Pérez Vivas: Venezuela será un modelo de gestión de los servicios públicos #22Ago

Venezuela será un modelo de gestión de los servicios públicos, una vez se logre el cambio de gobierno y de modelo, tesis que sustentó en el hecho de que “aquí tenemos el talento humano y las propuestas necesarias para lograrlo”, aseguró el candidato a la primaria por el movimiento Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas.

Así lo aseguró al finalizar una reunión que sostuvo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) con la directiva de la Fundación Construyen País, de cuyas manos recibió el documento “Servicios públicos: prioridad social y clave del desarrollo”.

La Fundación Construyen País, dijo su presidente Richard Casanova, está presentando este proyecto de gestión de los servicios públicos a la nación y a todos los candidatos presidenciales que tienen un compromiso con el cambio en Venezuela y participarán en la primaria convocada para el 22 de octubre.

Pérez Vivas reconoció que la gestión de los servicios públicos es una prioridad para la sociedad venezolana del siglo XXI, y no dudó en señalar que el planteamiento de la fundación “está en estrecha relación con las inmensas necesidades del pueblo venezolano, en cómo lograr que los ciudadanos accedan a servicios de calidad y que el drama de la falta de agua potable, de electricidad, de comunicaciones, se supere en un breve lapso”.

Partiendo del hecho de que se trata de un gran desafío para la sociedad, el dirigente político enfatizó que tanto el CIV como la fundación, cuentan con el equipo humano “y un planteamiento conceptual y estratégico adecuados, para llevar adelante cuando Venezuela recupere la gobernabilidad y la democracia”.

Destacó que el documento está en sintonía con los temas presentados por su organización política a la sociedad en general, “y nos será de mucha utilidad para reforzar la tesis relacionada con el estado de los servicios públicos”.

Si bien reconoció que el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar al ciudadano el acceso a servicios de calidad, también insistió en la necesidad de que haya una combinación entre calidad y posibilidad de acceder a ellos, una vez se recupere el poder adquisitivo y la capacidad de compra.

“El dinero debe alcanzar para todos y, de esa manera, hacer que los servicios sean viables tecnológica y financieramente, porque un servicio público que no es viable financieramente, es un servicio público que no se sostendrá en el tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a tener buenos servicios, pero a servicios que debemos pagar, con sentido racional y no de especulación”, precisó.

