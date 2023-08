Simón Yústiz: La línea del régimen es atacar físicamente a los precandidatos de oposición #15Ago   

Nicolás Maduro no puede estar hablando de “montajes” las denuncias de amenazas de muerte que, públicamente, ha hecho la abogada Delsa Solórzano, precandidata de Encuentro Ciudadano, porque la línea del régimen es atacar y destruir físicamente a quienes pacíficamente, desarmados y constitucionalmente se oponen a las malas políticas de este régimen.

Al hacer la declaración el exdiputado Simón Yústiz, dirigente de esa organización política, señaló que el propio gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, ordenó sacar a la fuerza (utilizando una palabrota) a todos los opositores que visitaran esa entidad federal, comenzando por María Corina Machado.

¿Cómo va a haber montaje—y utilizo comillas para esa palabra para destacarla– cuando un gobernador, que es agente del Ejecutivo Nacional, no le tiembla la boca para ordenar utilizar toda la violencia contra quienes adversan al régimen?, preguntó Yústiz. Y ¿qué hace Diosdado Cabello cuando exhibe en su programa un mazo con protuberancias horribles, como arma que se debe utilizar contra la oposición? ¿Y no es el primero del cuadro directivo del partido oficialista que establece la línea agresiva, descalificadora y humillante contra todos aquellos que expresan opiniones firmes sobre el régimen?

El propio Nicolás Maduro incurre en lo que se ha denominado delito de odio cuando descalifica con palabras abominables a opositores que le critican. Todo el tiempo se ha burlado de Juan Guaidó como también lo ha hecho Cabello y otros cuantos activistas del régimen.

¿Son acasos “montajes” casos como el del 15 de enero de 2018 cuando centenares de efectivos militares, armados como si estuvieran en un combate y utilizando las más potentes armas de fuego, dispararon a destruir a Oscar Pérez y otras siete personas que se encontraban en una vivienda y no un bunker, por el solo hecho de que el mencionado funcionario policial se había declarado públicamente en desacuerdo con las políticas de Maduro?, volvió a pregunta Yústiz. ¿Fue un “montaje” la muerte del concejal Fernando Albán, el 8 de octubre de 2018, cuando estando preso en el décimo piso del Sebin, en Caracas, apareció muerto en la calle? ¿Fue un “montaje” la comparecencia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio de 2019, ante un tribunal militar, donde no pudo ser juzgado porque ya se estaba muriendo a consecuencia de las torturas que le habían aplicado los propios militares que lo custodiaban?

Estamos haciendo señalamientos muy concretos que son crímenes de lesa humanidad y no “montajes” como es lo que pretende el régimen descalificar cuando ocurren hechos criminales contra opositores. ¿Cómo es que ahora no puede haber amenazas y acostó si éstas son prácticas permanentes de los organismos de seguridad durante todos los años de este régimen?

De modo, pues, que al anunciar el Ministerio Público que investigara las denuncia contra Delsa Solórzano y luego Maduro dice que no, porque son “montajes”, lo que se está diciendo es que las órdenes del gobernador de Trujillo parten desde más arriba.

Aquí se ha atacado, desde que asumió el régimen funciones, a opositores y no se puede olvidar que los propios diputados oficialistas han sido los primeros en atacar a puñetazos a quienes les adversan.

Como es este un régimen cobarde, pero con crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, se encuentra muy desesperado porque sabe que ya no cuenta con apoyo popular y la oposición no es solo de dirigentes y partidos, sino del noventa por ciento de la población, que está pidiendo un cambio y, por tanto, quiere que haya elecciones libres y transparentes, manifestó Yústiz. La dirigente Delsa Solórzano ha demostrado ser una defensora de los Derechos Humanos y cuando formula una denuncia no lo hace para hacerse publicidad, porque se trata de una persona seria, responsable y que en todo momento ha sido demócrata y, naturalmente, luchadora por la democracia.

