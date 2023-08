R E T A C I T O S #13Ago

Definitivamente en este país nadie está exento de que en cualquier momento, en medio de una justicia mediatizada, donde el estado de derecho brilla por su ausencia, le dicten una sentencia en su contra, lo coloquen tras las rejas y muchas veces, las personas ni siquiera se enteran del por qué cayó en desgracia. Por supuesto que hasta ahora el írrito TSJ ha bía estado ocupando su tiempo destituyendo a los dirigentes de los partidos políticos, opuestos al régimen, y designando en las organizaciones a todos aquellos personajes, a quienes le tienen algún “viejo expediente guardado”, como es el caso de Berni con Acción Democrática, más tarde arremetió contra las organizaciones sindicales y gremiales, pero como lo advierte Acceso a la Justicia, ahora el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene en su mira a las agrupaciones sociales y caritativas, siendo el último ejemplo lo ocurrido con la Cruz Roja Venezolana, decisión que fue sorpresiva, aun cuando muchos comentan que fue consultada con la organización caritativa en sus más altas instancias internacionales. AJ asegura que La medida la adoptó la Sala Constitucional, en su sentencia número 1.057 del 4 de agosto, en la cual admitió la solicitud express que 48 horas antes le hiciera el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente. Para el TSJ dizque es de sumo interés nacional garantizar que esta institución humanitaria continúe su pleno funcionamiento y por ende asegurar que las actuaciones del Comité Directivo Nacional Venezolano se encuentren en congruencia con el espíritu y los principios que propugna esa prestigiosa institución de larga trayectoria a nivel global, asegurando que su gestión del referido comité sea direccionada al servicio de la población venezolana, algo que no se creen ni siquiera ellos mismos.

- Publicidad -

***

Precedente nefasto. Visto con cuidado el análisis de AJ, la ONG advierte que intervención judicial es el último golpe al maltrecho derecho a la asociación en Venezuela y comprueba que las autoridades venezolanas no han cesado en sus intenciones de controlar a la sociedad civil organizada. No se puede olvidar que días antes de este fallo, la Sala Electoral dejó sin efecto las elecciones de Fedecámaras en Bolívar y suspendió las elecciones de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira. La imposición de una directiva va en contra de al menos dos de los siete principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja: El de neutralidad, que establece que “con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico”. Y el de independencia, el cual señala que “el movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento”. Y, por último, la medida no parece estar en sintonía con el numeral 4 del artículo 4 del mismo instrumento, el cual estipula que una sociedad nacional debe “tener un estatuto de autonomía que le permita desplegar su actividad de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento”. De este modo, lo más grave es que la Sala, sin que la Fiscalía se lo solicitara, ordenó la reestructuración de la organización, lo que es algo muy peligroso para la libertad asociación. El que se tomen presuntas irregularidades en una asociación, ya no para cambiar a sus dirigentes, sino para cambiar a la propia organización, es la negación del derecho humano a la libertad de asociación, pues deja de lado a los que la constituyeron y se impone la voluntad de un estado que persigue y reprime a las organizaciones de la sociedad civil, asegura AJ.

***

- Publicidad -

La celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Venezuela, solamente fue de pura denominación, porque definitivamente los representantes de los pueblos ancestrales, originarios que habitan el territorio nacional, solamente con revisar las precarias condiciones en las cuales viven y la forma en la que son tratados por las autoridades, quienes no le tienen el menor respeto a sus derechos constitucionales y humanos y los consideran como ciudadanos de segunda categoría, son elementos más que suficiente para que muchas de estas tribus ya hubiesen reaccionado, reclamando la propiedad de los territorios que habitan y exigiendo ser tratados de acuerdo a lo que establece la carta magna y los tratados internacionales. Pero lamentablemente, al margen de los acuerdos de la Asamblea Nacional brindándoles la solidaridad y rechazando los atropellos de los que son objeto, todo lo demás es un simple saludo a la bandera que no contribuye a resolver los dramáticos problemas que viven en las distintas regiones del territorio nacional. Una de las voces que siempre se ha alzado en defensa de las poblaciones indígenas, es la del Romel Guzamana, quien por cierto con motivo de esta conmemoración señala que los pueblos indígenas “No tienen ningún tipo de beneficio, les falta medicina, hospitales, empleo, alimentación y un estatus digno como lo establece la Constitución. Es imposible que en estos momentos los indígenas puedan estar estabilizados con una Constitución que los defienda”. Pero lo que reviste mayor gravedad es el alerta que la soberanía de los indígenas es violada por la guerrilla. “Los guerrilleros de las FARC entran a nuestros territorios y hacen desastres con nuestras comunidades indígenas y aún así la Guardia Nacional y todos los militares de este país, en vez de cuidar la soberanía y ciudadanía indígena, lo que hacen es entregarla a las fuerzas irregulares. Ya basta”. La verdad que no hay derecho.

***

Las expectativas de distintos sectores de la producción nacional, en torno a la pronta entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, instrumento a través del cual se asegura que se meterá en cintura a muchos alcaldes de Venezuela, quienes manejan estas dependencias, a la hora de establecer las normas tributarias y los impuestos, como si fueran hacienda propia; sin embargo, aun cuando desde la írrita Asamblea Nacional 2020 se había anunciado que entraría en vigencia a partir del primero de enero de 2023, ya estamos casi a mediados del mes de agosto y aun cuando ya ha sido aprobada en primera y segunda discusión, se desconocen las razones por las cuales la tan esperada normativa, no termina de ser sancionada, promulgada y publicada en Gaceta Nacional. En esta Ley se establece que los tributos estadales y municipales no podrán tener carácter confiscatorio, ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o convertirse en obstáculo para el desarrollo armónico de la economía nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley nacional. Asimismo, no podrán establecerse tributos estadales ni municipales que afecten, de manera directa o indirecta, la importación, exportación o tránsito de bienes nacionales o extranjero y además se establece que todos los tributos estadales y municipales, así como sus accesorios y sanciones, deberán ser pagados en bolívares. Ninguna autoridad estadal o municipal podrá proceder al cobro de tributos, accesorios o sanciones en moneda extranjera. ¡Ultima hora! Ya fue promulgada por el Gobierno, ahora veremos si se cumple.

***

Como lo hemos venido repitiendo hasta el cansancio, el régimen no detendrá ni la estrategia ni las acciones para impedir a toda costa la realización de las elecciones Primarias, ya se ha señalado todos los obstáculos que ha ido colocando, primero con la intención de desanimar a la oposición, lograr que se obstine y tire la toalla de una vez por todas y la Comisión Nacional de Primarias puede apostar, que ahora es cuando saldrán nuevos escollos, los cuales deberán ser enfrentados con unidad, fortaleza, manteniendo la voluntad sobre la necesidad de un cambio político en el país, antes que terminen de destruirlo. Pero en el momento en que los militares comienzan a lanzar amenazas sobre el proceso y sobre la integridad de los candidatos, podemos decir que “ahora sí se montó la gata en la batea”, por cuanto no lo están haciendo por mampuesto o a través de terceros, sino que se han ido por la calle del medio, lamentablemente cuando esperábamos una reacción contundente, firme, valiente, solo vimos algunos tímidos y balbuceantes cuestionamientos, siendo solamente la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado la que denunció el problema con nombres y apellidos, y es por eso que se ha ganado el respeto de la mayoría de los venezolanos, que la mantienen en la cresta de la ola, encabezando todas las encuestas incluyendo las del oficialismo. Suponemos que el oficial de la fuerzas donde el “dólar es su divisa”, después de su arenga a la tropa alertando sobre la participación de algunos candidatos inhabilitados, como ocurre siempre en la revolución, no es de extrañar que este de primero en los próximos ascensos, porque ha demostrado públicamente su fidelidad, que es más revolucionario que el Comandante Galáctico y esto merece un reconocimiento.

***

Se reporta el Inquieto Anacobero. «Grato encuentro con dos grandes amigos generacionales y tres invitados más, disfruté ésta semana en grata y suculenta tenida, luego de semanas de ausencia motivada a inconvenientes de salud. Mejor lugar imposible estar, en local campestre y muy sombreado en el Manzano en medio de ésta ola de calor. Conversamos de lo humano y lo divino y como es lógico de temas políticos partidistas. Lo primero fue lamentar no poder asistir a los actos homenajes que recibió la siempre recordada Doña Dori Parra de Orellana en la casa del partido AD-R. en la «Pochocha» y en el Centro de Ingenieros del Estado Lara, ambos actos muy sobrios. Muy comentadas fueron las intervenciones de una politóloga y un sociólogo en el CIEL quienes coincidieron es destacar la transcendencia del apostolado vital de la Doña más allá de las fronteras partidistas, siendo ella líder fundamental de AD. Dory Parra pertenece al sentimiento del pueblo larense. Por otra parte uno de mis compañeros presentes colocó el tema que habla de cómo los gobiernos adecos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni enfrentaron y derrotaron las pretensiones invasoras del castro-comunismo en Venezuela. Precisó que «impidieron ambos con absoluta autoridad, el avance del régimen cubano en controlar el país con guerrillas urbanas y rurales, financiadas por el barbudo caribeño y hacerse de los inmensos recursos del país, apoyados siempre por unas Fuerzas Armadas institucionales en la defensa de los intereses de la nación y ver hoy con ira y tristeza como de la manera más deplorable y entreguista, lo que constituye traición a la patria, de cómo el régimen entrega su soberanía a los cubanos así no más, cuyas nefastas consecuencias aún estamos padeciendo los venezolanos, sin que hasta estos momentos sepamos, cuánto tiempo más tendremos que seguir aguantando, pero que no va a cambiar hasta tanto no haya una reforma política integral en Venezuela.

***

En otro orden de ideas, un ingeniero y un joven docente invitados al encuentro nos ofrecieron un detallado informe relacionado con el proceso de la campaña del candidato Carlos Prosperi aquí en Lara. Comienzan hablando: «el avance y aceptación que sostenidamente ha experimentado el candidato en el país y la receptividad del mismo en distintos sectores nacionales que se observan en actos organizados por el partido, le ha colocado un interesante ingrediente al asunto que se deslizan en comentarios de posibles alianzas a futuro, que comporta un cambio en la actitud del compañero vice presidente nacional respecto al candidato Prospéri, quien ha demostrado durante todo éste tiempo una absoluta apatía e indiferencia respecto al trabajo organizativo en la campaña, ya que el joven candidato le truncó a éste, la intención de ser el abanderado del partido y así colocar a ésta seccional como la peor evaluada en el país». Prosigue el compañero ingeniero «que ahora sí, la Secretaria General y la de Organización andan de carreras tratando de levantar las estructuras políticas, ya que Caracas les sigue apretando las tuercas por deficientes y en razón de que pueda concretarse una coalición de partidos y factores políticos que puedan ampliar y extender la responsabilidad funcional y compartida de un comando de campaña integral, que siendo así obligaría a muy puntuales y necesarios desplazamientos en las áreas de organización, profesionales y técnicos y juvenil. En éste último caso, concluye nuestro exponente, «que se pudiera concretar el cambio por la ya natural desconexión de edad de la titular con éste importante sector, lo que se refleja ya en las habituales actividades muy deslucidas por cierto de dicha fracción». «Amplios sectores del partido han venido reflejando el reclamo de las bases que en rebelión denuncian una errática conducción en la dirección política, naturalmente con sus honrosas excepciones, no soportan más ni la extrema arrogancia ni el sectarismo tóxico de algunos (as) que no solo se soportan aguas adentro, sino que traspasa a los amplios sectores de coincidencia externa política y partidista», concluyen los compañeros.

***

Movida de mata express en VP. Aseguran que el petit comité (ERA) de VP se reunió el jueves al mediodía en un establecimiento en el este de Barquisimeto, sede oficial del partido naranja. A nuestra mesa de redacción llega una versión confirmada por un testigo, quien dijo que el punto único a tratar era defenestrar a Don Valeriano, quien por cierto no asistió, pero que le hubiese mostrado solidaridad si hubiese dado la cara exponiendo sus argumentos con valentía. A pesar de que lo emplazaron, Don Valeriano no fue tan valiente y no acudió al encuentro. Afirman que sin aviso ni protesto, por órdenes de Danny se designó una comisión, que sin demora, hizo un acta con una especie de expediente, exponiendo las razones que justificarían la salida del ex dirigente masista, convocándose en este mismo acto, a una reunión extraordinaria media hora después con la intención de resolver por vía sumaria tan sensible y enojoso tema. Danny trataba de explorar la menta de los asistentes, con mirada de rayos X, según el testigo que lo observaba cuidadosamente. A la hora convenida, se comprobó la presencia de todos, Danny apoyado por Gualo, advirtió que no aceptarían que la decisión se tomara por mayoría, tenía que ser en forma unánime, hablaba el jefecito. Argumentando que tenían que actuar como un equipo, consciente que Don Valeriano gozaba de amigos uña y mugre dentro de la dirección regional, como su excompañero del MAS (LA), quien podía guabinear. El testigo dijo que el ambiente se sentía caldeado, tenso, molesto, pensó en levantarse para hacer una llamada telefónica y prefirió quedarse en su lugar, para evitar malas interpretaciones y pensaran que se comunicaría con el “nuevo judas”, como lo bautizaron. No valió nada, sacaron a Don Martin, quien se hizo el molesto. Una de las excusas que se usó, según el testigo, fue una crítica a un comentario hecho en las redes por Don Martín, en el que se hizo propaganda con una ayuda prestada por él a una activista enferma y mencionó a la beneficiada como «Marina la nuestra, no la otra». El testigo asegura que hay otros dos miembros del petit comité (ERA) que están en la cuerda floja. Seguramente que hoy JAO debe estar pensando, “así paga el Diablo”.

C O R T I C O S

Vergüenza colectiva deberían sentir los miembros del CLEL quienes han tenido el tupe de celebrar una sesión especial con participación incluso de los representantes de la oposición, para conmemorar 23 años de inutilidad, ineficiencia, celebraron y hasta cantaron el cumpleaños feliz, con torta y velitas donde los invitados principales fueron el marinero de agua dulce y el Cocosette, quien actuó como orador de orden, como un reconocimiento a sus tres períodos como diputado, sin presentar nunca una Ley regional, así que no sabemos cuáles son los merecimientos, para esta designación, aun cuando podemos suponer que al hacer una revisión de todos los presentes en la sala, decidieron por designar al menos malo, de lo contrario se habrían quedado sin orador.

La semana pasada se filtró un video que circuló profusamente por las redes sociales, donde se observa como un “macho vernáculo”, por cierto bastante joven y corpulento, agrede físicamente a una dama. El hecho de acuerdo con la versión de los vecinos, se produjo en la urbanización La Concordia .parroquia Catedral, municipio Iribarren del estado Lara. Afirman que el sujeto ejecuta la acción aproximadamente en horas del mediodía del lunes 7 de agosto. Es de suponer que las autoridades, en vista de que se trata de una “noticia criminis” deben haber adelantado las investigaciones con la finalidad de localizar este vándalo, que seguramente no debe tener madre, hermanas, novia o nadie cercano del sexo femenino, al menos que este acostumbrado a pegarle a las mujeres, como una forma de demostrar su hombría.

Gran expectativa en Barquisimeto, luego que trascendió que el líder sindical Alberto Domínguez le lanzo un reto al Gobernador Pereira para que asistieran a un programa radial juntos, donde podrían debatir y el mandatario podría aprovechar para desmentir las denuncias que ha venido haciendo el sindicalista sobre las diversas fallas en cuanto a la prestaciones de los distintos servicios de salud en la entidad, que por cierto son bastantes y están debidamente documentadas; o, en todo caso pudieran debatir acerca de lo que pudieran hacer los gremios, sindicatos y gobierno regional, para darle respuesta a los trabajadores y a los miles de pacientes de la entidad, quienes desafortunadamente están ubicados entre los sectores más vulnerables de la población. Veremos si el marinero recoge el guante o resultará un “gallo pataruco”.

Alerta Roja. Un llamado de alerta están haciendo las autoridades en la capital de la República, denunciando la presencia de una banda integrada por cinco o seis mujeres a quienes denominan las “manos de seda”, robando a las personas sin que se den cuenta, roban teléfonos celulares, carteras o cualquier otro objeto de valor. De acuerdo con el video que está circulando por las redes sociales, a las féminas ladronas, se las ha visto operando activamente en los mercados y zonas comerciales de Catia, pero también han sido vistas actuando en medio de la mayor impunidad en la Av. Baralt, cerca del mercado de Quinta Crespo. El modus operandi, rodean a la víctima, una le saca cualquier cosa de valor y se la van pasando de mano en mano, luego se detienen y dejan que la víctima se vaya, la cual se dará cuenta del hurto cuando llegue a su casa y revise sus pertenencias. Les pasamos el dato porque sabemos de mucha gente que viene de compras a Caracas, de manera que estén alerta y no caigan por incautas.

Desde el pasado jueves 3 de agosto el hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, no cuenta con el servicio de aire comprimido debido a fallas en el compresor por lo tanto no pueden ingresar pacientes que requieran ventilación mecánica, se ven afectados los pacientes neonatos y pediátricos que así lo requieran, los pacientes deben ser trasladados al hospital pediátrico Agustín Zubillaga. El llamado es a las autoridades regionales para que en una colaboración interinstitucional puedan resolver este grave problema. Denuncia que hago pública gracias a la información de familiares de pacientes y que fue corroborada con personal del centro hospitalario, así lo denuncia formulada por Alberto Domínguez.

Se siguen moviendo las cosas en UNT-Lara, hace mes y medio reestructuraron el municipio Andrés Eloy Blanco; luego se reestructuró totalmente el municipio Jiménez, al parecer aprovecharon para salir de algunos personajes nocivos para la organización. Ahora le toca al municipio Iribarren que por su extensión y más 760 mil votantes, será convertido en 4 municipios, la dirección regional en sus dos terceras partes así lo aprobó, teniendo la decisión solo tres votos en contra, solo falta el visto bueno de la Dirección Nacional, pero ya esto se hizo en Maracaibo y también en Caracas. Por cierto que comentan que PJ habría recogido a los personajes que botaron de Jiménez, pero al parecer quien paga es la empresa recolectora de desechos sólidos, porque no creo que el jefecito del partido tenga músculo financiero para asumir esos costos.

El fin de semana pasado, luego de concluir un evento político en la «Pochocha» con la asistencia de dirigentes nacionales, se dieron varios desencuentros sociales particulares. Uno de ellos tuvo que ver con la celebración del cumpleaños de la «segunda de a bordo blanca» en una degustación caprina con «chelas’ incluidas, la cual contó con la presencia del «Inefable». Todo pudo pasar con total normalidad, felicidad y discreción a no ser porque (dicho por algunos presentes), el propio Inefable dió la orden a la «reina de los girasoles aromáticos» para que el abogado del «Cártel de las feas» en medio de una brutal intoxicación etílica, grabara unos audios dirigidos a ciertos personajes de militancia blanca que no comparten sus ideas, los cuales «recorrieron» las RRSS cargados de una cantidad improperios y obscenidades propias de un vulgar beodo y no de un profesional grabados a través del teléfono celular de la referida «docente», cuyo móvil fue utilizado para tan ruin y despreciable despropósito, lo cual constituyó sin duda una odiosa y reprochable acción. Quienes oyeron ésas vulgaridades proferidas por el referido sujeto, quedaron asombrados y al unísono se preguntaban el porqué, tanto el dirigente político así como la supuesta «pedagoga», se hayan valido de la condición de extrema inconsciencia e indefensión del abogado para sugerir siquiera el bochornoso acto. Pena ajena con el pobre hombre y reclamo para quienes lo utilizaron. Será por ello que a ése grupo se les conoce como los «malqueridos» ( por aquello que ni los quieren en Caracas y mucho menos en Lara) ó los «nacidos para perder». Habrá que preguntarle a la «Reina de Holanda».

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”…

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí