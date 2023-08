Ramos Allup: Tenemos que garantizar una transición en democracia porque no hay golpes buenos #22Ago 

Por una transición democrática, ante el convencimiento de que “no hay golpes buenos”, se pronunció el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, en acto masivo celebrado este martes en la sede del Colegio de Ingenieros de Caracas con motivo del inicio de campaña de Carlos Prosperi.

Henri Ramos reiteró el compromiso de la tolda blanca con La Primaria y descartó cualquier vía diferente a la electoral para reemplazar a Nicolás Maduro.

Para el también vicepresidente de la Internacional Socialista, quien se enfrente al régimen en las elecciones previstas originalmente para el 2024, debe tener la suficiente «inteligencia», pues Acción Democrática no es un partido que esté dispuesto a «repetir» las persecuciones del chavismo, pero tampoco busca una vía alternativa a la electoral:

«El presidente que llegue tiene que tener la suficiente inteligencia, la suficiente mano izquierda para esa transición (…) de una vez se los digo, no cuenten con Acción Democrática para estar persiguiendo y matando gente. Nosotros no vamos a reproducir lo que hace este régimen».

Describió a quienes buscan salidas distintas a las electorales como «traga candelas» que en realidad, tienen alguna clase de pacto con el régimen.

«Nosotros tenemos que garantizar una transición en democracia, donde incluso, los que se van, tengan espacio para hacer política, para vivir y para sobrevivir con respeto a los derechos humanos. Muchos de los ‘traga candela’ y ‘traga candelos’, por debajo, se la pasan sobándose con el régimen. Yo sé por qué se los digo, aquí no hay secretos», sentenció.

El máximo líder de la tolda blanca se preguntó retóricamente cómo alguien que está conspirando con militares lo va a decir públicamente, y además, aprovechó para recordar que no hay «golpes buenos ni golpes malos».

«Si es verdad que estás conspirando con militares, ¿cómo lo vas a decir?, ¿vas a poner la lista de los que le van a dar el golpe a (Nicolás) Maduro? Y si es embuste, tampoco puedes decir una mentira de ese tamaño para ilusionar a los que creen en la intervención», remató.

Tras culminar su disertación, juramentó a los centenares de adecos que acudieron al acto, que se replicó en todos los municipios del país.

«Compañeros y compañeras de toda Venezuela, militantes que llevan en el alma Acción Democrática y que están dispuestos a defenderla con todo, y al frente nuestro candidato presidencial, a quien vamos a hacer presidente de todos los venezolanos: ¿juran ustedes cumplir todas las tareas que ustedes han asumido voluntariamente para hacer de Carlos Prosperi el triunfador de las primarias y después el presidente de la República? Si así lo hicieron, estoy seguro que lo van a hacer, simplemente que estemos todos reconocidos en el cumplimiento de nuestro deber. No digo que si no, que los demanden, porque sé que no habrá nada que demandar», expresó, con larga ovación y el himno de la tolda blanca.

