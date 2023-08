OPINIÓN Reflexiones en positivo: La tristeza del alma #24Ago

La tristeza del alma puede matarte más rápido que una bacteria, debemos vacunarnos mentalmente y emocionalmente para no contagiarnos, es muy lamentable estar triste por alguna u otra razón; este mundo esta tan complicado que nos confunde en grande, por ejemplo siempre hemos dicho que la paz de nuestro país hermano Colombia significa la paz de Venezuela, pero el caso es que hoy no sabemos cuál de los dos está más complicado, porque está dando la impresión de que la palabra paz en nuestros países hermanos se ausentó y en las actuaciones de ambos de quienes toman las decisiones y ordenan; la mayor parte solo traen es preocupaciones, desconfianzas, tristezas y eso es preocupante para unas naciones ricas y lindas por naturaleza y deben encontrar el camino, como se dice aprovecharse todas las riquezas en todos los sentidos de lo que fuimos dotados por Dios de la forma más inteligente y pacífica, no ese permanente y visceral de golpe por golpe yo pago, como dice la canción, que a mí siempre me suena como un mal recuerdo cosas de la vida y ya olvidadas, bueno también deberíamos pensar en toda la gente joven y bien capacitada que no dudo que con dignidad y talento sabrán defender lo que los adultos mayores no pudimos defender y narran de que las oportunidades están donde hay problemas y la gente se quejan.

En vista de lo escrito pido ahora a todas la gente de buena voluntad que sobra en nuestra nación a unirnos con amor y a buscar de nuevo el camino de la paz, el entendimiento, que no olvidemos que esta nación es única en el planeta, que la actividad y el compromiso permanente es la mejor forma de alargar los años de vida, no dejarse vencer por las dificultades y tristeza que causan estas incertidumbre que estamos viviendo mucho pero muchísimos paisanos, aun conociendo por las dificultades que atraviesan nuestros migrantes siguen pensando en aumentar la estampida o diáspora, verdad que todo esto da tristeza, saber que muchos amigos no tienen que comer, ni con que comprar sus medicinas, mucho menos un pantalón y una camisa, yo soy testigo presencial de esto que le estoy hablando y me da mucha tristeza de ver gente sufriendo estas calamidades que jamás esperaban de la nación que Dios nos dotó con un potencial de nunca acabarse y un capital humano reconocido y envidiable, que no sé cómo se evaporaron; con amor del bueno ruego al Espíritu Santo se apiade de todos nosotros y nos ayude a conseguir el bienestar para todos, con inclusión, rescatar la alegría y se termine con la tristeza.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

24 de agosto de 2023

