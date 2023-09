OPINIÓN «Septiembre» #7Sep

Septiembre es el noveno mes del año en el calendario gregoriano.

Este es un mes cargado de eventos trascendentales en la historia, algunos positivos y otros negativos.

Además, ha sido el mes de algunos de los personajes más inteligentes e influyentes en sus respectivos campos, y del nacimiento de grandes escritores y filósofos.

A septiembre le han dedicado versos, poemas y canciones.

Leyendo por ahí la semana pasada, me encontré con un poema que Pablo Neruda le dedicó al «8 de septiembre»

Y dice así:

«8 de septiembre»

Hoy, este día fue una copa plena,

hoy, este día fue la inmensa ola,

hoy fue todo la tierra.

Hoy el mar tempestuoso nos levantó en un beso tan alto que temblamos a la luz de un relámpago y, atados, descendimos a sumergirnos sin desenlazarnos. Y nuestros cuerpos se hicieron extensos y crecieron hasta el límite del mundo y rodaron fundiéndose en una sola gota de cera o meteoro.

Entre tú y yo se abrió una puerta y alguien, sin rostro aún, allí nos esperaba.—

También existe un hermoso poema, sobre:

«La suerte de nacer».

Y hoy, a víspera de mi cumpleaños, ¡lo hago mío!

—Que suerte he tenido de nacer un 8 de septiembre—

Y sí me emociono…

y sí lo hago público, y sí lo celebro. Es además, porque he nacido y también he renacido… #sobrevivientealcovid.

«Extraña manera de volver a la vida»

Así se llama el articulo que escribí al respecto, y hoy, quiero agradecer una vez más, al El Impulso y a la gentil atención de la Licenciada Gisela Carmona, y Licenciada

Jéssica Oshiro, por la publicación de dicho articulo un 28 de julio de 2021 en Elimpulso.com

Me encanta el bellísimo y reflexivo poema del gran Alberto Cortez, titulado:

«Que suerte he tenido de nacer».

—Qué suerte he tenido de nacer, para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer.

Qué suerte he tenido de nacer, para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer.

Qué suerte he tenido de nacer, para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo aunque tengan distinto parecer.

Qué suerte he tenido de nacer, para callar cuando habla el que más sabe, aprender a escuchar, ésa es la clave, si se tiene intenciones de aprender.

Que suerte he tenido de nacer,

y lo digo sin falsos triunfalismos, la victoria total, la de uno mismo, se concreta en el ser y en el no ser.

Qué suerte he tenido de nacer, para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda el sentimiento recoger.

Que suerte he tenido de nacer, para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna,

de ser lluvia en lugar de ver llover.

Qué suerte he tenido de nacer, para comer a conciencia la manzana, sin miedo ancestral a la sotana

ni a la venganza final de Lucifer.

Pero sé, bien que sé… que algún día también me moriré.

Si ahora vivo contento con mi suerte,

sabe Dios que pensaré cuando mi muerte,

cuál será en la agonía mi balance, no lo sé,

nunca estuve en ese trance.

Pero sé, bien que sé… que en mi viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas saludando mi adiós, y otra mañana

y otra voz, como yo, con otro acento,

cantará a los cuatro vientos

que suerte.

¡Qué suerte he tenido de nacer!—

Y… mañana 8 de septiembre. ¡¡¡Feliz cumpleaños para mi!

Natividad Castillo P.

[email protected]

