R E T A C I T O S #20Ago

De acuerdo con las expectativas que tienen las organizaciones de la educación privada, con miras al próximo año lectivo que comenzará próximamente, la situación país, el deterioro del poder adquisitivo de la familia venezolana, con el encarecimiento que han registrado las matrículas y las mensualidades en alza, desde ya se advierte que se van a registrar muchos movimientos, ya que la gente comenzará a buscar alternativas, para determinar si aún puede mantener a sus hijos recibiendo educación en colegios privados, o si por el contrario se verán obligados a migrar hacia la educación pública, con todas las implicaciones que esto tiene en cuanto a la calidad. Recordamos que recientemente una profesora dirigente de un gremio docente, señaló ante los medios de comunicación que más del 90% de los estudiantes que egresan de la primaria, no están capacitados para ingresar a la educación n media, y lamentablemente esta misma situación se repite con los estudiantes egresados de la educación media en el sector público, ya que la pérdida de tiempo entre los conflictos laborales por mejorar en los ingresos, en las condiciones de infraestructura de las instalaciones y la escasez de personal que se ha incorporado a la diáspora, no permiten que se cumplan los programas educativos y muchas veces se ha escuchado, que quienes están impartiendo clases, son muchachos de la Misión Chamba Juvenil, y es cuando surge la pregunta: ¿ qué capacidad pueden tener estos muchachos para enseñar? ¿Acaso un curso de inducción de una, dos o tres semanas, es suficiente? Fausto Romeo Monte, vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados -Andiep-, ha dicho que la migración no será muy elevada y la estima en un 8% de los padres se verán obligados a buscar otras instituciones educativas para sus hijos cuya matrícula y mensualidades sean más accesibles a sus bolsillos.

***

Cada día que pasa creemos con más propiedad, que los agricultores venezolanos son unos verdaderos héroes, el comentario viene al caso, porque en el ámbito doméstico, además de tener que enfrentarse a la falta de insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos, combustibles, maquinarias, repuestos, la matraca y el cobro de vacuna de las alcabalas, falta de financiamiento, ahora tienen que hacerle frente al contrabando de productos como papas, hortalizas y muchos otros rubros que se pueden adquirir en territorio venezolano, en lo que constituye una competencia verdaderamente desleal, porque no pagan impuestos y en su gran mayoría son introducidos al país a través de las trochas o caminos verdes, asegurando Fedeagro que este contrabando ocurre porque no se cumplen las normas, aunque en febrero de 2023 se pudo poner una barrera arancelaria a la papa desde Colombia, que por supuesto se violenta en forma impune; asimismo asegura que consumidor venezolano no lo sabe, pero muchas enfermedades vienen de este contrabando porque no se le hacen las revisiones a cada camión que entra al país, no se hacen las requisas de salud pertinentes. Pero el líder de los productores agrícolas organizados en Venezuela, no se limita solamente a plantear el problema, sino que recomienda que como una alternativa para enfrentar esta situación, señala que asunto debe ser tratado con el Seniat y el Insai (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral) ya que entre sus funciones principales está la de poner un control sanitario y una barrera en control de enfermedades para estos rubros que entran al país en forma ilegal, alertando que este contrabando no solamente está afectando al sector primario, sino a todos los sectores del aparato productivo nacional.

***

El caradurismo de los dirigentes regionales de VP no tiene límites, ya que después de haberle serruchado con una puñalada trapera, a Don Valeriano, el cargo de Coordinador Político Regional, tienen el tupe de emitir un comunicado para tratar de justificar la pérfida actuación. En efecto allí expresan: El Equipo Regional de Activistas de Lara (ERA) en la búsqueda de optimizar su funcionamiento, garantizar la paz y la armonía interna de nuestra organización, ha decidido de forma unánime, cesar en sus funciones como Coordinador Político Regional al hermano; MV, el mismo continúa como miembro activo y legitimado del ERA-Lara. Este cuerpo colegiado agradece la labor, que por más de un año M V desempeño en la Coordinación Política , estamos seguros de que nuestro hermano seguirá dando lo mejor para el desarrollo y crecimiento de Voluntad Popular y la Candidatura de Freddy Superlano. Es importante destacar, que en los próximos días estaremos designando al nuevo Coordinador Político Regional, que con el apoyo de todo el partido , desarrollará una gestión de unidad y fortalecimiento interno , como lo demanda el país y nuestra organización política. Por supuesto, este cuento no se lo cree nadie, porque como lo señalamos n esta sección, con pelos y señales, todo el mundo sabe que fue una mala juagada de Danny y Gualo, demostrando que son unos desagradecidos que así le pagan a quien los salvó meses atrás, pero como dicen que pueblo chiquito, infierno grande, allí en Lara todo el mundo se conoce, cada quien sabe de qué pie cojea su vecino, de tal manera que con esta acción de emitir un comunicado para explicar lo inexplicable, ya que seguirán siendo calificados como traicioneros, le palmean la espalda a los dirigentes públicamente, pero en cuanto dan la espalda los puñalean, esa raya no se la van a quitar tan fácilmente. Todos sabemos que en la política se vale todo, pero esto de utilizar a alguien para que te apoye y después defenestrarlo es algo imperdonable, no se olvida tan fácilmente; además no creemos que Don Valeriano, con el kilometraje político que tiene, se coma el cuento del comunicado.

***

La verdad que el pueblo venezolano ya ha perdido la cuenta de las veces que el régimen públicamente ha prometido, que en un tiempo perentorio los servicios públicos venezolanos estarán recuperados; sin embargo, si nos referimos específicamente al servicio eléctrico, observamos cómo cada día que pasa se profundiza, se hace más severo, ya el pueblo venezolano tiene entre dos y tres décadas soportándolo, pero todo se ha quedado en simples promesas, como tantas otras que ha hecho el gobierno revolucionario a lo largo de más de 23 años. Los especialistas de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos (Aviem), en sus documentos recuerdan que «Venezuela pasó de ser un país totalmente electrificado (97 por ciento de cobertura) y con un sistema robusto, otrora ejemplo en Latinoamérica, que poseía un moderno parque de generación hidroeléctrica y térmica, una red de transmisión adecuada a nuestros requerimientos, una red de distribución confiable para atender la prestación del servicio eléctrico continuo y de manera confiable en industrias, comercios y en comunidades, tanto agrícolas como residenciales, a poseer una industria eléctrica y un sistema eléctrico en colapso operacional, deteriorado, difícil de rehabilitar y recuperar”. Hoy quienes en Venezuela están padeciendo de los apagones constantes, de la quema de sus artefactos eléctricos, del deterioro de su calidad de vida, se siguen preguntando qué pasó con los cientos de miles de millones de dólares que se han destinado a la recuperación y mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional, porque lamentablemente nunca llegaron a su verdadero destino, nunca se realizó ninguna investigación y los presuntos responsables de haber dilapidado estos recursos, hoy se dan la gran vida, muchos viven en el exterior, mientras que los venezolanos seguimos pasando las de Caín.

***

La verdad que siempre hemos tratado de utilizar esta sección, para denunciar hechos irregulares, de manera que se adelanten las investigaciones y se apliquen los correctivos, asimismo para evitar que con medidas y acciones demagógicas de funcionarios del gobierno se pretenda seguir engatusando al pueblo, a los venezolanos de pie, sobre todo aquellos de los sectores más vulnerables que viven en los más alejados rincones de este país. El comentario viene porque hace unas tres semanas el gobierno anuncio con bombos y platillos, que cuatro de las 6 refinerías estaban operativas y estaban produciendo 50.000 barriles de combustibles, que por supuesto representaban un alivio para reducir la presión sobre la demanda del mercado, pero que en ningún momento resolvería el problema de fondo y las colas continuarían, tal vez en menor medida en algunas zonas de Venezuela. Por supuesto que la alegría no duró ni siquiera un mes, ya que progresivamente se fue anunciando la paralización de estas refinerías con lo volvimos a estar como al principio, pero esto si no fue publicitado, por el contrario lo han mantenido en el más absoluto silencio, siendo esta una de las cosas que tanto le hemos criticado es este régimen, que por cuidar el impacto y el costo político que estas noticias negativas tienen, prefieren ocultarlas, cuando tal vez les resultaría más beneficioso, decirle la verdad al país, para que no se siga haciendo ilusiones sobre la solución de los problemas, cuando la realidad es que lo más probable es que la situación empeore. De nuevo cuando se intenta viajar al interior del país, la recomendación es que te lleves un bidón con 40 o 50 litros de gasolina, de lo contrario te podrías quedar varado en cualquier carretera, con unos grueros que por movilizarte 30 o 40 kilómetros, te quieren cobrar entre 500 y 800 dólares; si dejas el carro, lo encontraras horas después totalmente desmantelado, así que ¡Sálvese quien pueda!

***

Con una rumba de tres días, así celebro el perfecto de Torres el cumpleaños de su progenitora, en la fiesta hubo bebida mayor de edad, las espumosas de diferentes marcas, exquisitos manjares a base de chivo, ovejo, res, además de buena música mariachis, conjunto bailable y otros, carros, camionetas todos pasaron cargados de muchas cajas y regalos, mientras sus vecinos de la comunidad de Cieneguita esperaban hablar con su vecino, para continuar las gestiones del servicio del agua paralizadas desde el 2016, y donde los caseríos La Tabla, Cieneguita y Caño de Venado, tenían la esperanza de que por ser el prefecto les podría gestionar la conexión y el mejoramiento del acueducto, por cuanto ya tienen la tubería instalada solo hace falta un poquito de interés, pero como muchos dijeron ya al prefecto no le importa nada, él junto a su familia hicieron una perforación artesanal que les provee de suficiente agua, que le puede interesar la comunidad que lo vio nacer, caminar y crecer. Sin embargo, esto no debería sorprender a nadie, ya que todo el mundo sabe que el poder enerva, que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver, de manera que lo que debería causar extrañeza es que hiciera obras en favor de la comunidad, que atendiera los principales problemas que viven los vecinos, que se reuniera con ellos para conocer en forma directa la problemática que viven, pero eso es mucho pedir. En todo caso, estos son los personajes que cuando dejan los cargos, cuando nadie les palmea la espalda porque ya no tienen ningún poder, se dan unos rabadillazos descomunales, así que solamente hay que darle tiempo al tiempo, porque esos cargos son efímeros, no duran toda la vida.

***

Desde una emisora que, según sus dueños es la universidad de la radio, en plena entrevista al perfecto el director y locutor (CJGC), le insistió para que procediera a investigar las amenazas de una posible investigación sobre los ingenieros que destaparon el problema del agua y de la tubería Los Quediches en Carora, denuncia que se hizo a través de las redes sociales y se viralizó, lo que provoco que hidrobarro se pronunciara y determinara una parada de inmediato, luego que dos reconocidos ingenieros acudieron al sitio donde se hacían las primeras reparaciones, las cuales no dieron el resultado esperado, ya que el cemento de experimento no resulto, este locutor insistía que debía haber consecuencia para estos ingenieros, por exponer la situación, según él por hacer creado zozobra, olvidando este personaje, que él entrevisto a uno de ellos y este le explico técnicamente lo que podía suceder en la tubería, situación que ocurrió cuando explotó en un sitio indeterminado, quedan por cumplirse otros parámetros técnicos que expusieron ambos profesionales con larga trayectoria, de allí que en cualquier momento se exponen los caroreños a quedar sin el servicio de los Quediches; entre las realidades expuestas, indicaron los profesionales la necesaria e inmediata sustitución de la tubería Quediches-Carora, mientras muchos caroreños vieron la mala posición del locutor el cual junto a su hermano les gusta imponer sus “criterios técnicos o no”, y quitan del medio a cualquier ciudadano que les moleste, de allí que un abogado muy conocido en la ciudad afirmara, «ellos son como los zamuros, comen bailando», han comido de todos los gobiernos ninguno se ha ido liso, ya cayó el perfecto y aunque durante la entrevista el locutor se guindo más que iguana dentro de un saco, no logro sacarle ninguna información técnica solo el libreto aprendido de antemano, lo que evidencia que el perfecto pareciera haberse preparado y no pisar peines.

C O R T I C O S

Aseguran que la poetisa, quien ocupa alta posición en el gobierno regional, no sabía cuántos barrios hay entre las Parroquias Unión y Concepción, ambas del municipio Iribarren. La dama estalló en cólera contra de su entorno , quienes dijeron en la marcha de los trabajadores de la semana pasada que la susodicha dizque es investigada por la Contraloría del Estado Lara, básicamente en su gestión como Vice del CLEL, ya que al parecer dejó muchas inconsistencias en actas , aunque en una llamada telefónica habría dejado claro que ella no caería sola y no defendería a nadie, porque ella acataba órdenes del jefecito de la institución para el momento, lo que pareciera indicar que éste es el que esta cochino. Seguiremos investigando.

Hay que poner la lupa a las cosas que están ocurriendo en los alrededores del Hospital Central de Barquisimeto. “Si no pagan van presos” es la consigna presuntamente aplicada por dos policías, el Jr y el otro con alias del Ruso, ambos con un rabo de paja que les llega desde Barquisimeto a Carora, al parecer pertenecen a la secretaría de salud y dizque son las manos derechas del alto mando, pero en las noches aprovecha presuntamente para extorsionar, estableciendo tarifas de 20 $ semanales a los vendedores que trabajan en el hospital, los taxistas, ambulancias y hasta los que cuidan los carros, al extremo que hay una señora que no quiso pagar la vacuna y la acosan y amenazan con meterla presa, de tal manera que por fin los afectados se atrevieron a denunciar estos atropellos, por lo que se impone darle un parao a este “par de angelitos”.

Hace unos días atrás, se anunció con bombos y platillos la visita del Alcalde del Municipio Urdaneta, quien realizaría una gira por la población de Baragua, con la finalidad conocer la problemática de los habitantes de la zona, escuchar a los vecinos y ver en qué medida desde la Alcaldía se pudieran tomar algunas acciones para ayudarlos a resolver la dramática situación en la que muchos viven, afirmando que se creó una gran expectativa por esta visita y buena parte de la población estaba pendiente de la llegada del funcionario. Sin embargo la sorpresa y la frustración fue mayúscula, porque el funcionario mandó a reunir a un grupo de niños que estaban en el lugar y comenzó a repartirles “chupetas”, lo que fue calificado por los vecinos como una burla, por cuanto tenían la esperanza de que actuara como un hombre serio.

A propósito, esta revolución siempre se ha caracterizado por aprovecharse de la necesidad de los sectores más humildes y vulnerables de la población, y esto lo seguimos viendo sobre todo en el interior del país y en los municipios más lejanos de las capitales de estado. Recientemente, anunciaron la realizaron de un operativo de entrega de entrega de proteínas a los pobladores de la población de Cauderales, de la parroquia Siquisique, y presentan una gráfica donde le están entregando un pollo que debe pesar un poco más de un kilo, a un señor cuyas condiciones nutricionales, dejan en evidencia que su ingesta de alimentos en forma regular, deja mucho que desear. Entonces surge la pregunta:¿Acaso regalándole un pollo le están resolviendo la carencia de alimentos a este ciudadano? , quien inocentemente posa con el pollo, sin darse cuenta que lo están utilizando para hacer propaganda a un programa que no es más que pura demagogia. La verdad que no hay derechos a que se sigan burlando de las necesidades de los más humildes.

Nuevamente vuelven repetirse las denuncias en torno a las irregularidades que se cometen en el Parque Zoológico Bararida, ya que al parecer el dinero de las entradas es desviado y no van a las cuentas oficiales, sino al parecer a los bolsillos de militantes del PSUV, llamando la atención que ni la Contraloría del estado Lara ni el ministerio Público, aun cuando las denuncias se vienen haciendo de manera pública, no se han dado por enteradas, se está causando perjuicio al erario público, por cuanto se estima que estos recursos deberían ser utilizados para el mantenimiento de la infraestructura del centro de recreación y para comprarle comida a los animales, ya que se tiene información confirmada, que muchos animales se han muerto por desnutrición o por falta de atención, así que a ponerse los patines y averiguar quién se está quedando con los cobres.

Aseguran que el inquilino del Palacio de Misia Jacinta agarró tremenda calentera cuando se enteró que en Lara, a pesar de los pesares, el Sargento de Nirgua, sigue teniendo una amplia ventaja en las preferencia del pueblo larense, en comparación con el Cocosette y el militar de agua dulce. Se recuerda que recientemente el susodicho censuró con dureza a sus compañeros de gobierno para que se actualicen con el uso de las redes sociales. Dicen que cuando pasaron revista de los candidatos que se enfrentarían en unas potenciales elecciones regionales en Lara, la diferencia de Falcón con sus posibles contendores es realmente inalcanzable, revela que una encuesta de Twitter al Sargento de Nirgua al parecer le siguen 1 millón 417 mil 759 personas, mientras que al Cocosette le siguen 29 mil 812 y al marinero 27.053 y a la bella Soo, 15.527, cifras que evidentemente no dejan lugar a dudas.

A propósito la encuesta que publicó el oficialismo el viernes y que indica que el candidato oficialista tiene más de 58,6% de aceptación, con una ventaja inmensa sobre el resto de los candidatos que estarían participando en las elecciones del 2024, seguramente la hicieron en los ministerios u otros organismos de la administración pública, donde a “juro” tienen que apoyar esa candidatura, porque si no, los botan o les quitan los beneficios como alimentos Clap y bonos, porque esos números no se los creen ni ellos mismos, sobre todo cuando el rechazo que registra el jefecito del régimen, en todas las encuestas seria el país, oscila entre 75% y 80%, y aun cuando se nieguen a reconocerlo, no ha hecho absolutamente nada, en favor del pueblo como para cambiar esta percepción, por el contrario todas las últimas medidas han sido para perjudicar más al soberano, incluyendo a los propios revolucionarios. ¿Qué alguien se atreva a negarlo y presente pruebas?

Hidrolara construye unas cloacas en un sector de la ciudad de Carora, pero al parecer los niveles no dan, aun así las están construyendo dicen que es porque hay un jefecito de la empresa que se ganara un realitos, por eso no le importa como quede la construcción, aseguran que les dijeron a los habitantes del sector «ya saben las construimos y las dejaremos sin servicio, no pueden utilizar las pocetas, ya que no se pueden dejar activas todavía» la comunidad que desconoce accedió, sin saber que para gozar de este necesario servicio es necesario construir un rebombeo que cuesta demasiado dinero, de manera que sin lugar a dudas, podríamos estar en presencia de algo que se le puede llamar estafa.

A propósito, al parecer los trabajos de reparación que realizó Hidrobarro en la tubería de Los Quediches y supervisados por EM (????) prefecto de Torres, están temblando; la antes poderosa empresa hídrica ahora es escenario de cualquier persona que quiera opinar y dar o aplicar su criterio aunque desconozca de todo, el prefecto no tiene ninguna formación de ingeniería que le pudiese permitir inspeccionar los trabajos, ni siquiera los ingenieros de la hidrológica presentes en la zona sabían lo que estaban haciendo, andaban perdidos y buscando asesoría, ya que desconocen en su totalidad el funcionamiento de esta aducción, allí opinaron los comuneros desconocedores de los que significa caudales, presiones, tramos y tuberías y desde luego también apareció un locutor que cree saberselas todas a dar su opinión en referencia a las reparaciones, todos opinaron, pero nadie dijo que las labores de reparaciones de las fugas dieron cierto resultados gracias a la asesoría de un viejo ingeniero hidráulico, que dio algunas luces para que las reparaciones avanzaran.

No sabemos cuánto hay de cierto, pero de acuerdo con los rumores de pasillo en los corros políticos de Lara, sigue tomando fuerza la tesis de que el PSUV en unas probables elecciones adelantadas, se van a lanzar al ruedo con el Cocosette para la gobernación y al parecer están montando toda una estrategia para lanzar a doña Amalia Sáez para la Alcaldía de Iribarren, tomando en consideración que por lo menos experiencia tiene en ese cargo. Lo único cierto es que en la organización política están altamente preocupados, sobre todo con el rechazo que reflejan las encuestas que han mandado a hacer, donde los números no son precisamente alentadores, por lo que tratan de impedir a toda costa, perder la gobernación y la alcaldía, aunque de acuerdo con mi criterio, si se concretan ambas candidaturas, ninguna garantiza el triunfo.

En el país existen dos gremios que son en extremo solidarios cuando se trata de brindar apoyo a alguno de los suyos de manera automática cuando se sienten amenazados. Los motorizados y los periodistas. Aquí tenemos una versión de manera extra oficial de la existencia de amenazas de agresión en contra de un periodista (LEP), por parte de un alto dirigente político quien habría girado instrucciones a un empleado de la mencionada sede política para impedirle la entrada y expulsarlo con violencia de der necesario si se presenta por la misma. Se supo que el periodista ha venido denunciando, según las versiones obtenidas, reclamos de las bases partidistas respecto a algunas responsabilidades de directivos puntuales del partido. El gremio estará atento de cualquier novedad para accionar.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

