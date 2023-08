Designación de nueva directiva del CNE causa polémica en el país #25Ago

Aunque todos los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), por parte de la Asamblea Nacional, son figuras vinculadas al gobierno y a la oposición, sobre quien recaen las mayores miradas y causa aprensión, recelo o temor, es el presidente de ese organismo y, de hecho del Poder Electoral, Elvis Eduardo Oidobro Amoroso, mejor conocido como Elvis Amoroso, exconsultor jurídico de Miraflores por designación de Nicolás Maduro y quien deja la Contraloría General de la República con una estela de políticos inhabilitados.

Los otros rectores oficialistas son:

Rosalba Gil, viuda del fallecido Darío Vivas (constituyente, diputado de la Asamblea Nacional y jefe del gobierno del Distrito Capital hasta su muerte en 2020) y secretaria de la Asamblea Nacional.

- Publicidad -

Y Carlos Quintero, quien antes de haber sido rector suplente en la directiva anterior, ocupó varios cargos en el CNE: control directo sobre registro de electores, ubicación de centros electorales y asignación de máquinas; director de informática y miembro de la junta nacional; director de Registro Electoral durante la presidencia de Jorge Rodríguez en el CNE; responsable del sistema automatizado; y asistente de Tibisay Lucena y Socorro Hernández.

Los rectores de oposición son: Acmé Nogal, vinculada a Un Nuevo Tiempo, abogada y especialista en materia electoral; y Juan Carlos Delpino, del partido Acción Democrático liderado por Henry Ramos Allup, quien también fue rector suplente en la directiva anterior, integrante de la Comisión de Registro Civil y Electoral, asi como director de Participación Política del organismo comicial.

El Impulso recogió reacciones de profesionales del Derecho que conocen la materia electoral, politólogos con experiencia, y dirigentes políticos de oposición.

- Publicidad -

Sin independencia de poderes

La designación de ese nuevo directorio, explicó el doctor Jesús Alberto Jiménez Peraza, ex juez y profesional en ejercicio, colide con el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza asi:

“El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas ´por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano…”

Sin embargo, la violación al texto constitucional no es de ahora, comentó el conocido jurista y analista político. Eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Los que han sido postulado renuncian unas horas antes a sus organizaciones políticas. Y lo mismo sucede con quienes son nombrados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de quienes se suponen que no podrían tener militancia política. Es asi como hemos visto a gente muy vinculada al gobierno que asumen esos cargos pocas horas después de haber renunciado al partido oficialista.

En la designación que se ha producido ahora, indudablemente, causa aprensión la escogencia del que hasta hace pocas horas estaba al frente de la Contraloría General de la República y es el responsable de haber inhabilitado a aspirantes presidenciales, que están participando en el proceso de Primaria.

Motiva mucha desconfianza que el funcionario Elvis Amoroso, por cuanto se trata de una persona de mucha confianza del presidente de la República porque ha sido consultor jurídico de Miraflores, además de contralor general.

Uno de los principios fundamentales de la República es la independencia de los poderes; pero, de la forma como se está actuando, no se puede funcionar.

Sin garantía de imparcialidad

Por su parte, la doctora Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, docente universitaria, escritora y analista política, confió que tan pronto se enteró de la designación de los nuevos rectores electorales, encabezados por Elvis Amoroso, la palabra que se le vino a la mente fue: Patético.

Porque tal escogencia es una falta de respeto a la población electoral, ya que estaba al frente de la Contraloría General de la República cuando éste organismo, arbitrariamente y sin que hubiera juicio alguno previo con sentencia determinante, se dictara la inhabilitación de la ingeniera industrial María Corina Machado, precisamente cuando la precandidatura presidencial de la coordinadora nacional de la organización Vente Venezuela se estaba proyectando vertiginosamente en la aceptación popular.

Con Amoroso están formando equipo dos personas que están plenamente identificadas con el régimen, que obedecerán las líneas que se le tracen y forman la fuerza que puede tomar las decisiones en el CNE por sobre los otros dos rectores, que ya sabemos son de partidos de oposición.

Evidentemente, no tenemos ninguna garantía de imparcialidad, afirmó. Lamentable y desgraciadamente para nosotros, quienes creemos en democracia, no existe que en las elecciones haya transparencia.

Sin embargo, esto no significa que, aunque nos pongan trabas, vamos a renunciar a nuestros derechos constitucionales, enfatizó. Debemos tener claro que se nos presentarán dificultades, pero las enfrentaremos, al pie de la letra constitucional, como nos corresponde.

La figura del verdugo

Radamés Graterol, especialista en material electoral y con experiencia en asesoramiento en campañas electorales, sostiene el criterio, como profesional, politólogo y fiel a las normativas, que objetivamente y lo deseable es que los rectores del CNE no deben ser abiertamente activistas o militantes de partidos políticos.

Pero, como ha sido práctica de este gobierno que, lamentable y continuamente, ha violado el principio constitucional y legal de independencia de los rectores, ha hecho que los partidos de oposición también tengan que jugar en la constitución del directorio del CNE.

Lo peor que podría pasar es que tenga el control absoluto de ese ente con cinco personas abiertamente integrantes del oficialismo.

Pero, al menos hay dos representantes de la oposición, manifestó. Que es una oposición ligada al G-4, como se le dice en el argot popular o en los corrillos políticos, pudiera serlo o no. No conozco a Acmé Nogal, de quien se dice estuvo vinculada a Un Nuevo Tiempo, y sí he escuchado datos personales de Juan Carlos del Pino, que es una figura propuesta por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades.

Lo importante es que no se vaya a imponer siempre esa mayoría de tres a dos, y que en las comisiones no vaya a haber una aplanadora, como ha pasado en anteriores oportunidades.

No se trata de tener dos representantes como convidados de piedra, sino de dos autoridades que puedan hacer entender a todo el Poder Electoral que hay que respetar toda la normativa electoral, la cual es muy clara de lo que debe ser el ejercicio de la función comicial en Venezuela.

En la forma que se produjo la escogencia de las personas del oficialismo para ser rectores del CNE, indicó el politólogo Graterol, ellos quieren decir: “nosotros somos el poder.” Porque encabeza la dirección del organismo electoral una figura muy reconocida como ficha del gobierno y, en general, del chavismo: la imagen del verdugo, el que cercena los derechos a candidatos de la oposición. Y eso tiene un objetivo concreto: motivar a la abstención y que la gente pierda el ánimo de participar no sólo en la Primaria, sino en las elecciones presidenciales.

Parto con fórceps

Aunque ciertamente Elvis Amoroso no es una persona bien vista en la oposición por ser responsabilizado en el caso de las inhabilitaciones, hay que ver la conformación de este directorio del CNE, figuradamente, como un parto con fórceps y su actuación puede ser una válvula de escape en la crisis política que hay con respecto a la Primaria y las elecciones del 2024, considera el también politólogo y profesor universitario Wilfredo Páez.

Según su apreciación hay que tomar en cuenta los aspectos siguientes:

Primero, Amoroso representa un sector importante de la nomenclatura chavista, al grupo de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Segundo, su designación puede verse como demostración de la fractura del chavismo, en la cual el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Psuv, no pudo colocar a las fichas radicales de su partido en el CNE.

Tercero, la colocación de tres representantes del gobierno y dos de la oposición, tras la renuncia obligada de los rectores anteriores, al parecer evidencia que es el resultado de la presión que se ejerce desde afuera sobre el gobierno, especialmente de los Estados Unidos.

Cuarto, como efecto del anterior punto, este CNE va a dialogar con los tres principales partidos que manejan el factor de oposición para plantear posponer este año la Primaria y que sea el organismo electoral el que la apoye técnicamente el año que viene. Ahora está por verse qué responderá el grupo opositor y la sociedad civil. No sabemos qué ocurrirá, pero si se avizora que será la apertura de un diálogo.

Quinto, Amoroso, a pesar de que es mal visto por ser responsable de la inhabilitación de la candidatura que tiene mayor aceptación en el electorado para la Primaria, no es una figura radical del chavismo y, por tanto, ha sido colocado a la cabeza del CNE para que las elecciones del 2024 tengan transparencia como ha sido solicitada por la comunidad internacional y muy especialmente de los Estados Unidos, que es una de las condiciones para que se vayan suspendiendo las sanciones económicas y se mejore la situación del país, precisamente en momentos en que la inflación está causando estragos.

Sexto, definitivamente, en la escogencia de los rectores oficialistas fue excluida la terna radical, donde, por cierto, figuraba la postulación de un candidato de Lara, Gabriel Guerrero.

Séptimo, Amoroso, quien está identificado con la tendencia de Maduro y sobre todo de Cilia Flores, es un gran lobista y, por tanto, no tenía rechazo por parte de quienes presionan desde afuera.

Es por eso que al hablar de un parto con fórceps se debe a que la escogencia se produjo como resultado de la presión exterior, comentó Wilfredo Páez.

La garantía que queda

Desde el punto de vista democrático, se puede decir que Amoroso no tiene perfil político sino un prontuario porque, violentando la Constitución y las leyes, ha incurrido en el cercenamiento de los derechos de ciudadanos que legítimamente aspiran la presidencia de la República, dijo el abogado, responsable de la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática y dirigente nacional de Voluntad Popular, Macario González,

Al conocer la designación de los rectores no podemos menos que decir que esto es peor de lo mismo, añadió. En el memorándum de las conversaciones en México, se contemplaba como punto fundamental que se generara un CNE, que gozara de majestad y respeto para que el resultado electoral esté fuera de dudas y sospechas.

Aún asi, nosotros debemos mantenernos dentro de la ruta electoral acordada por la Plataforma Unitaria y también siguiendo las directrices de la Comisión Nacional de Primaria, admitió el dirigente político. Debemos ahora insistir, ante la comunidad internacional, para dejar constancia de esta arbitrariedad perpetrada por la Asamblea Nacional chavista- madurista, porque el oficialismo continúa en la ruta de destruir la institución del voto como instrumento de cambio político, pacífico y constitucional en el país.

Los demócratas exigimos desde ya que se nombre la observación internacional para que se apersone a Venezuela y esté atenta a los procesos electorales por venir, que es la única garantía que nos queda, ya que, aunque haya trampas, una aplastante mayoría de electores se impondrá en la decisión de que haya un cambio político en nuestro país.

Anuncio anticipado

Y al doctor César Pérez Vivas, ex gobernador del Táchira, ex parlamentario, docente universitario y precandidato del movimiento Concertación Nacional en la Primaria del 22 de octubre, no le sorprendió la conformación del directorio electoral.

Yo lo anuncié el 7 de agosto, expresó. Dije que Elvis Amoroso iba a ser el nuevo presidente del CNE, porque era evidente que una personalidad que estaba al frente de la Contraloría General de la República, al aparecer en la lista de las personas seleccionadas, era porque estaba destinada a presidir ese organismo.

El gobierno ha logrado construir un CNE que pueda estimular la abstención electoral, porque su estrategia está dirigida a ese fin, agregó. No hay nada nuevo sobre la mesa, simplemente unos actores más conocidos, entre ellos Amoroso, a diferencia del anterior presidente, que era una persona desconocida, que nunca dio la cara y no lo conoció el país. Ahora está al frente del organismo electoral y de frente a los electores el hombre que no le ha temblado el pulso para firmar inhabilitaciones políticas y, por supuesto, cuya figura genera abstención.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí