Capriles reitera que “no hay ambiente de primarias” en Venezuela #4Sep

Henrique Capriles, candidato a las primarias, reconoció este lunes la falta de un ambiente electoral de cara a estos comicios opositores que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre, por lo que considera un “desafío gigantesco” para el antichavismo animar a los votantes.

“No hay ambiente de primarias, eso lo tengo yo que decir, no hay ambiente de primarias, tenemos un desafío gigantesco, la gente no pregunta por las primarias, (…) ese es el gran reto que tenemos para que esta primaria cuente con una buena participación y salgamos fortalecidos”, aseguró tras una reunión con representantes de los trabajadores de diversos sectores del país.

- Publicidad -

El candidato a la primaria por el partido Primero Justicia (PJ), afirmó que la administración de Nicolás Maduro es consciente de esta situación y, por ello, “no ha tiroteado” la celebración de las internas.

Lee también: Capriles: Venezuela no necesita un vengador, sino un constructor

“El día que coja calor la primaria, no se extrañen ustedes que venga una sentencia del Tribunal (TSJ) para matar las primarias”, dijo.

- Publicidad -

Pese a la falta del “ambiente de primarias”, el exgobernador aseguró que, durante su recorrido por varias regiones del país, ha constatado que “la gente dice (que está) esperando para votar para sacar a Maduro del poder”.

Es importante mencionar que Capriles, quién está inhabilitado para ejercer cargos públicos de elección popular, participará, junto con otros 12 aspirantes, en las primarias que la oposición celebrará el próximo 22 de octubre para definir una candidatura unitaria que busque derrotar al chavismo en las presidenciales de 2024.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí