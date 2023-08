Capriles: Venezuela no necesita un vengador, sino un constructor #31Ago

Trabajo de www.talcualdigital.com

Henrique Capriles, candidato a la primaria por el partido Primero Justicia (PJ), aseveró que Venezuela necesita un gobierno para todos. Insistió en la importancia de incluir a todos los ciudadanos que aspiran un cambio en el país y urgió informar a la gente sobre el proceso de elección que adelanta la oposición.

Capriles estuvo el 30 de agosto en el municipio Libertador del estado Aragua. Dijo que su equipo construye un movimiento que lleva por nombre «La Venezuela del Encuentro» y que convoca a todos los venezolanos, no importa su color político.

«La mayoría de este pueblo quiere cambio, como lo he dicho en otros estados, aquí no se trata de Capriles, se trata de Venezuela y del Pueblo venezolano. Yo no soy un mesías, Venezuela necesita que trabajemos en equipo y esta propuesta es para todos, no se puede quedar nadie por fuera. La división y la confrontación ¿Qué saldo nos ha dejado? Venezuela no necesita un vengador, necesita un constructor», dijo el precandidato presidencial durante una caminata por el sector palo negro.

Sobre la elección primaria, Capriles reafirmó la importancia de la participación de los venezolanos y la necesidad de informar sobre el proceso del 22 de octubre, porque cree que la mayoría de la gente no sabe que hay primaria el 22 de octubre. «La primaria es importante porque es el espacio de encuentro de todas las fuerzas democráticas que queremos que haya cambio».

Agregó que una vez que la ciudadanía elija al candidato de la oposición que se enfrentará al gobernante Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024 «viene lo bueno», pues «el Gobierno va a tratar de dividirnos, que volvamos a distanciarnos del voto».

Por otra parte, se refirió al inicio del nuevo año escolar. Al respecto, advirtió que la familia venezolana no tiene cómo comprar los útiles escolares.

«La situación económica en Venezuela es insostenible, ya van a terminar las vacaciones escolares, ahora empieza otra paridera para la madre venezolana, conseguir la lista de útiles de los hijos».

