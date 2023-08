VIDEO Yulimar Rojas dice presente en Hungría en busca de otro título mundial #18Ago

Con la espontaneidad y la humildad que la caracteriza, llegó Yulimar Rojas a Budapest, Hungría, para participar en el Campeonato Mundial al aire libre, una competencia que, como hace tres ediciones atrás (Londres 2017, Doha 2019 y Eugene 2022), la recibe como gran favorita a la corona del triple salto femenino, prueba que ha dominado a plenitud en los últimos siete años.

“Estoy feliz y contenta de estar aquí, es un reto y compromiso bastante grande competir en este mundial, el mundial previo a los Juegos Olímpicos. Estoy feliz de asumirlo con toda la responsabilidad y amor del mundo”, declaró en territorio húngaro la campeona olímpica de Tokio 2020.

“La meta es ganar mi séptima medalla de oro mundial y si puedo superar mi propio récord absoluto (15.74m), sería genial, todo va de la mano, pero si el récord no llega ahora, no pasa nada porque sé que estamos trabajando muy duro para ello”, agregó.

La plusmarquista es una de las tres atletas en la historia de mundiales al aire libre que ha ganado, tres títulos, en triple salto en forma consecutiva (2017-2019-2022) las otras:la ucraniana Inessa Kravets (1993-1995-1997) y la rusa Tatyana Ledebeva (2001-2003-2005).

Lo que indica que la “Reina criolla del atletismo “ tiene en puertas un nuevo registro histórico para su carrera porque pudiera convertirse en la primera atleta con cuatro títulos al aire libre e incluso está también en las posibilidades que supere el récord de la competencia que tiene Kravets de 15,50 mts. Rojas estuvo a tres centímetros (15,47 mts) en Eugene 2022.

“Estoy muy enfocada y más allá de eso estoy muy feliz de volver a participar en un campeonato del mundo, de vivir esta emoción y experiencia. Sé que muchos venezolanos van a venir a verme aquí, quienes residen en Budapest. He recibido muchos mensajes y también en mi país sé que están pendiente de este campeonato”, señala, quien agradeció el recibimiento al llegar a Hungría por parte de un grupo de paisanos radicados en ése país.

“He tenido un gran recibimiento que no me esperaba y que me dejó con el corazón súper inflado de orgullo. Esto es un plus de energía positiva para mí”.

Yulimar competirá en la ronda de clasificación el miércoles 23 de agosto a las 19:10 hora local en Hungría (13:10 hora Venezuela). Y la final será el 25 del presente mes a las 19:35 Hungría y 13:35 a.m hora venezolana.

Vengo con todo el amor y sé que las cosas saldrán muy bien ❤️✨🙏



Salto triple femenino Mundial de Atletismo Budapest 2023:

✔️Miércoles 23 de agosto (clasificación)

✔️Viernes 25 de agosto (final) pic.twitter.com/RQDLQbC4Ir — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 17, 2023

He llegado a Budapest y mi gente se porta tan lindo conmigo ✨❤️🇻🇪



Gracias!!! Gracias!!! ❤️ pic.twitter.com/mPUcvPxh7w — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 16, 2023

