reforzar todo el portafolio de Natulac, que ya tienen sus líneas la clásica, selecto, con los néctares sin azúcar y la línea premium”.

Destacó que en el evento estuvieron “quienes nos han acompañado al crecimiento de la marca, para compartir y hablarles de esta línea premium y del nuevo producto: el Jugo de Naranja 100% hecho en Venezuela, el cual consideramos muy importante, porque hasta ahora es la única empresa venezolana que está haciendo este producto 100% naranja”. Añadió que, como todos sus productos, los integrantes de la Línea Premium no tienen conservantes ni colorantes y son sin azúcar añadida.

Ampliar la presencia

Director Comercial de Industrias Maros, C.A., Wladimir Rangel precisó que los planes para el resto del año con su marca Natulac apuntan a “fortalecer la distribución y tener presencia en todas las regiones del país, así como estar en los principales establecimientos de preferencia del consumidor”.

- Publicidad -

Señaló que ya “estamos en más de 30.000 puntos de venta y eso nos ha ayudado a que los consumidores nos conozcan, pero vamos por más. Parte del secreto es entregar un buen producto, sano y con un precio relativamente accesible para el cliente”.

Por su parte la Directora de Sistema de Gestión de Industrias Maros, C.A., Solicar Unda, destacó que un ejemplo de esos productos sanos de la marca es el Agua de Coco Natulac, que “es un producto natural que permite hidratarse y recibir todos los beneficios, sin aditivos ni azúcar añadida, el procesamiento del agua de coco es unifico desde nuestra planta, hasta la pasteurizamos y el envasado, no tiene nada más”.

Trío espectacular

El médico cirujano, especialista en mastología, doctor Fabio Adami, @medicocantautor, señaló que “el Jugo de Naranja 100% de Natulac me gustó mucho, pero ya soy fan es del agua de coco 100%, me encanta que no tengan aditivos y junto al jugo de manzana clarificado pues es un trío espectacular”.

La creadora de contenido digital, Mery Carola Rojas, @merycarolarojas, indicó que “creo que el Jugo de Naranja 100% va a ser mi producto estrella en la casa con mis niñitos. Es garantizado que no usan conservantes, así que me fascinó. Aprobado totalmente”.

La comunicadora social Pierina de Palumbo, @pierinacontento, destacó que “no tiene azúcar añadida ni preservantes. Soy una mamá con un bebé pequeño y esto me fascina, el tema de no darle azúcar al bebé, igual que es ideal para pacientes diabéticos, me parece espectacular. Además, que el sabor es increíble y nadie se creería que no tiene azúcar”.

La especialista en nutrición clínica y obesidad, doctora Yohana De Sousa, @drayoka, resaltó que “estos productos premium, que son productos sin azúcar, con una concentración maravillosa, no tienen colorantes, son productos que los pueden utilizar todos los pacientes, especialmente ahorita que está saliendo el agua de coco con unos beneficios increíbles”.

La periodista y productora de TV, Gaby Terán, @gabiteran, expresó que “me encantó poder probar los tres productos Natulac Premium, sobre todo el Jugo de Naranja, que me preocupaba por lo dulce, pero ahora sin azúcar, es algo que puedes tomar y le puedes dar a tus hijos también sin ningún problema”.

Si quiere más información sobre la marca y su portafolio de productos puede visitar su sitio web: https://natulac.com/ y/o sus redes sociales: Instagram (@natulacoficial) y Facebook (Natulac). https://m.facebook.com/story.php

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí