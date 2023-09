FOTOS AFEL presentó sus selecciones para los Juegos Nacionales de la FVF #6Sep

Este miércoles fueron presentadas con éxito las Selecciones Sub 13 y Sub-15 de la Asociación de Fútbol del estado Lara que estarán representando a la región en los Juegos Nacionales 2023 organizados por la Federación Venezolana de Fútbol.

En este encuentro con los medios realizado en el Auditorio Julio Pérez Rojas de la Gobernación del estado Lara, fueron anunciados oficialmente, tras diversas visitas a todos los municipios del estado Lara, los 25 jugadores definitivos por selección regional.

‘‘Muy feliz y satisfecho en presentar en el día de hoy a nuestras selecciones que nos estarán representando en el estado Lara en los primeros Juegos Nacionales bajo la gestión del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez. Una iniciativa que busca incorporar al talento regional a las diferentes selecciones nacionales en la base de datos que maneja la Federación’’, afirmó Raúl Álvarez, presidente de AFEL.

En relación a las selecciones conformadas tras cinco meses de preparación y recorrido por todo el estado para lograr la convocatoria de los mejores de la región, Álvarez expresó: “Nos sentimos orgullosos por las selecciones que armamos para competir en este torneo.

De esta manera todo está listo para que el ruede el balón de las selecciones crepusculares. La Sub 13 y Sub-15 harán su debut este sábado, cuando se midan ante Portuguesa en el Club Luso de Araure. La Sub 13 del DT Josser Serrano jugará a las 10:00 a.m., mientras que la Sub-15 del DT Ildemaro Peñaloza debutará a las 12:00 p.m.

Es importante mencionar como parte del proyecto Corazón Vinotinto, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) sube el telón a los Juegos Nacionales 2023, torneo que tendrá como protagonistas a las selecciones estadales del país, en sus categorías Sub-13 y Sub-15.

La cita, que servirá para desarrollar y observar a todo el talento joven del país, que hace vida en la pirámide de competencias de fútbol amateur, se disputará en una primera etapa comprendida en ocho subregiones, cada una conformada por tres selecciones estadales.

Así están conformadas las subregiones:

Región occidental: Zulia,Trujillo, Falcón.

Región centro occidental: Lara,Yaracuy, Portuguesa.

Región sur occidente: Táchira,Mérida, Barinas

Región Sur: Guárico, Apure, Amazonas

Región centro: Carabobo, Aragua, Cojedes

Región capital: Miranda, Distrito Capital, La Guaira

Región centro oriente: Anzoátegui, Sucre

Región oriente: Delta Amacuro, Monagas, Bolívar.

