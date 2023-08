Fotógrafos de Lara participaron en un foro sobre el Día Mundial de la Fotografía #17Ago

Desde las instalaciones de un reconocido hotel al este de Barquisimeto, fotógrafos del estado Lara participaron en un foro sobre el Día Mundial del Fotógrafo y la Fotografía, que se celebrará este 19 de agosto, actividad que contó con la presencia de reconocidos exponentes del área de la región.

Héctor Andrés Segura, destacado fotoperiodista, detalló que el foro contó con la ponencia de cuatro importantes fotógrafos del estado Lara: Francisco Camacho, Carlos Guerra, Enmanuel Sorge y Néstor Juárez.

«Es un foro en la antesala al día de la fotografía que es el 19 de agosto, son cuatro ponentes con trayectoria y conocimiento que hablarán del contenido de la imagen, su técnica y su sentido final cuando capturas la imagen», comentó a El Impulso.

«En mi caso particular, aunque no soy ponentes estoy acá acompañando la actividad como un profesional con una trayectoria que he llevado con mucha humildad y trabajo, siempre resaltando la importancia no solo de lo que hago, sino del trabajo de mis colegas, porque de la mano del Circulo de Reporteros Gráficos siempre se ha buscado el talento, la calidad profesional y el mejorar la labor de los colegas de alguna manera», acotó.

Explicó que junto a la Cámara de Turismo, es organizador del foro. «La cámara tiene la iniciativa de organizar eventos en el estado y esta es una manera de buscar el acercamiento de todos los fotógrafos en el contexto del 19 de agosto, cuando se celebra su día a nivel mundial».

«Hay que manejarse desde la humildad, desde el punto neutro, saber buscar las líneas correctas para profesionalizarse. La fotografía es un arte, es importante conocer el fundamento básico de la fotografía que nace desde un principio», puntualizó.

«Estamos muy complacidos de apoyar al Circulo de Reporteros Gráficos del estado Lara»

Antonio Morales, presidente de la Cámara de Turismo y Cultura del estado Lara, destacó por su parte su satisfacción de colaborar, desde la institución que preside, a los profesionales de la fotografía.

«Para nosotros apoyar este gremio y tipo de actividades es muy significativo porque implementa estrategias de afiliación y acercamiento a lo que es la consolidación del destino turístico en nuestro estado. Siento que debemos hacer un trabajo de solidaridad, apoyo, de fortalecimiento estratégico de todos los gremios, porque la unificación de todos estos criterios es lo que produce el impacto turístico en Venezuela y el estado Lara», resaltó.

Entretanto, Enmanuel Sorge, reportero gráfico e integrante del Circulo de Reporteros Gráficos de Venezuela, seccional Lara, ofreció detalles de su ponencia.

«Me toca hablar un poco de la transición de lo que fue el fotoperiodismo de manera analógica a la era digital. En días pasados tuvimos una actividad donde se habló de la tendencia y la fotografía a nivel de teléfonos celulares», señaló.

Al ser consultado sobre las nuevas tendencias de capturar las imágenes por medio de un teléfono celular, resaltó: «Mi opinión va a ser fuera de un contexto que está muy generalizado pensando de que la tendencia ahora es esa abordar la fotografía por medio de un teléfono cuando sabemos que este se utiliza para establecer una conversación».

«Mi opinión es que este tipo de tendencia desvirtúa porque carece de mucha credibilidad a raíz de este tipo de evolución que ha venido teniendo la fotografía e inmediatez, lo que ha que ha creado avance de noticias falsas y la falta de credibilidad se ha visto mas pronunciada», concluyó.

