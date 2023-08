OPINIÓN Gaveta azul: Simplismos en blanco y negro (Juicios y crítica en la picota) #21Ago

Mi alter-ego me ha estado dando cogotazos mentales por el cuento de los imperios. Que si son malos, buenos o como decía el lírico, todo depende del color del cristal con que se vea el asunto y del enfoque, visto por el lado izquierdo, o por el flanco derecho. Obligado a repensar todo el cuento y observar las creaciones, descubrimientos e inventos que han contribuido a enriquecer la civilización, el veredicto es ostentosamente favorable a los grandes imperios y naciones de avanzada.

Los botones de muestra los encontramos desde la antigüedad, advirtiendo que el valor intrínseco será diferente al de uso dado a lo creado. Iniciaremos con China, donde se inventa el papel y la pólvora, el azúcar de caña y la cerámica fina, de caolín, no la de arcillas comunes.

Las próximas grandes creaciones a citar no son materiales ni provienen de un imperio político-militar propiamente, pero sí de la cultura de mayor penetración y raigambre en la vida de las naciones occidentales. Grecia. Aquí nace Pitágoras de Samos (circa 580-500 A.C) matemático, geómetra y astrónomo. Se desconoce mucho de su vida de asceta; se le atribuyen creaciones fundamentales en las matemáticas y el famoso teorema con su nombre.

El brillo del pensamiento pitagórico es seguido por la pléyade de pensadores que eleva la cultura griega a una cima cuya influencia persiste en el pensar filosófico y las ciencias físicas y matemáticas. Se inicia con la gran diatriba aún vigente y que a fuerza de simplificaciones queda centrada entre Parménides de Elea (la unicidad) y Heráclito (la mutabilidad constante). Aunque a esta confrontación filosófica se le considera germen del dualismo, tiene sus antecesores en Anaximandro, Tales y Anaxímenes de Mileto con Anaxágoras, en el que se observan atisbos pre-cientificistas racionales.

La aparición de este dualismo obliga a una breve exégesis, dado que no fue una confrontación discriminante sino el reconocimiento de una integralidad más compleja. La contribución de Anaxágoras, Demócrito y Empedocles se comprometió a observar las cosas y los fenómenos en un marco de racionalismo naturalista, cimentando una vía de comprensión que condujo al dualismo diferencial e inclinó la balanza hacia la diversidad y el estudio analítico.

Del vigoroso seno nutricio griego surge después el primer canon, incubado en el cerebro de Aristóteles (384-322 A.C.) un modelo conceptual metódico y orgánico del pensar, otorgando a los hombres de su tiempo y a quienes les siguieron, por casi dos milenios, la primera herramienta formal y estructurada para comprender el mundo y operar en su ámbito desde una normativa razonada, consensualmente aceptada como una narración práctica, funcional y eficiente del mundo observable.

Aun así Grecia no está satisfecha y entrega más. La base y fundamento de la geometría: El teorema de Euclides, y después ese gigantesco pilar de las ciencias físicas conocido como el Principio de Arquímedes; quien eufóricamente consciente de su trascendental hallazgo, salta desnudo de su tina de baño y grita corriendo por las calles “lo encontré… lo encontré… lo encontré”: El mítico EUREKA que ningún estudiante de secundaria olvidará jamás.

Proseguimos con la creación del mecanismo que rompe de un solo mazaso el monopolio del saber: La imprenta de tipos móviles de Gutemberg (Maguncia-Alemania). Y en calidad de pasos de avanzada en el campo científico entrando a la edad moderna, la creación del telescopio por Galileo Galilei, cuyo primer fruto es el descubrimiento de los primeros satélites de Júpiter y los anillos de Saturno, despojando a la tierra de la falsa creencia de ser el centro del Universo. Copérnico y Kepler terminan de allanar el camino a Newton descubridor de los efectos mecánicos de lo que llama atracción de los cuerpos; que bautiza como Ley de gravitación universal.

Y seguimos en el reino unido de Inglaterra pues aquí tiene lugar un invento que transforma total y radicalmente la vida sobre la tierra, coloca al reino de San Jorge a la cabeza de las naciones, impulsa con el poder de un torbellino los medios de producción al sustituir el taller y los artesanos por el galpón industrial y las masas obreras, encamina la economía por la senda del capitalismo, que con todas sus lacras y contradicciones ha enriquecido más sólida y velozmente a las sociedades de la tierra, que cualquier otra forma de gestión.

Además gesta en paralelo un fenómeno de casi tanta importancia y significado cual la misma industrialización y la gestión capitalista de la economía. Un filósofo con clara intención política trae al presente la atención sobre la comuna. Carlos Marx vuelca todo el poder de la dialéctica en formular una doctrina intrínseca a la estructura comunal y fija sus primeras “verdades absolutas” en el falso argumento del hambre multitudinaria a padecer por el artesanado que desplazaría la maquinaria.

La prédica marxista ganó adeptos en naciones donde los desfases temporales de origen confesional, tradicionalismos y la regencia de feudalismos tardíos, fueron caldo de cultivo a una de las falencias de mayor arraigo en las multitudes de bajo cultivo educacional y/o analfabetas: Culpabilizar a terceros de tus errores, carencias, fracasos y frustraciones, y sentirse victimados por la “maldad” de los poderosos; sin duda el más fértil de los terrenos para demagogos y politicastros populistas.

Una pregunta antes de continuar. Puedes definir la realidad de mundo en un concepto, una actividad, dos o tres palabras como máxima extensión definitoria?… Claro que sí. La realidad del mundo es el comercio, oferta y demanda; compra y venta.

Compras y vendes absolutamente todo; y si puedes comprar más barato mejor, pues tus ganancias aumentan. Es lo que hace desde el bodeguero de la esquina, hasta el gran empresario, porque el ansia de ganar más, es intrínseco a la ambición humana. Vale decir que el poder no deviene del espíritu santo, sino del trabajo, el estudio y la investigación pero populistas y revolucionarios aún consideran explotación una legítima ganancia de compra-venta, continuando así, el sentirse victimados por la maldad de los poderosos. Entonces saltan al otro lado, las “Naciones Amigas” que ofrecen alguna que otra ventaja al nuevo cliente… Mera competencia comercial.

Repito: Trabajo, Estudio e Investigación, y Decisiones Políticas acertadas enriquecen las naciones y elevan a algunas a la categoría de Imperios y en la cima todas compiten por los pobres países atrasados. Donde surgen los grandes inventos y creaciones de la Edad Moderna : el teléfono, la bombilla eléctrica, el motor de explosión, el descubrimiento y la utilización del aceite de piedra, la radio, el radar, la televisión, el transistor, los antibióticos, etc, etc, etc?

Mientras tanto, los pobres países subdesarrollados y peor aún atrasados, analfabetas siguen quejándose y llorando sus desdichas. Cuentos y morsengas que siguen insistiendo en las mentiras de siempre, Imperios explotadores que roban nuestros recursos y Naciones Amigas que nos protegen: Yo te aviso Chriruli.

Pedro J. Lozada

