Ananías Peraza: Venezuela no reúne condiciones para ingresar al bloque BRICS #17Ago 

El doctor Ananías Peraza, profesor de postgrado de economía en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), considera que las características del bloque comercial BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), no se prestan para la solicitud hecha por el gobierno venezolano de ser admitido como integrante del mismo, porque nuestro país no reúne condiciones económicas sustentables.

Tanto Nicolás Maduro como la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, han venido hablando de la solicitud y alabando al mencionado grupo, porque tiene la mayor población del mundo y cuenta con materias primas.

En la cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, del 23 y 24 de este mes, se ha previsto definir lo relacionado con un banco de desarrollo y la posible implantación de una moneda que le haga frente al dólar, porque consideran que se debe comenzar un nuevo orden económico con los llamados países emergentes, que son los que tienen mayor población y extensión territorial.

Dice el doctor Peraza que sobre todo China y Rusia han estado propiciando este bloque económico lo que no es otra cosa que un nuevo ensayo, un nuevo intento, para quitarse el dólar en sus países como moneda de transacción comercial.

Eliminar el dólar como moneda de intercambio comercial en el mundo no es por ahora posible, explica. Para sustituir al dólar tiene que haber una moneda más fuerte, de fácil traslación o fácil manejo, que sea aceptada con confianza y tenga garantía.

La economía no es tan fácil de poner en funcionamiento y desarrollar, asienta. No se maneja por decreto o por emociones. Tiene que ser firme. El dólar está en todos los países y aún cuando los países europeos firmaron un documento para poner en circulación el euro, no todos ellos lo aceptan. Suiza, por ejemplo, sigue con su propia moneda. Inglaterra utiliza el euro, pero por encima de éste tiene su libra. En Polonia son muchos los establecimientos comerciales que no reciben el euro. En todos los que he mencionado no tienen problemas para operar con el dólar.

En cuanto a lo expresado por funcionarios venezolanos de que nuestro país ha solicitado ingreso al mencionado bloque, según el doctor Peraza, no es más que un engaño como han sido a las declaraciones de que Venezuela va a ser una potencia económica, que es un país soberano y libre, porque es todo lo contrario.

Sigue dependiendo ideológicamente de Cuba, de China y de Rusia, expuso. Sigue dependiendo de los países que le dan apoyo político.

Claramente, no se ve que vaya a ser parte de los BRICS porque no tiene producción, ya que su principal producto de exportación, como era el petróleo, casi que no puede extraerlo, comentó. Lo que si tiene son enormes deudas, principalmente con China, cuyos montos son totalmente desconocidos porque no se ofrece información al respecto.

La propaganda de que el bloque BRICS se impondrá en el mundo porque tiene una gran población, no es ninguna garantía de que eso sea así, porque la mejor demostración del éxito lo tiene Japón, que sólo con el recurso humano bien preparado, es una potencia.

En definitiva, la economía venezolana es muy débil y así como se ha venido hablando de motores que no han funcionado nunca en la dinámica económica, también este intento no pasará de ser eso y nada más.

