Fallece el padre de la campeona del Mundial Femenino Olga Carmona: “Y sin saberlo tenía mi estrella…” #21Ago

Tras consagrarse campeonas del mundo, una amarga noticias ensombrece la victoria de España. El padre de Olga Carmona, la goleadora que le dio el título a su país, falleció un día antes del encuentro, aunque la familia decidió no comentarle a la futbolista para que se concentrara en el partido más importante de su carrera.

«Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá», escribió posteriormente a través de las redes sociales Olga Carmona.

En otro mensaje agradeció el apoyo de los aficionados, señalando que “no tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida«.

Asimismo, la Federación Española de Fútbol lo ha comunicado en el momento de la salida del vuelo que lleva a las jugadores de la selección española desde Sidney a Madrid.

No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño.



Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida.



Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá🌟 pic.twitter.com/U0FKunGdml — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 21, 2023

“La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos Olga, eres historia del fútbol español”.

Olga Carmona dio a los aficionados españoles uno de los momentos más felices de los últimos años. Anotó en el minuto 28 de la gran final y en la celebración se levantó la camiseta para dedicarle el tanto a “Merchi”, la madre de una amiga que había fallecido recientemente. Pero lo que no sabía Olga Carmona es que el día anterior su padre había fallecido.

La madre y los hermanos de Olga estuvieron en la fase de grupos, regresaron a España y estuvieron acompañando a su hija durante la final.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

