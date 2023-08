OPINIÓN El rincón de los miércoles #30Ago

I

Ya estamos en la recta final de los procesos electorales determinantes para el futuro de Venezuela donde está en juego no solamente ganar o perder, como si estos acontecimientos políticos se jugara algo más donde se pondrá en juego el resultado de un partido de beisbol o de fútbol, si no toda una generación. Es por ese motivo tan especial que nos une a todo el país a sumar esfuerzos para elegir y ser elegido a hombres y mujeres en una titánica lucha por los valores humanos que comprenden de una manera casi con carácter de obligatoriedad defender el derecho a la vida en toda la extensión de la sobrevivencia. Los venezolanos, está claro, están llamados en estos tiempos a formar parte de esas obligaciones para los cuales la patria nos llama o requiere en lo momentos más apremiantes, seguros que serán determinantes en las permanentes luchas por conquistar cada porción de territorio ocupado ilegalmente. Las diferencias superficiales van siendo menores a medida que los países se van transformando en una nación moderna y desarrollada dejando atrás un estilo de vida para desempeñar su rol como una de las principales potencias socio económicas del continente a las cuales pertenecemos por nuestra historia.

- Publicidad -

II

Está suficientemente claro que la Constitución de la República debe garantizar una gran cantidad de derechos y libertades fundamentales para con el ser humano como, por ejemplo, la libertad de expresión y de otros derechos humanos que proporcionen derechos, con absoluto apego a la ley y a la legalidad. Defenderla debe formar parte de un sistema transformador de la sociedad sustentada en el respeto absoluto del ciudadano en contacto con las naturaleza y las ideas contentivas de programas sociales capaces de formar una sociedad mucho más justa que la actual.

TRUMP: el futuro político del expresidente Donald Trump ha regresado a los Estados Unidos rodeado, como siempre de una multitud de seguidores y también de personas que no desean nada con el caso que lo mantiene vivo a expensas de un caso que todavía no se resuelve en los tribunales. Nadie todavía sabe ni puede adivinar donde terminará este show mediático del señor Trump, pero si intuimos que de allí no va a pasar, de acuerdo a los criterios de muchos abogados especializados en una materia tan delicada. Según los comentaristas de televisión, existe la posibilidad que no pase nada y el expresidente salga airoso del trance y si con muchos dólares más en su abultada cuenta bancaria. Otros entendidos, apuestan por Joe Biden en la apuesta en el juego presidencial y Trump abandona la lucha por la posesión de la Casa Blanca, a falta de votos de igual color. El año loco del señor Trump comenzará el próximo 15 de enero en Iowa, si sale airoso tan difícil prueba.

- Publicidad -

III

Si Luis Rubiales sale airoso en el caso del beso robado, pero pueden estar seguros que ya la opinión pública española ha emitido su condena contra el presidente de la Federación futbolística de España. Acusado de comportamiento inapropiado léase beso no solicitado a una jugadora en la final de la Copa Mundo Femenina, conquistada por las españolas. El Rubiales puede perder el favor de las Federaciones y solicitan su renuncia al cargo por haber besado a una de las chicas de la selección sin su consentimiento después de la victoria del equipo. El rechazo no es solamente de las autoridades. La opinión pública se ha sumado la protesta contra Rubiales, también el beso le puede costar algo más cuando la FIFA estudie la posibilidad de inhabilitarlo como dirigente. Ah, la dama ofendida se llama curiosamente Jenny Hermosa, quien ha declarado que el beso de Rubiales no fue consentido por ella por aquello que la española cuando besa, es que besa de verdad. ¿Entiendes ahora Rubiales?… RECUERDOS: Islero, un ejemplar de Miura atravesó el muslo derecho de Manuel Rodríguez, Manolete un 28 de agosto de 1947 en la plaza de un pueblo llamado Linares. Era una corrida donde el torero alternaba con dos grandes figuras: Luis Miguel Dominguín y Gitanillo de Triana cuando ocurrió la tragedia que en estos días todavía se recuerda.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí