Radamés Graterol: Si al gobierno de Maduro le conviene adelantar las elecciones, lo hará #17Ago 

El politólogo Radamés Graterol, quien ha trabajado en procesos electorales dentro y fuera del país, reconoce que el gobierno de Nicolás Maduro está informado diariamente sobre el desenvolvimiento de la actividad electoral y, por tanto, si en este momento le conviene adelantar las elecciones presidenciales, no vacilaría en hacerlo.

Su observación en tal sentido se produjo al ser entrevistado por El Impulso, en relación a la forma como se ha venido desarrollando el proceso de Primaria, el cual debe terminar el próximo 22 de octubre con la escogencia de la persona que represente a la oposición democrática.

Importante es destacar que la agenda política no era fácil para la oposición, porque el gobierno, generalmente, era el que venía dictando la pauta de los temas nacionales, regionales y hasta locales.

Ahora, la actividad desarrollada por los precandidatos que se están disputando la victoria en la Primaria, ha ocupado ese espacio.

Sin embargo, hay personas que se encuentran muy preocupadas porque algunos de los precandidatos, aunque no han sido sometidos a juicio por ningún tribunal, se encuentran inhabilitados por la Contraloría General de la Republica y, de llegar el caso que no pudieran por ese motivo inscribirse en el Consejo Nacional Electoral para las elecciones presidenciales, naturalmente, esa situación genera decepción y desencanto.

No obstante, se viene demostrando que los recorridos que hacen todos los precandidatos, por cada uno de los estados, están motivando a la gente y, desde luego, mantienen activo el proceso de Primaria.

Graterol estima muy importante ese despliegue de aspirantes por el país, porque la campaña no puede ser realizada a través de las redes sociales, por cuanto lo más indicado es que sea en todas las áreas.

Hay un detalle que no se puede obviar: alrededor del 40% de la población venezolana no está conectada a los sistemas digitales y, en consecuencia, no dispone de servicio de Internet y no forma parte de los grupos de las redes sociales.

Los dispositivos digitales son importantes porque se han convertido en caja de resonancia y constituyen el mejor vehículo de comunicación que tiene la oposición, porque les permite hacer uso de la tecnología.

Pero, no basta con el uso de esos dispositivos, asienta Graterol. La oposición tiene que hacer un gran esfuerzo para contrarrestar la política del populismo y control social que ha venido aplicando el gobierno, a través de dádivas, la utilización de manzaneros, jefes de calles, dirigentes de barrios, comunidades y aldeas.

La campaña de los precandidatos no puede ser dirigida solamente a zonas urbanas o a espacios donde es más fácil tener contacto con los electores.

Hay lugares donde la gente está pasando mucho trabajo, pero dependen más de las dádivas que, ora aunque no les resuelven sus problemas de alimentación, hacen que su contacto más inmediato es con personas identificadas con el gobierno.

Ahora cuando faltan pocas semanas para concluir el proceso de Primaria, los mensajes deben ser diferenciados para cada sector de la población, aconseja Graterol. Y debe hacerse a pesar de los escasos recursos disponibles.

En este sentido se refirió a las necesidades que existen para la movilización de los dirigentes por la falta de vehículos y de gasolina, razón por la cual hay que hacer el mayor esfuerzo para que los mensajes tengan un gran alcance.

Tiene que haber mensajeros para las zonas apartadas, prosigue. Porque hay explicaciones que deben ser dadas personalmente y la gente demanda la presencia de dirigentes para que les hablen, por ejemplo, de si los inhabilitados tienen problemas a la hora de que sean electos.

Hay muchas temas que reclaman respuestas y uno de ellos tiene trascendencia internacional como la inhabilitación del Partido Comunista, porque no es una inhabilitación más sino que es una situación icónica la que se presenta con un partido que está en todo el mundo. Y asi como este aspecto hay otros que la gente quiere que le expliquen los dirigentes de oposición.

Señala Graterol que el gobierno juega con diferentes situaciones en el país, incluyendo la distribución de la gasolina.

También con la desafección de los ciudadanos en las instituciones, como en el CNE, comenta. Y en la medida en que crea mayores desafecciones genera más abstención en el electorado, lo cual le da más posibilidades al gobierno a pesar de ser minoría.

Al ser inquirido sobre la posibilidad de que el gobierno adelante las elecciones presidenciales, como han amenazado dirigentes nacionales del oficialismo, Graterol observa que para la actividad sí tiene dinero.

Todos los días hace investigaciones y hasta utiliza la inteligencia artificial para examinar la situación política, acota. Si ellos ven que tienen la mejor posibilidad de ganar unas elecciones, mediante la utilización de la sorpresa, ten la seguridad que ellos van a evadir cualquier obstáculo para imponer unas elecciones adelantadas, lo harán. No vacilarán.

En esa decisión juega la presión internacional, las conversaciones en México, los puntos de vista de China, Rusia, irán a favor de ellos, la Comunidad Europea, los Estados Unidos.

Y pienso que ellos, termina sus declaraciones Graterol, están evaluando qué pasaría si ellos adelantan unas elecciones, porque saben que en unas elecciones normales, competitivas, el riesgo de perderlas es bastante alto.

