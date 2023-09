Vamos a promover la inversión privada para convertir a Venezuela en un emporio, ofreció Andrés Caleca #8Sep

Trabajo de: www.lanacionweb.com

El candidato independiente afirmó que no es hora de líderes mesiánicos, sino de la participación activa de todos los ciudadanos para construir una democracia del siglo XXI en Venezuela

- Publicidad -

“Una Gran Coalición Nacional para el Cambio significa unir a todos en un programa común para refundar la democracia, una democracia del siglo XXI, descentralizada, donde haya partidos, empresas, gremios y sindicatos fuertes, un país donde se promoverá la inversión privada para generar riqueza y convertir a Venezuela en un emporio como merece serlo, lo vamos a lograr”, afirmó el candidato independiente Andrés Caleca.

En visita al estado Anzoátegui, reiteró que la posibilidad de cambiar a Venezuela depende de la participación de todos, y ve necesario acordar un programa común para la reconstrucción del país. “No hay que ponerse a discutir entelequias ni pastorear nubes, hay que ir a la realidad, en el país la gente se está muriendo de hambre, por eso la alternativa es unidad y voto”.

El también candidato del Movimiento por Venezuela, apuntó que no está llamando a nadie a que vaya a la violencia, esa no es su política, está llamando al voto Si lo llegan a inhabilitar, Caleca afirmó que peleará contra esa decisión, pero si no logra revertirla dará paso a un candidato que pueda participar. “Aquí no hay ningún interés personal que pese más que el interés de Venezuela. Es el turno del protagonismo activo de todos los ciudadanos”, precisó Caleca.

- Publicidad -

Lea más en www.lanacionweb.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí